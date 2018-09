Deputados querem melhorias na prevenção de inundações e abastecimento de electricidade

Apesar de Leong Sun Iok e Sulu Sou terem apontado melhorias no que diz respeito ao trabalho de prevenção e resposta das autoridades às catástrofes durante o Mangkhut, ambos os deputados defendem que ainda há muito a fazer em relação às inundações e abastecimento de electricidade, principalmente a curto prazo.

Os deputados Leong Sun Iok e Sulu Sou questionaram o Governo quanto às fortes inundações que assolaram as zonas baixas de Macau durante a passagem do tufão Mangkhut e os consequentes cortes de electricidade que deixaram 20 mil habitações sem luz. Ainda que tenham reconhecido as melhorias em relação aos trabalhos de prevenção e resposta à catástrofe face ao tufão Hato, ambos os deputados, eleitos pela via directa, afirmam que ainda há muito a fazer no que diz respeito às inundações e abastecimento de electricidade durante as tempestades.

“Durante a passagem do tufão, a situação de inundação nas zonas baixas ainda é muito grave e não houve grande diferença em comparação com o ano passado”, afirmou Leong Sun Iok. “Nos últimos anos os super tufões tornaram-se cada vez mais frequentes e o tempo extremo já não é algo que acontece uma vez a cada dez anos”, ressalvou o deputado, ligado aos Operários. Assim, Leong questiona o Governo em relação às medidas de curto prazo que serão tomadas para aumentar a capacidade de prevenção de calamidades e inundações das zonas baixas da cidade. No que concerne ao abastecimento de electricidade, o deputado aponta que alguns residentes sugeriram transferir os respectivos equipamentos para pisos mais elevados, questionando se o Executivo tem algum “plano para melhorar o sistema de fornecimento de electricidade nas zonas baixas”.

Apesar de ter referido a ausência de vítimas mortais do Mangkhut – ao contrário do Hato que matou 10 pessoas – e o encerramento dos casinos durante a tempestade, Leong Sun Iok sublinhou que “alguns residentes ainda sofreram com o corte de electricidade”. “A realidade mostra que ainda é preciso aperfeiçoar o trabalho de prevenção de inundações e de infra-estruturas contra as calamidades”, reiterou. Relembrando o Plano Decenal de Prevenção e Redução de Catástrofes, anunciado pelo Chefe do Executivo nas Linhas de Acção Governativa para este ano, o deputado aponta que, a longo prazo, só será possível resolver para sempre o problema das inundações através da construção de várias infra-estruturas. Uma vez que estes projectos se encontram ainda em fase de concurso e planeamento, Leong Sun Iok defende que devem ser lançadas medidas de melhoria a curto prazo.

Também Sulu Sou apontou a ausência de vítimas mortais e a melhoria dos trabalhos das autoridades em relação aos avisos meteorológicos, evacuação da população e divulgação de informações. Porém, o também vice-presidente da Associação Novo Macau critica que o “processo estagnado da [construção de] infra-estruturas de controlo de água”, resultou em “inundações severas” nas zonas baixas de Macau. Só no Porto Interior, sublinha o deputado, quase 100 subestações ficaram danificadas durante a passagem do Mangkhut.

Assim, o pró-democrata questiona como é que as autoridades planeiam fortalecer a capacidade dos equipamentos eléctricos instalados nas zonas baixas da cidade e assegurar que aqueles recém-construídos nas áreas mais propensas a inundações serão colocados em pisos mais elevados. Sulu Sou aponta ainda que na maioria dos edifícios antigos não foram criados comités de gestão, pelo que “ninguém repara os equipamentos danificados”. “Que medidas vão ser tomadas para incentivar e auxiliar a manutenção regular de edifícios privados, em particular para elevar as instalações eléctricas no interior dos edifícios?”, questionou.

Ainda sobre o fornecimento de electricidade, Sulu Sou recordou que, desde 2004, a sua produção local tem vindo a diminuir de mais de 90% para menos de 10%. Tal conduz a um maior risco de Macau não ter capacidade de gerar electricidade suficiente em situações de corte de electricidade, defende o deputado. Assim, o pró-democrata questiona que medidas vão ser tomadas para auxiliar a Companhia de Electricidade de Macau (CEM) a aumentar gradualmente a produção de energia local, de modo a que, até 2020, 50% da electricidade seja gerada em Macau.