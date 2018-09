Governo mantém convicção que a linha da Taipa do metro vai abrir em 2019

O Governo está confiante de que a linha da Taipa vai entrar em funcionamento durante o próximo ano. A promessa foi feita por Ho Cheong Kei, depois de uma interpelação escrita apresentada por Leong Sun Iok, em que o deputado questionava a quais as garantias do Governo relativas à conclusão da obra.

“O Governo está convicto de que a linha da Taipa vai entrar em funcionamento em 2019”, refere o coordenador do Gabinete para as Infra-Estruturas de Transportes (GIT) em resposta a uma interpelação do deputado Leong Sun Iok. Sobre a conclusão das obras do Parque de Materiais e Oficina, Ho Cheong Kei diz que, “actualmente, mais de 90% da empreitada de construção do Parque de Materiais e Oficinas do metro ligeiro está concluída, e o que falta executar consiste fundamentalmente em acertos finais, testes e vistorias, prevendo-se que os trabalhos sejam dados como terminados antes do final deste ano”.

O deputado da FAOM recorda que o valor do contrato celebrado com a MTR, empresa adjudicada para a obra, é de 5.880 milhões de patacas durante um período de 80 meses, e pergunta o que é que está incluído no contrato, ao que o Governo responde que encarregou a empresa de “prestar serviços de assistência à operação e manutenção da linha da Taipa do sistema de metro ligeiro de Macau”, acrescentando que o âmbito dos serviços abrange “o ensaio e a activação dos sistemas antes da entrada em funcionamento da linha da Taipa, a composição da equipa de operação e o desenvolvimento de formação pré-emprego; a referida empresa também é responsável pela operação nos primeiros cinco anos, e pela reparação e manutenção dos comboios, dos sistemas de sinalizações e das instalações das infra-estruturas”.

O deputado diz, na sua interpelação, que “a fim de promover o desenvolvimento contínuo, o Executivo deve exigir que a empresa defina um regime de formação destinado aos residentes de Macau, sobretudo na preparação de quadros altamente qualificados e de gestão”. Na resposta, o GIT indica que é requerido que a empresa dê prioridade aos residentes locais no recrutamento para implementar o plano de realização da localização de quadros, e diz ainda que vai formar profissionais locais para trabalharem no metro ligeiro no futuro.

Na interpelação, Leong Sun Iok lembra que “só a linha da Taipa vai acarretar uma despesa anual de 900 milhões, quase o montante do subsídio que o Governo concede anualmente aos autocarros”, e diz que “se o Governo tomar como referência o subsídio para as tarifas dos autocarros no sentido de manter o funcionamento do metro ligeiro, vai gastar todos os anos montantes avultados do erário público, sobrecarregando ainda mais as finanças públicas”.

Recorde-se que Leong Sun Iok já tinha apresentado uma outra interpelação escrita ao Governo em que questionava as autoridades sobre o projecto, dizendo mesmo que é “impossível” avaliar a sua viabilidade económica e que se trata de um “fardo pesado” para a sociedade. Nessa mesma interpelação, o deputado eleito por sufrágio directo pediu que o projecto fosse pago, em parte, pelas receitas das operadoras de jogo em Macau.