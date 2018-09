Medicina tradicional chinesa promove diversificação da economia, diz Lionel Leong

Na cerimónia de inauguração do Fórum de Cooperação Internacional de Medicina Tradicional, o secretário para a Economia e Finanças atribuiu grande importância à indústria, dizendo que tem promovido o desenvolvimento da diversificação da economia de Macau.

Decorreu ontem, em Macau, a cerimónia de inauguração do Fórum de Cooperação Internacional de Medicina Tradicional 2018. O evento contou com a presença de Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, que, no seu discurso, disse que a medicina tradicional chinesa é uma das indústrias emergentes que promovem o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau. Mais tarde, numa conversa com os jovens médicos de medicina tradicional chinesa, Lionel Leong encorajou-os a “aproveitarem em Macau as oportunidades emergentes do desenvolvimento nacional e a tomarem conhecimento dos novos progressos do interior da China e de Macau na indústria da medicina tradicional chinesa, de forma a aperfeiçoar-se constantemente no rumo da formação contínua”.

Macau e Portugal devem assumir-se como plataformas de entrada

O presidente do Instituto de Medicina Tradicional (IMT), Frederico Carvalho, disse à Lusa durante o evento que Macau e Portugal se devem assumir como plataformas de entrada da medicina tradicional chinesa nos mercados europeu e lusófono. “Se Macau é uma plataforma de medicina tradicional chinesa para os países de língua portuguesa, então Portugal deve ser uma ponte para o espaço europeu e lusófono”, disse o responsável.

Frederico Carvalho destaca 2018 como “um ano de afirmação” na difusão e reconhecimento desta área em Portugal, para a qual contribuiu a parceria com o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa, na ilha da Montanha, adjacente a Macau.

Já Li Yu, director geral do departamento de ciência e tecnologia da administração estatal de medicina tradicional chinesa, disse que o Governo de Pequim também atribui uma grande importância ao desenvolvimento da medicina tradicional chinesa e nos últimos anos, lançou uma série de iniciativas estratégicas para herdar e desenvolver a medicina tradicional chinesa. No seu discurso, Li Yu disse ainda que o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa em Macau sempre atraiu a atenção do mundo e desempenhou um papel activo no seu sistema de saúde. A realização deste Fórum é uma parte importante da promoção da diversificação adequada da economia de Macau, concluiu.

Também o alemão Gerhard Franz, presidente da comissão da farmacopeia de medicamentos à base de plantas da Alemanha, referiu que “do ponto de vista de um especialista botânico da UE, é um prazer ver a determinação e as vantagens de Macau em desenvolver a indústria farmacêutica tradicional e promover a internacionalização da medicina tradicional”.

Este fórum, que termina hoje, no Venetian e que está subordinado ao tema “Desenvolvimento e Internacionalização da Indústria de Medicina Tradicional Chinesa na Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau”, conta com um total de cerca de 500 profissionais da área da medicina tradicional chinesa, personalidades de mérito de instituições de supervisão industrial, peritos e académicos de instituições de investigação e desenvolvimento, bem como dirigentes de empresas oriundos de Macau, do interior da China, de Hong Kong, dos EUA, da União Europeia, da Associação de Nações do Sudeste Asiático e dos países de língua portuguesa.