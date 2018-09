Serviços psiquiátricos “não são satisfatórios”, diz o director dos Serviços de Saúde

Apesar dos investimentos nos últimos anos e dos apoios dados a instituições comunitárias, Lei Chin Ion manifestou insatisfação relativamente aos serviços psiquiátricos prestados em Macau devido ao maior número de pacientes e ao aumento da taxa de suicídio. O director dos Serviços de Saúde diz que vai repensar o modelo de prestação de serviços psiquiátricos.

Em resposta a uma interpelação escrita apresentada pela deputada Ella Lei, o director dos Serviços de Saúde manifestou-se insatisfeito com o resultado final dos trabalhos relacionados com a saúde mental. “O aumento do número de pacientes no serviço de psiquiatria do Centro Hospitalar Conde de São Januário, o aumento da taxa de suicídio e o facto de pacientes serem cada vez mais jovens mostra que os efeitos dos serviços psiquiátricos e o trabalho de apoio comunitário não são satisfatórios”, diz Lei Chin Ion, em resposta a uma interpelação da deputada Ella Lei. Contudo, Lei Chin Ion refere que “os Serviços de Saúde têm aumentado o investimento em recursos nos últimos anos e realizaram vários trabalhos, incluindo apoiar as instituições comunitárias a fornecer serviços psiquiátricos gratuitos e abrir postos clínicos de saúde mental nos centros de saúde”.

Assim, “os Serviços de Saúde criaram um mecanismo de prevenção conjunta de quatro níveis, sugerido pela Organização Mundial de Saúde, e vão reflectir e avaliar de novo o modelo de serviços psiquiátricos de cada nível, especialmente os serviços prestados pelas instituições comunitárias”, lê-se na resposta dos serviços.

Ella Lei lembrou o Governo do “aumento sucessivo” da procura de serviços na área da saúde mental e perguntou se houve um aumento de enfermeiros especialistas nesta área. A directora dos Serviços de Saúde diz atribuir grande importância à formação de enfermeiros especializados e diz que, desde 2014, foram formados 165 enfermeiros especializados através de um curso de formação, numa cooperação entre a Universidade Politécnica de Hong Kong e o Instituto Politécnico de Macau. Outros 19 enfermeiros estão actualmente a frequentar o curso.

Na interpelação, a deputada da FAOM questionou também os Serviços de Saúde sobre o tempo que, em média, cada paciente espera por uma consulta nos serviços de psiquiatria, ao que Lei Chin Ion respondeu que, “actualmente, o tempo médio de espera para a primeira consulta clínica de psiquiatria para adultos é de apenas 17 dias e para crianças de 14 dias”, e faz a comparação com Hong Kong, dizendo que na região vizinha o tempo de espera médio é de 40 semanas. A directora destes serviços diz ainda que, “em caso de emergência, os Serviços de Saúde enviam um médico de psiquiatria para prestar apoio urgente em menos de 24 horas”.

Apesar dos resultados globais, Lei Chin Ion recorda os números do ano passado e refere que, em 2017, o Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar Conde de São Januário atendeu 36 mil pacientes, um aumento de 50% relativamente ao ano anterior. Já a entidade de aconselhamento psicológico do centro de saúde recebeu cerca de quatro mil pessoas. Lei Chin Ion considera que “com o aumento da necessidade dos serviços psiquiátricos, os Serviços de Saúde também têm aumentado o investimento em recursos e serviços”.