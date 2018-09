Escolinhas do Benfica de Macau regressam, agora com crianças a partir dos três anos

As escolinhas do Benfica de Macau estão de volta às actividades. Nos próximos dias 21 e 24 de Setembro, o clube vai organizar dois “dias abertos” para as crianças que quiserem experimentar dar uns toques na bola no relvado do Estádio da Taipa. Este ano, a novidade é a inclusão dos treinos para crianças com três anos e o objectivo é receber o dobro dos miúdos do ano passado e chegar aos 60.

É já amanhã que o Benfica de Macau vai organizar o primeiro de dois “dias abertos” para que as crianças comecem a dar os primeiros toques na bola e para que os pais esclareçam todas as dúvidas com os treinadores. O segundo “dia aberto” é na próxima segunda-feira, dia 24.

Uma das novidades para este ano é a inclusão das crianças logo a partir dos três anos, ao contrário dos anos anteriores em que a idade mínima era os seis, assim como a parceria com o treinador Ismael Ortega, especialista no treino para crianças entre os três e os cinco anos, e com a sua escola de futebol em Macau, a South America Soccer Limited.

Nicholas Torrão, jogador do Benfica de Macau e um dos coordenadores do projecto das escolinhas do clube, refere que esta abertura às crianças de três anos se deveu à insistência dos pais: “Nós tínhamos muitos pais a pedir para aceitarmos as crianças mais novas, mas nós não tínhamos pessoas que soubessem trabalhar com elas. Agora passamos a ter”. Ismael Ortega e a sua equipa vão ficar responsáveis pelos treinos especificados para os mais novos. “Vamos usar a experiência dele no treino para crianças mais novas”, diz ao PONTO FINAL Nicholas Torrão.

Este ano, o objectivo das escolinhas do Benfica de Macau passa também por aumentar o número de crianças inscritas para o dobro. “O ano passado tínhamos entre 20 e 30 crianças, mas este ano queremos duplicar esse número para cerca de 60 crianças ao longo do ano”, sublinha o futebolista do Benfica de Macau que, com Filipe Duarte, coordena o projecto. Nicholas Torrão aproveita ainda para deixar elogios ao colega: “O Filipe continua a ser o treinador principal das escolas. Ele, que jogou na seleção portuguesa dos sub-15 aos sub-20 e em vários clubes em Portugal, no Chipre e em Macau, tem muita experiência para passar às crianças”.

“As escolinhas do Benfica de Macau já existem há alguns anos, mas foi sempre um projecto que durava apenas enquanto decorria o campeonato da primeira divisão, depois fechava. Este ano estamos a tentar fazer um projecto estável, que dure o ano inteiro”, indica Torrão. Ainda que a principal actividade seja a prática do futebol, há também uma vertente lúdica: “queremos que este seja um sítio onde os pais possam deixar as crianças para se divertirem. Claro que a principal actividade será sempre o futebol, mas nestas idades as crianças querem é brincar, por isso nada melhor que juntar os dois”.

Sobre o futuro destes mini-jogadores, Nicholas Torrão diz que o objectivo do Benfica de Macau passa por apostar em equipas de sub-18, sub-16 e sub-14. “Estas escolinhas podem ser a preparação para, no futuro, poder integrá-los nessas equipas”, diz o jogador do Benfica de Macau, aproveitando para fazer um retrato mais alargado sobre o panorama do futebol local: “O futebol em Macau não se tem desenvolvido nos últimos anos porque não havia o desenvolvimento das crianças. Os miúdos só começavam a jogar aos 16 ou 17 anos, isso é muito tarde. Só desenvolvendo as crianças desde novas é que vamos poder ajudar o futebol de Macau, esse é o objectivo do Benfica de Macau”.