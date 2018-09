A África do Sul exporta 90% do abalone ilegal consumido em Hong Kong, revelou ontem uma organização não-governamental (ONG) que investigou a comercialização deste molusco marinho muito procurado como iguaria na Ásia.

O relatório “Empty Shells, abalone poaching and trade from Southern Africa”, divulgado pela ONG Traffic, uma organização não governamental que se dedica à monitorização do comércio de espécies selvagens, refere que a população de abalone na região austral de África corre o risco de extinção.

“Outrora abundante, a população de ‘Haliotis midae’ está a diminuir para níveis sem precedentes. Os caçadores furtivos apanham em média duas toneladas por ano deste molusco ou 20 vezes mais do que é permitido por lei”, lê-se num comunicado de apresentação do novo estudo.

A ONG estima que esta indústria ilícita na África do Sul movimente anualmente pelo menos 60 milhões de dólares. “O volume estimado do comércio ilegal de abalone entre 2000 e 2016 é de 36.958 toneladas, representando uma média de 2,1 toneladas por ano e correspondendo a mais de 96 milhões de abalones apanhados ilegalmente desde 2000”, explica a organização não-governamental.

O relatório revela ainda que no período de 2000-2016, 43% do abalone ilegal da África do Sul foi exportado através de países da África subsariana, sendo que 90% teve como destino o mercado de restauração em Hong Kong.

Na lista de países exportadores na África Austral, que a ONG diz estarem na rota do comércio ilegal deste molusco, além da África do Sul, estão a Namíbia, Angola, Congo, República Democrática do Congo, Zâmbia, Zimbabué, Moçambique e eSwatini (Swazilândia).

De acordo com o relatório, a prática é acentuada na província sul-africana do Cabo Ocidental, litoral atlântico, onde as disparidades socioeconómicas levam gangues locais a reclamar territorialmente quotas de pesca em busca do cobiçado molusco, estando também associadas ao narcotráfico, com o envolvimento de “sofisticadas redes criminosas transnacionais”.

Segundo a Traffic, existem várias espécies deste molusco, mas aquela que é comercialmente colhida na África do Sul é o ‘Haliotis midae’ ou abalone sul-africano, como é localmente conhecido.

O relatório refere também que o comércio desta espécie fora da África do Sul não se encontra regulado, pelo que recomenda a listagem destas espécies na CITES, a convenção das Nações Unidas sobre o comércio mundial de animais e flora selvagem em risco de extinção.

Agência Lusa