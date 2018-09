Alexis Tam espera que idosos da Vila Madalena não sejam afectados pelos galgos

Alexis Tam garantiu que o Instituto de Acção Social (IAS) se iria manter em contacto estreito com os idosos do Asilo Vila Madalena depois de estes terem manifestado preocupação em relação às instalações provisórias para galgos do Canídromo na vizinhança do lar. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura disse, no sábado, que se iria inteirar melhor sobre o assunto para estar em comunicação e coordenação com os serviços competentes, esperando que os idosos não sejam afectados.

Recorde-se que vários idosos residentes do Asilo Vila Madalena, em Coloane, entregaram uma carta na passada quinta-feira ao Chefe do Executivo, pedindo-lhe que intervenha na transferência dos galgos do Canídromo para o terreno em causa, na vizinhança do lar. Os idosos receiam que os cães possam perturbar a tranquilidade do lar, onde estão cerca de 80 idosos, e queixam-se de nunca terem sido consultados nem informados da situação. O lar pede que seja encontrado um outro local para albergar os cães enquanto esperam pela adopção.

Alexis Tam acrescentou que as obras das fundações para a construção do Complexo dos Cuidados de Saúde das Ilhas já estão finalizadas e que no ano passado teve início a obra da construção do edifício do Instituto de Enfermagem, prevendo-se a sua conclusão em 2019.