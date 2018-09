Manuel da Silva Mendes, “o primeiro divulgador sério da Cultura, da Filosofia e da Religião Chinesas”

O segundo volume da obra “Manuel da Silva Mendes: memória e pensamento”, recentemente publicado, reúne vários textos de académicos sobre o advogado e reitor do Liceu de Macau, no colóquio que assinalou os 150 anos do seu nascimento. Artigos escritos por Silva Mendes, publicados na imprensa da época, representam parte significativa do livro, destinado a recordar uma das personalidades que marcou as primeiras três décadas do século XX em Macau.

Cargos vários e profissões distintas ocupou e desempenhou Manuel da Silva Mendes nas três décadas que viveu em Macau, que foram também as suas últimas de vida. Chegou ao então enclave português em 1901, para ser professor no Liceu de Macau, subindo mais tarde à posição de reitor; foi advogado, cronista, sinólogo, coleccionador de arte chinesa e também vereador e presidente do Leal Senado. Mas é essencialmente como “o primeiro divulgador sério da Cultura, da Filosofia e da Religião Chinesas” que este pensador e homem das letras e artes é recordado no segundo volume da obra “Manuel da Silva Mendes: memória e pensamento” (Livros do Oriente). Sob a mesma epígrafe encontram-se reunidas as comunicações de vários académicos, proferidas por ocasião do 150º aniversário do nascimento de Silva Mendes, tanto em Portugal, como em Macau, e textos do autor sobre os mais variadíssimos temas que marcaram a sua actualidade, publicados na imprensa local da época.

Atribui António Aresta o desconhecimento a que ficou relegado Manuel da Silva Mendes não à personalidade em si, mas às “grandes figuras do pensamento e da cultura nascidas ou radicadas em Macau e de raiz portuguesa”, questionando “quem as conhece e quem as estuda?”. Fica, assim, desvendado o “mistério que este erudito sinólogo seja desconhecido para muita da investigação que por aí se faz”. “O apagamento não é um exclusivo de Manuel da Silva Mendes. O que não temos tido são historiadores do pensamento e da cultura atentos à realidade de Macau e às suas máximas figuras”, declarou António Aresta, durante a comunicação proferida no colóquio que assinalou os 150 anos do nascimento de Manuel da Silva Mendes, em Portugal, incluída no segundo volume da obra agora publicada.

O ORGULHO DE SER “MANDARINETE NESTA SÍNICA TERRA MACANESE”

É o próprio Manuel da Silva Mendes que, anos depois de aportar pela primeira vez em Macau, assume o desconhecimento que trazia do então enclave português. “Quando em 1901 parti de Lisboa para Macau, ignorava quase inteiramente, como ignoram mais de noventa e cinco por cento dos portugueses, o que esta colónia era”, escreveu num jornal da época. Rapidamente se dissipou esta falta de conhecimento, entretanto transformada em familiaridade com aquela que seria a sua casa durante três décadas, levando-o a proclamar a honra que tinha de, também ele, “ser mandarinete nesta sínica terra macaense”.

Mais do que a rapidez, a facilidade com que se ambientou e integrou “nesta sínica terra macaense”, deve-se, equaciona António de Graça Abreu, à sua “permanente disponibilidade para entender as pessoas da terra, de se dar com toda a gente, de procurar o convívio inteligente com bonzos e monges, taoistas e budistas de Macau, de ter começado a entrar, a sério, por dentro do vasto mundo da cultura e da civilização chinesa”. Ao que acrescenta Ana Cristina Alves: “Silva Mendes entendeu bem o percurso existencial dos chineses; muitos dos seus amigos, ao contrário do que era comum na época, eram chineses”.

UMA VOZ DISSONANTE ATIRADA PARA O EXTREMO ORIENTE

Quando parte de Portugal, em 1901, escassos anos antes da implantação da Primeira República, Silva Mendes era já o autor de uma obra sobre o anarquismo. Conta Ana Cristina Alves, no mesmo colóquio em Portugal, que o então recém-licenciado em Direito “possui a maior das desconfianças em relação a todas as formas de autoridade e seus instrumentos, sendo os legais aqueles que, na sua opinião, mais se destacam na sua opressão dos seres humanos”. “Também o sufrágio universal é rejeitado porque votar é abdicar e renunciar à soberania individual. O ideal será então uma sociedade onde reine o comunismo anarca, baseado não no colectivismo estatal, mas no associativismo, realizado de livre e espontânea vontade, sem leis a imitá-la”.

A porta de entrada para Macau chega-lhe ao escritório, sob a forma de um telegrama, endereçado pelo monsenhor Santos Viegas, que lhe dava conta da vacatura da posição de professor do Liceu de Macau. “Era uma boa alma cristã o Monsenhor Santos Viegas, que matou dois coelhos duma cajadada”, diz Ana Cristina Alves. “Por um lado, o reino viu-se livre duma voz dissonante e muitíssimo inconveniente, à época já republicana; por outro, Manuel da Silva Mendes ia, segundo o Abade, para destino melhor”. E para destino melhor veio, de facto, Silva Mendes, descobrindo em Macau a arte e cultura chinesa – que abraçou de forma tal que é seu o espólio que compõe significativa parte do Museu de Macau – e sem nunca perder a voz crítica que trouxe de Portugal.

“A ARTE É A MANIFESTAÇÃO SINTÉTICA DOS MAIS ALTOS SENTIMENTOS ESTÉTICOS DE UM POVO”

“Manuel da Silva Mendes contribuiu com um vasto legado, através de colecções de arte, livros, artigos em jornais e revistas, para que a memória desta cidade continue viva e enriquecida”, declarou António Conceição Júnior, durante uma conferência de comemoração dos 150 anos do nascimento de Silva Mendes, no Clube Militar de Macau. Nesta comunicação, incluída no segundo volume da obra “Manuel da Silva Mendes: memória e pensamento”, Conceição Júnior debruçou-se sobre o legado artístico do coleccionador de arte chinesa, cujo espólio por si deixado é hoje parte significativa do acervo do Museu de Arte de Macau.

Afirma Conceição Júnior que foi o interesse de Silva Mendes pelas filosofias orientais que o levou a debruçar-se sobre a arte chinesa “e tornar-se um coleccionador inestimável”. “O processo de construção da colecção de Silva Mendes tem subjacente o seu conhecimento, não apenas da Arte Chinesa, mas também do Taoísmo e Budismo”, declarou. Do espólio deixado pelo antigo professor e reitor do Liceu de Macau, Conceição Júnior destaca a “vasta colecção de cerâmica popular da região de Shi Wan, compreendendo peças populares sem autor e peças por ele encomendadas a dois mestres dessa região: Chan Wei Nam e Pun Yu Shu”. “Peças de grande escala, com cerca de um metro ou mais de altura, quando comparadas com as obras tradicionalmente produzidas naquela região, de cerca de trinta centímetros”, sublinha. “Este conjunto de peças é hoje considerado a melhor colecção do mundo de cerâmica de Shi Wan e, indiscutivelmente, um dos maiores bens do acervo do actual Museu de Arte de Macau”, acrescenta Conceição Júnior.

Sobre ser um coleccionador de arte, considerou Manuel da Silva Mendes que “não é coleccionador quem simplesmente e a capricho junta muitas peças; nem é colecção simplesmente um grupo ou um conjunto de peças agradáveis à vista e em número bastante para encher algumas ou muitas paredes ou armários”. “Coleccionador só é quem, conhecedor dum certo ramo de arte, adquire aqui e ali, pouco a pouco, um grupo ou conjunto de peças não vulgares, perfeitas, características, limitado a uma classe ou classes bem definidas, e representativo de determinado período”, afirmou.

Em específico, sobre a pintura chinesa, entendia Silva Mendes que, em rigor, para a apreciar, “é preciso ser chinês”. “A arte é a manifestação sintética dos mais altos sentimentos estéticos de um povo ou de uma raça: donde a resultante lógica de que somente os indivíduos desse povo ou dessa raça nos quais esses sentimentos possam vibrar, são aptos para os realizar, para os sentir”, considerou o coleccionador.

CAMILO PESSANHA “NÃO ERA POETA NA VERDADEIRA ACEPÇÃO DO TERMO”

Manuel da Silva Mendes e Camilo Pessanha cursaram ambos Direito na Universidade de Coimbra, chegaram a Macau com escassos anos de diferença e por cá viveram vidas paralelas. Se o autor da “Clepsidra” viaja até ao antigo enclave português para ser professor no Liceu de Macau, não distinta foi a motivação de Silva Mendes para se atirar a semelhante périplo. Por cá, foram ambos advogados e juízes, “trabalharam juntos durante mais de vinte anos, conheciam-se muito bem e terão sido amigos”, diz-nos António de Graça Abreu, no mesmo colóquio em Portugal. “Tinham uma paixão comum, a arte chinesa, mas assumiam-se como duas pessoas estruturalmente diferentes”, complementa.

É o próprio Silva Mendes que afirma ter conhecido Pessanha “durante mais de vinte anos” e garante que, com ele, sempre manteve “boas relações”. Porém, mais longe não foi Silva Mendes nos elogios deixados ao poeta, considerado um dos expoentes máximos do Simbolismo português. Pelo contrário, o advogado, que se atreveu em breves incursões poéticas, afirmou mesmo que o autor da “Clepsidra” “não era poeta na verdadeira acepção do termo”. E porquê? “Poeta não é o indivíduo que faz versos, mas só aquele que fielmente reproduze formas poéticas as noções do belo”, proclamou Silva Mendes, num artigo publicado após a morte de Pessanha. Sobre a “Clepsidra”, vai o antigo reitor do Liceu de Macau ainda mais longe a afirmar que “os erros de metrificação, as ideias ilógicas, incongruentes e inconsequentes, são em tal número que revelam claramente a sua impotência para reproduzir o belo”. Ora, questiona António Graça de Abreu, “teria Silva Mendes, que também escrevera alguma poesia, inveja do génio poético de Camilo Pessanha?”.