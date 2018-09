Exposição ‘Book-Hop’: Quando o livro de artista é a própria obra de arte

Paulo Côrte-Real realiza agora um sonho antigo que é trazer a Macau o conceito de uma exposição que mostra livros de artista enquanto obras de arte. O projecto, cuja curadoria é partilhada com Jorge Simões, concretiza-se agora com o apoio da Associação Cultural 10 Marias e da Casa de Portugal. ‘Book-Hop’ é inaugurada amanhã, na Casa Garden, às 18h30, reunindo cerca de 70 livros de 59 autores, sendo seis de Macau.

Cláudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

‘Book-Hop’ chega agora a Macau, depois de uma primeira edição realizada em Coimbra, em 2016, consistindo na exposição de livros de artista construídos pelo próprios autores para mostrarem o seu trabalho, mas que também podem constituir por si só uma obra de arte.

“The Last Dumpling – Art & Cook Book”, livro de fotografia, colagens, reprodução de quadros e textos humorísticos, em que o pintor russo baseado em Macau, Konstantin Bessmertny faz uma desconstrução da alta cozinha, é um exemplo de uma dessas publicações em que o livro adquire autonomia enquanto objecto de arte, e que é uma das obras em exposição.

O público vai poder ver, também, os “London Diaries”, preenchidos com páginas manuscritas e ‘polaroids’ do fotógrafo Daniel Blaufuks. Ou, ainda, o guião construído com colagens de fotografias e recortes de banda desenhada para o filme “Casa de Lava”, da autoria do realizador de cinema português, Pedro Costa.

“Estes livros são também arte que se pode levar para casa, que podemos ver e rever sempre que queremos”, descreve Paulo Côrte-Real, designer de profissão, que assina a curadoria de ‘Book-Hop’ em parceria com Jorge Simões.

Trazer este conceito para Macau é um projecto antigo de Paulo Côrte-Real, que concretiza-se agora com o apoio da Associação Cultural 10 Marias e da Casa de Portugal. Através destes organismos foi possível angariar o financiamento necessário para trazer os livros, grande parte proveniente de Portugal. No conjunto, a exposição reúne cerca de 70 livros de 59 autores. Além de Konstantin Bessmertny, Macau faz-se representar pelas obras do arquitecto e artista plástico Carlos Marreiros, do advogado e fotógrafo João Miguel Barros, do ilustrador e artista plástico Rui Rasquinho, do arquitecto e fotógrafo Francisco Ricarte e do também arquitecto e fotógrafo Alexandre Marreiros.

Foi Côrte-Real quem decidiu acrescentar artistas e autores de Macau à exposição, que vieram introduzir um elemento de novidade ao conteúdo da mostra. Além disso, muitas das obras “não são as mesmas que estiveram em Coimbra, até porque os livros vão evoluindo”, diz Côrte-Real, acrescentando que “muitos dos livros em exposição vão poder ser comprados”.

A exposição integra exclusivamente edições de autor, limitadas até 300 exemplares. “Não são edições comerciais, neste caso são obras feitas pelo artista, ele é que mandou para a gráfica, quando há gráfica, ele foi responsável por todo o processo”, explica o curador.

Livro de artista ganha visibilidade

Côrte-Real revela que o seu sonho é fazer, um dia, uma exposição só com as maquetes originais dos livros de artista. “Temos alguns assim, como o de Alexandre Marreiros, que tem um conceito muito engraçado. Ele diz que tem um livro com três ou quatro páginas brancas no fim e que era engraçado que o público participasse no livro. Isto é para ter a ideia de que este tipo de trabalhos podem evoluir para outro tipo de coisas”.

Rui Rasquinho, em Macau, tem exposto livros de desenho e rascunho, que utiliza para fazer os esboços do seu trabalho, para mostrar o processo do desenho, relegando para segundo plano a ideia de mostrar a obra final, como explicou anteriormente o artista plástico, por ocasião da inauguração de “Tentative Notebook – Works by Rui Rasquinho”, em 2017.

“O Rasquinho dedica-se a fazer livros de artista, as últimas exposições têm a ver com este conceito do livro, que ele desenha, que se abre, fecha, desdobra-se, é uma parte substancial do trabalho dele”, explica Paulo Côrte-Real.

Os livros de artista começaram a ser considerados como meios de expressão de interesses e pensamentos éticos e políticos dos artistas e como modo de questionar sobre a função da arte na sociedade com o movimento futurista Dada, que se desenvolveu a partir de 1916, esclarece a curadoria do evento. O conceito evoluiu e consolidou-se a partir dos anos de 1930 nos Estados Unidos e na Europa.

Acrescenta Côrte-Real que neste momento, na Europa e em Portugal, o livro de artista “está a ter uma visibilidade que não tinha tido até agora. Por exemplo, o Nuno Centeno vai abrir uma galeria no Porto que vai ter um espaço só dedicado a livros de artista. É uma área que está em desenvolvimento, que é encarar o livro como a própria obra de arte, e é isso que eu quero divulgar aqui em Macau com esta exposição”.

A inauguração de ‘Book-Hop’ está agendada para amanhã, 25 de Setembro, às 18h30, na Casa Garden, prolongando-se até 19 de Outubro.