Polícia investiga rumores falsos durante Mangkhut

Os Serviços de Polícia Unitários receberam cinco queixas sobre alegados rumores falsos espalhados através das redes sociais durante a passagem do tufão Mangkhut por Macau, no fim-de-semana passado. Uma das queixas já levou mesmo à abertura de uma investigação criminal.

Vítor Quintã

A Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau (SAAM), conhecida como Macao Water, iria suspender o fornecimento a toda a cidade por causa do Mangkhut, que teria levado muitas pessoas mordidas por abelhas a recorrer aos hospitais da região. Estes foram alguns dos rumores partilhados nas redes sociais durante a passagem do mais recente tufão, no fim-de-semana passado. Boatos que levaram mesmo cinco cidadãos a apresentar queixa, revelou ontem o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, num programa do canal chinês da Rádio Macau. Embora as forças de segurança estejam ainda a recolher provas sobre quatro das queixas, Ma Io Kun diz que o quinto caso já levou até à abertura de uma investigação criminal.

Vários ouvintes ligaram para o programa da Rádio Macau ontem de manhã para denunciar que tinha havido alguns rumores a circular durante o Mangkhut, e pediram às autoridades para actuar. Ma Io Kun disse que a polícia está já em campo e encontrou provas suficientes de que houve pelo menos um suspeito a deturpar informação emitida pelo Governo, enviando-a depois para grupos em redes sociais com o objectivo de “enganar o público”. O comandante-geral não divulgou, no entanto, mais pormenores sobre o caso.

O Centro de Operações de Protecção Civil disse no domingo que, “conforme informações da PJ [Polícia Judiciária], correm rumores na Internet de que a SAAM irá, gradualmente, suspender o abastecimento de água e que a medida afectará todo o território”. No final de contas só 21 edifícios sofreram interrupções no fornecimento de água, tendo a situação regressado à normalidade na segunda-feira. Também após a passagem do tufão “circularam rumores que os Serviços de Urgência estavam a receber muitos casos de pessoas mordidas por abelhas”, disseram na segunda-feira os Serviços de Saúde. Isto apesar de terem sido registadas “apenas duas situações esporádicas” no Centro Hospitalar Conde de São Januário e nenhum no Hospital Kiang Wu.

“Facilmente assustado”

O comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários lamentou, no entanto, que alguns dos casos de divulgação de alegados boatos não possam ser punidos de acordo com a actual lei. Ma Io Kun sublinhou que, em caso de emergência, “o público é facilmente assustado por rumores”. Se este fenómeno não for enfrentado, “o dano causado [pelo pânico] pode ser maior do que o dano causado pelo próprio desastre natural,” avisou o líder das forças de segurança.

O Governo está a preparar a proposta de “Lei de Bases da Protecção Civil”, que esteve em consulta pública até ao passado dia 11 de Agosto. A nova lei iria criar o “crime de falso alarme social”, punível com pena até três anos de prisão, para aqueles que, “após a declaração do estado de prevenção imediata, emitam ou propaguem rumores falsos”. Ou seja, “as pessoas podem ser punidas por divulgarem notícias falsas”, confirmou o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, a 28 de Junho, no arranque da consulta pública.

Em Julho passado, Au Kam San já tinha avisado que os cidadãos de Macau têm dificuldade em confirmar as informações que recebem através das redes sociais. Por isso mesmo, disse o deputado ao diário de língua chinesa Jornal do Cidadão, acaba por ser normal que se discuta entre os amigos certas informações, e que esse acto não deveria ser suficiente para desencadear uma acusação criminal. O activista defendeu que o Governo tem de confirmar de maneira clara que houve intenção de criar o tal “alarme social”.