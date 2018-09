Tufões: Trabalhadores do jogo entregam carta a pedir fecho de casinos ao sinal 8

Cloee Chao, líder da Associação Novo Macau pelos Direitos dos Trabalhadores de Jogo, quer que a suspensão da actividade dos casinos deixe de ser uma medida de excepção para passar a ser prática regular, sempre que o sinal 8 de tempestade tropical seja içado. A dirigente associativa espera resposta em tempo útil à carta entregue ontem à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e que, em 2019, estas medidas entrem em vigor.

Cláudia Aranda*

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A Associação Novo Macau pelos Direitos dos Trabalhadores de Jogo entregou ontem uma carta dirigida a Paulo Martins Chan, que lidera a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), exigindo que o Governo aplique “medidas concretas para a suspensão obrigatório do funcionamento de todos os casinos quando o sinal 8 é içado a fim de garantir a segurança dos trabalhadores”.

Cloee Chao, líder da Associação Novo Macau pelos Direitos dos Trabalhadores de Jogo, quer que a suspensão da actividade dos casinos deixe de ser uma medida de excepção para passar a ser prática regular sempre que o sinal 8 de tempestade tropical seja içado, e sem que tal resolução tenha que depender do Chefe do Executivo. A líder da associação defende a criação de medidas “mais concretas” dirigidas aos casinos, e espera que, caso haja novo tufão ainda este ano, tal como foi feito à passagem do Mangkhut, “o Governo cancele todas as actividades de jogo para proteger os trabalhadores”.

No entender de Cloee Chao, “se houver uma lei concreta para nos proteger, ficaremos mais descansados, porque assim temos a certeza de que as actividades irão ser canceladas e temos, também, garantia dos nossos direitos”, afirmou em conversa com o PONTO FINAL. A dirigente associativa acrescentou que espera que a carta “seja aprovada em tempo útil”, e que, “em 2019, a lei possa entrar em vigor”.

Com a suspensão do funcionamento das operadoras de jogo, como forma de prevenção do impacto do super tufão Mangkhut, “não precisámos de sofrer com o vento e chuvas fortes, sair de casa com risco da vida. Além disso, também não precisámos de nos preocupar com os nossos familiares e a nossa casa. Foi um bom exemplo”, adicionou Cloee Chao.

É o Chefe do Executivo quem tem a competência para adoptar as medidas de carácter excepcional destinadas a garantir a normalidade das condições de vida em situações de ocorrência de acidente grave, catástrofe ou calamidade, tal como previsto nas normas relativas à protecção civil em vigor. A nova lei de bases da Protecção Civil, que o Governo conta que entre em vigor no próximo ano, a tempo da época de tufões de 2019, é explícita ao incluir na lista de novas medidas de excepção a suspensão ou o cancelamento das actividades dos casinos a decretar no uso de competência indelegável do Chefe do Executivo.

No início desta semana, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, explicou que actualmente não há leis nem cláusulas nos contratos de concessão de jogo que obriguem os casinos a fechar na ocorrência de tufões. Este é o argumento dos trabalhadores dos casinos para pedir que sejam criadas medidas com urgência, antecipando-se à proposta de lei de bases da Protecção Civil que, a ser aprovada tal como está, prevê já a possibilidade de encerramento dos casinos, por ordem do Chefe do Executivo.

*Com Sara Zhou