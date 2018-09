DSAT quer tirar o estacionamento das ruas para alargar as vias

Macau quer seguir a tendência internacional e “tirar o estacionamento das ruas”, diz o director da DSAT, Lam Hin San. A Avenida do Coronel Mesquita vai ser umas das primeiras a ser alargada, por via do cancelamento de lugares de estacionamento para motociclos, mas ainda não há data para o início das obras. O plano preliminar foi ontem apresentado no Conselho Consultivo do Trânsito e ainda vai recolher opiniões.

Cláudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) apresentou ontem no Conselho Consultivo do Trânsito (CCT) um plano preliminar para a Avenida do Coronel Mesquita que prevê o cancelamento de lugares de estacionamento para motociclos, de modo a permitir o alargamento da via de duas para três faixas.

“A Avenida do Coronel Mesquita vai passar para três faixas e de 12 para 14 carreiras de autocarros. Se possível também estamos a planear criar uma via exclusiva para autocarros em determinado período do dia”, explicou o director da DSAT, Lam Hin San, no final da sessão do CCT.

A ideia de “tirar o estacionamento das ruas é uma tendência internacional”, explicou o responsável, que admitiu que esta medida possa vir a estender-se a mais avenidas e ruas de Macau. “Macau tem uma área de cerca de 32 quilómetros quadrados e as vias, quer para peões, quer as rodovias, ocupam 4,3 quilómetros quadrados”, lembrou o responsável.

A Avenida do Coronel Mesquita, com um quilómetro de comprimento, por onde passam por dia 130 mil pessoas, vai ser umas das primeiras a ser alargada, mas ainda não há data para o início das obras, informou Lam Hin San. Antes de avançar, a DSAT tenciona ouvir as opiniões da população, assim como das diversas partes, incluindo as companhias concessionárias do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros, pelo que ainda não há calendário para avançar com o projecto.

A supressão de lugares de estacionamento nas ruas para alargar as vias é possível porque os parques de estacionamento têm uma baixa utilização, sobretudo os lugares para motociclos. Lam Hin San explicou que na Avenida do Coronel Mesquita, num raio de 300 a 500 metros existem três a quatro parques de estacionamento. Mas que, apesar desta disponibilidade de espaços de parqueamento, a quota de utilização pelos utilizadores de motociclos “é muito baixa”. A taxa de estacionamento nos parques da DSAT – que gere 44 parques – “é de cerca de 9%, de motociclos e ciclomotores”, acrescentou.

O responsável justifica que esta baixa utilização dos parques não se deve ao seu custo, que “é igual” ao da rua, mas que há uma tendência para as pessoas procurarem o que lhe é mais próximo, cómodo e conveniente. “As pessoas não querem andar 200 metros para estacionar, mas temos que alterar isso, senão, é difícil mudar o problema do transporte”, afirmou Lam Hin San, prometendo que o Governo vai criar mais lugares de estacionamento em auto-silos, uma vez que essa solução “pode resolver os engarrafamentos em Macau”.

Seis mortos em acidentes

Lam Hin San informou ainda que houve um aumento de dois por cento no número de passageiros de autocarros este ano. Já o tempo médio de espera dos passageiros de autocarros foi de 6,6 minutos, uma diminuição em comparação com os sete e 11 minutos registados em anos anteriores. Por dia há registo de 590 mil passageiros a utilizarem os autocarros públicos, sendo que no início das aulas esse número diário sobe para mais de 600 mil. “O recorde foi no dia 30 de Abril com 692 mil passageiros”, informou o responsável. Até 9 de Setembro de 2018 foram registados seis mortos na sequência de acidentes de trânsito.

Terminal das Portas do Cerco reabre até ao final do ano

O terminal de autocarros das Portas do Cerco deve voltar a funcionar até ao final do ano, pelo menos de forma parcial. Ontem, no final da reunião do Conselho Consultivo do Trânsito, o director da DSAT, Lam Hin San explicou que, em princípio, só por altura do Ano Novo chinês é que o funcionamento do terminal deve ser reestabelecido quase na totalidade. “Esperamos que até ao final deste ano já existam condições para incluir certas carreiras neste terminal e que, até ao Ano Novo Chinês, existam melhores condições para incluir ainda mais carreiras”, afirmou o responsável da DSAT.

Após os danos provocados pelo tufão Hato, em Agosto do ano passado, o terminal rodoviário das Portas do Cerco foi encerrado e 24 carreiras foram desviadas para outras paragens. Tendo em conta o grande congestionamento naquela zona da cidade, Lam Hin San adiantou que nem todas as carreiras vão ser repostas. “Iremos recolher opiniões de toda a sociedade para ver quais são as carreiras que vão ser recuperadas naquela zona. Se incluirmos todas as 24 carreiras nas Portas do Cerco poderá haver uma situação de congestionamento como no passado e os dados estatísticos mostram esse facto”, justificou.