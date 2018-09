“Macau pode atrair uma série de ‘start-ups’”

Macau deve apostar nas ‘start-ups’ em áreas como as moedas virtuais e a ‘blockchain’, sobretudo ligadas ao jogo, defendeu Pedro Eloy. O presidente da Youth and Women Entrepreneurs Taskforce das Nações Unidas para a Ásia-Pacífico avisou ainda que a cidade pode aprender com outras plataformas, mas deve criar o seu próprio modelo para promover o empreendedorismo.

Vítor Quintã

“Macau não tem de reinventar a roda” na hora de desenvolver um ambiente propício às ‘start-ups’, diz Pedro Eloy, um dos oradores no arranque da edição deste ano da Macau International Start-Up Week, que durante três dias vai reunir dezenas de empreendedores e investidores no Venetian. O maior hotel-casino da cidade, disse ontem ao PONTO FINAL o empresário, aponta para “uma grande oportunidade aqui em Macau, na parte das moedas virtuais e da ‘blockchain’”, nomeadamente ligados ao jogo, a principal indústria do território.

O português deu como exemplo a ilha europeia de Malta, que tem casinos e aprovou em Julho passado leis para regular as moedas virtuais e a ‘blockchain’, uma tecnologia que visa a descentralização da informação como medida de segurança. “Quando há o dinamismo legislativo para legalizar o jogo é também mais fácil dar este tipo de passos de forma rápida”, disse Pedro Eloy. “Macau pode ser a zona onde se pode concentrar toda a inovação nestas áreas”, defende o empreendedor, radicado em Hong Kong há mais de sete anos.

Enquanto a região vizinha tem apertado a supervisão sobre a angariação de fundos para o lançamento de novas moedas virtuais, isso foi mesmo proibido na China continental. Ou seja, sublinha Pedro Eloy, “Macau pode atrair uma série de investidores, uma série de ‘start-ups’” com projectos ligados ao ‘blockchain’. “Isto poderá ser muito interessante para a credibilidade de Macau, que deixa de ser só uma zona de casinos e começa a ser uma zona de negócios mais a sério”, defende o também presidente da Youth and Women Entrepreneurs Taskforce das Nações Unidas para a Ásia-Pacífico.

No entanto, a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) tem defendido que “o fornecimento de plataformas onde sejam negociáveis transacções financeiras, que não foram devidamente autorizadas”, seria uma violação do Regime Jurídico do Sistema Financeiro, com multas até cinco milhões de patacas. Por exemplo, os bancos locais não podem “participar em, ou providenciar, directamente ou indirectamente, quaisquer serviços financeiros a este tipo de actividades”. O regulador sublinha ainda que as moedas virtuais podem ser utilizadas para a prática de actividades criminosas, incluindo “branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo” e esquemas em pirâmide.

As poucas tentativas de trazer moedas virtuais para a Macau não deixaram saudades, a começar por um projecto para um casino flutuante anunciado pela Dragon Coin – que esteve ligado a Wan Kuok Koi, antigo líder de uma tríade – que rapidamente naufragou. No mês passado, mais de 70 investidores de Macau acusaram uma empresa de mineração de moedas virtuais de uma fraude em que terão perdido cerca de 20 milhões de dólares de Hong Kong.

Aprender e dar o salto

Macau tem muito para aprender com cidades como Hong Kong, Shenzhen e mesmo a zona de Sillicon Valley, nos Estados Unidos, no que toca a promover o empreendedorismo, reconheceu Pedro Eloy. Ainda assim, o empresário sublinha que a região “vai ter de aprender a criar um ecossistema muito próprio e que funcione em Macau”. “São precisas pessoas de Macau para entender o dinamismo, para aprenderem com o que se faz lá fora e reduzirem esta curva de aprendizagem e dar o salto”, defendeu o português.

Por outro lado, acrescenta Pedro Eloy, apostar nas ‘start-ups’ abriria novas alternativas para a população local. “Se calhar vai haver uma parte da geração mais jovem que vai querer fazer coisas diferentes que não trabalhar nos casinos ou no Governo”, alerta o empreendedor.

No entanto, antes de convencerem potenciais investidores, “o público que os jovens têm de convencer são os pais”, sublinha o empresário radicado em Hong Kong. “Temos na Ásia uma cultura com um certo número de regras. A pessoa tem que fazer um certo curso, entrar numa certa empresa, subir na empresa, tem que casar, ter filhos”, explica Pedro Eloy. Ser um empreendedor implica um caminho radicalmente diferente que muitos pais não compreendem, refere o português, que lançou a sua primeira ‘start-up’ aos 16 anos.