Idosos da Vila Madalena pedem ao Chefe do Executivo que trave deslocação dos galgos

Os idosos do Asilo Vila Madalena pediram ontem ao Chefe do Executivo que intervenha na transferência dos galgos do Canídromo para o terreno em Coloane, na vizinhança do lar. Queixam-se de nunca terem sido consultados nem informados, pedem que seja travada a obra que deverá albergar os animais iniciada “sem avisar ninguém”, e solicitam que seja encontrado outro local para os galgos. Do lado dos idosos está o deputado Ng Kuok Cheong, que defende que o Governo deve divulgar publicamente todo o processo de deslocalização dos galgos.

Cláudia Aranda*

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Vários idosos residentes do asilo do Instituto Canossiano Vila Madalena deslocaram-se ontem à sede do Governo para entregar uma carta ao Chefe do Executivo, Chui Sai On, que mostra a sua indignação contra a transferência de cerca de 532 galgos do Canídromo para o terreno agrícola no Largo da Cordoaria, em Coloane, junto às instalações do lar de idosos. O recurso à instância máxima do Governo acontece após a entrega de cartas à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM).

“Começaram as obras no terreno agrícola junto ao Instituto em Agosto sem avisar ninguém, e só informaram a directora do lar em meados de Setembro que estavam a contruir habitações para galgos, quando as construções já estavam avançadas”, lê-se na carta entregue ao Chefe do Executivo, escrita pelos familiares dos idosos. “O assunto referido tem a ver com a felicidade e a saúde dos idosos, por isso agora pedimos a atenção do Chefe do Executivo, e esperamos que possa coordenar com as direcções relacionadas, travar a obra e encontrar um novo lugar adequado para os galgos”, pedem os familiares dos idosos.

Os residentes do lar receiam que a presença dos cães na vizinhança venha a perturbar a tranquilidade dos cerca dos 80 idosos, “com 90 e 100 anos”, que residem no asilo em Coloane, e pedem que os animais fiquem onde estão, no Canídromo, e sejam enviados para adopção a partir deste lugar. Esta é a opinião da irmã Beatrice Ip, que acompanhou os idosos ao Gabinete do Chefe do Executivo, transportados numa camioneta, de onde saíram e se deslocaram, em cadeiras de rodas ou recorrendo a andarilhos, para entregar a carta, posar para a fotografia e prestar declarações à imprensa. “O espaço é muito pequeno, é mesmo ao lado do nosso muro, vamos sentir quando ladram e fazem muito barulho, e se houver aragem o cheiro há-de vir na nossa direcção, o espaço é muito pequeno para mais de 500 cães, porque não podem eles ficar onde estão? Não mudem de sítio, perturbam toda a vila, sabe?”, disse Beatrice Ip. “Os nossos idosos já quase que não se conseguem deslocar, apenas estes poucos conseguiram sair, mas se insistem em deslocar os cães para ali, se houver algum problema para nós é muito difícil mover tantas pessoas inválidas”, acrescentou a irmã.

A direcção do lar e os familiares dos idosos mostram-se descontentes por não terem sido consultados nem informados previamente, e questionam a legitimidade de todo o processo. “Antes de começar a construção, a DSSOPT ou outras direcções relacionadas precisam de consultar as opiniões dos vizinhos que irão ser afectados? A DSSOPT respondeu aos jornalistas que já mandou parar a obra. No entanto, a construção ainda continua dia e noite depois do dia 13 de Setembro. O empreiteiro pode ignorar assim a ordem do Governo?”, questionam.

Ng Kuok Cheong em apoio

Em defesa dos idosos esteve ontem presente o deputado pró-democrata Ng Kuok Cheong, que afirma que o Governo deve começar por “divulgar publicamente todo o processo” de recolocação dos galgos: se a deslocalização é temporária, é por quanto tempo? Seis meses, um ano? Ainda não temos certezas sobre o prazo para esta transferência, se for necessário apenas um tempo limitado, suponho que Governo pode permitir que os galgos fiquem no Canídromo”, afirmou o deputado. Caso a adopção não se resolva num espaço curto de tempo, “então, é preciso um lugar melhor”. Neste caso, defende Ng Kuok Cheong, o Governo deveria publicar uma lista dos locais que possam vir a ser considerados. “A questão é que escolheram de repente este terreno e os idosos só sabem agora. Estão assustados”, disse, sublinhando que não podia deixar de defender o interesse dos residentes do Asilo Vila Madalena, uma vez que toda a gente tem idosos para cuidar, pelo que é uma situação que “toca a todos”.

*com Sara Zhou