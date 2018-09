Produtos e serviços chineses e lusófonos ganham espaço no Venetian

A “Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau)” – 2018 PLPEX realiza-se entre 18 e 20 de Outubro, em simultâneo com a 23ª edição da Feira Internacional de Macau, no Venetian. A exposição vai crescer em área, para seis mil metros quadrados, e em conteúdo, informa o IPIM, que promove o evento.

A “Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau)” – 2018 PLPEX deste ano vai aumentar para seis mil metros quadrados e contará, pela primeira vez, com a “Zona de Experiência Auto-ajuda de Produtos Brasileiros (Produtos Afamados Brasileiros)”, que vai mostrar produtos centrados “numa ideia de saúde e de protecção ambiental”. Ao mesmo tempo, serão realizadas, pela primeira vez, a “Sessão de Bolsa de Contactos alusiva a Vinhos e Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa” e as “Actividades de Experiência de Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa”. A PLPEX realiza-se entre 18 e 20 de Outubro, em simultâneo com a 23ª edição da Feira Internacional de Macau, no Venetian.

A decisão de aumentar a exposição tem por base a experiência do ano passado em que a PLPEX foi realizada de forma independente de modo a promover o papel de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. O objectivo é, ao mesmo tempo, expandir o “novo modelo de venda a retalho” como forma de cooperação, informa o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), que promove os eventos.

“Tendo obtido uma experiência de crescimento ao longo de dois anos e também uma vantagem reforçada e continuada, com Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, a PLPEX passou a ser realizada independentemente, pela primeira vez, no ano passado”, lê-se no comunicado.

Na edição anterior, a exposição ocupou uma área de mais de três mil metros quadrados e atraiu a participação de mais de 210 instituições e empresas dos países lusófonos registados no “Portal para a Cooperação na Área Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, bem como fornecedores de serviços profissionais. A mostra foi dividida em quatro zonas principais de exposição, para instituições governamentais de promoção do comércio, associações e câmaras comerciais, produtos alimentares, produtos não-alimentares e de exposição de serviços.

Este ano a área de exposição vai incluir mais de 300 ‘stands’. As culturas e produtos alimentares dos Países de Língua Portuguesa serão promovidas através do “Portal para a Cooperação na Área Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa” e de outras formas de promoção online e off-line. A organização prevê atrair empresas dos oito Países de Língua Portuguesa e agentes de produtos lusófonos do Interior da China, de Hong Kong e de Macau para participar neste evento, incluindo áreas de produtos alimentares, materiais de construção, vestuário, restauração, comércio electrónico, entre outros.

Vai ser promovido o “Workshop de Comércio Electrónico Transfronteiriço dos produtos dos Países de Língua Portuguesa”, por forma a ajudar os Países de Língua Portuguesa a entrar no mercado do interior da China através de uma plataforma online. Paralelamente, será estabelecida a “Zona Especial do Centro de Serviços Comerciais para as PMEs da China e dos Países de Língua Portuguesa”, visando impulsionar as empresas da China e dos Países de Língua Portuguesa a “atrair investimento do exterior” e “expandir-se para o exterior”, promover a cooperação comercial e fomentar mais oportunidades de negócio. A par destes eventos, vão organizar-se fóruns e seminários, desfiles de moda, actuações musicais e exposição de artesanatos. C.A.