Academia Médica vai substituir Direcção dos Internatos Médicos

O Governo avançou com a proposta de criação de uma Academia Médica através de regulamento administrativo. A nova instituição vai substituir a actual Direcção dos Internatos Médicos e ficará responsável pela formação profissional médica e pela organização, coordenação e supervisão dos internatos médicos.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O Conselho Executivo apresentou, na passada sexta-feira, o regulamento administrativo de Alteração à Organização e Funcionamento dos Serviços de Saúde, que prevê a substituição da Direcção dos Internatos Médicos pela futura Academia Médica. De acordo com a proposta, a direcção irá manter as suas competências, enquanto que outras serão acrescentadas à academia. A nova instituição irá ser composta por um Conselho de Especialidades e por um coordenador, cujos membros serão designados por despacho do Chefe do Executivo.

A Academia Médica, de acordo com o Conselho Executivo, será um organismo dependente dos Serviços de Saúde, responsável pela formação profissional médica e organização, coordenação e supervisão dos internatos médicos. Serão suas competências a realização de estudos para a regulação da formação e do desenvolvimento profissional contínuo médico, a avaliação das necessidades de prestação de cuidados de saúde especializados e de recursos ao nível de médicos especialistas na RAEM, a organização e promoção da publicação de informações e artigos de investigação no domínio da ciência médica e a promoção de intercâmbios com organismos congéneres de outros países ou regiões.

Actualmente, explica o comunicado do Conselho Executivo, a Direcção dos Internatos Médicos é responsável pelos internatos médicos do regime da função pública, enquanto que os hospitais privados definem os seus próprios regimes de formação. Assim, o Governo propôs a criação da Academia Médica, um projecto anunciado em 2016, que será responsável pela uniformização e organização dos internatos médicos complementares de Macau, através de um regulamento administrativo.

Segundo avançou a Rádio Macau, a Academia Médica vai funcionar no 10º andar do edifício Hot Line, no NAPE, local onde está actualmente instalada a Direcção dos Internatos Médicos. Citado pela mesma emissora, Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, afirmou que “os médicos vão continuar a fazer os cursos nos hospitais e os médicos especialistas vão ser os orientadores dos formandos”. Já o período de formação será de seis anos: dois de formação básica e quatro de formação avançada.

A Academia Médica será formada pelo Conselho de Especialidades e pelo coordenador. Ambos serão nomeados por despacho do Chefe do Executivo, após proposta do director dos Serviços de Saúde.

Há cerca de duas semanas, o Governo anunciou que está em curso o processo administrativo de estabelecimento de uma Faculdade de Medicina da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), cujo resultado será divulgado pelo Gabinete de Apoio ao Ensino Superior no final deste ano. Citado pela Rádio Macau, Lei Chin Ion afirmou que os Serviços de Saúde vão “atender” à situação da MUST e “ver quais são os ramos de especialidade em que pode contribuir para a formação de médicos especialistas”. “Eles podem e devem continuar a formar porque têm capacidade e competências para a formação de médicos especialistas”, acrescentou.

MAIS CINCO MÉDICOS PORTUGUESES NÃO VÊM TRABALHAR PARA MACAU

Os Serviços de Saúde anunciaram que mais cinco médicos portugueses não vêm trabalhar para Macau. De acordo com um comunicado do organismo, neste momento, o Governo apenas está a aguardar a chegada de três clínicos, dois deles da área de cirurgia geral e um pediatra. Em Julho, Kuok Cheong U, director do Centro Hospitalar Conde de São Januário, revelou que quatro clínicos tinham desistido de vir para Macau. Restavam então oito médicos portugueses que tinham já apresentado toda a documentação e tinham recebido a aprovação dos Serviços de Administração e Função Pública, dos quais cinco soube-se agora que não vêm.