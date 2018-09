Pintor Mak Lei retrata cenários tranquilos à beira-mar em Lingnan

Depois de ter trabalhado num restaurante, numa fábrica de roupas e numa fábrica de embalagens, e sendo agora funcionário do Museu de Arte de Macau (MAM), Mak Lei está a caminho do seu sonho de infância, a um ritmo lento mas firme: a sua primeira exposição a solo, ‘Brush and Ink’, será inaugurada hoje no Centro da UNESCO de Macau.

Patrocinado pelo Projecto de Promoção de Artistas de Macau da Fundação Macau, o pintor local Mak Lei vai apresentar hoje, às 18h30, a sua primeira exposição a solo ‘Brush and Ink’ no Pavilhão de Exposições do Centro de Macau da UNESCO. A exposição vai mostrar mais de 70 das suas criações a tinta ao longo de quase 40 anos nas quais ele se centra junto das belas aldeias à beira-mar da zona de Lingnan – o Delta do Rio das Pérolas.

“Embora chamemos à vasta terra a sul do rio Yangtze como ‘o sul’ em geral, há ainda a subdivisão de “Jiangnan” [sul do rio Yangtze] e “Lingnan” [sul das montanhas Nanling],” diz Mak Lei ao PONTO FINAL, distinguindo o tema das suas pinturas do tema popular das pinturas tradicionais de tinta chinesa. “Eu foco esta exposição em dois aspectos, um é a rica variedade de pássaros e flores em Lingnan, e o outro é a tranquilidade e a vida simples e de lazer nas cidades e aldeias à beira-mar aqui”, diz Mak.

Nascido numa família amante de arte, Mak Lei desenvolveu um interesse pela pintura desde cedo. Mas, ao contrário do seu pai, que se especializou em pintura a óleo, pintura a guache e caligrafia, Mak Lei apaixonou-se pela pintura tradicional a tinta pela influência dos amigos. “Sabe, toda a gente passa por um período de rebelião quando é jovem. Eu herdei o amor do meu pai pela arte, mas eu definitivamente não queria seguir o caminho dele”, explica Mak, entre sorrisos.

Mak acredita que isso é comum entre os artistas contemporâneos da China. “Inicialmente, eles tendem a ser influenciados pela arte ocidental, que constitui a sua base artística. Mas, com o passar do tempo, eles fazem uma escolha, de certa forma, entre a escola de arte, como escultura, pintura a óleo ao estilo ocidental, e entre a pintura a tinta”.

As inspirações vêm de vários mestres da pintura, como Chen Shaomei do início do século XX, e Shi Tao e Wu Changshuo, da dinastia Qing. “Absorvi muitos nutrientes das suas obras e tentei usar pinceladas tradicionais para expressar temas relevantes para o mundo de hoje”. No entanto, o pintor dá passos na tradição de uma maneira muito discreta. Quando questionado sobre as pinturas de tinta que prevalecem com elementos de arte de instalação ou de vanguarda, Mak admite que não é a sua especialidade: “Eu prefiro explorar as subtilezas das pinturas tradicionais chinesas e fazer ‘pequenas conquistas’. Eu ainda uso técnicas tradicionais”.

Uma abordagem importante para essas conquistas é visitar lugares diferentes e pintar a partir da vida. “Por um lado, se se está constantemente imerso nas obras dos antigos mestres pode-se facilmente ser influenciado e querer juntar os seus temas, estruturas e estilos de pintura em vez de formar os seus próprios. Mas se se for para fora e pintar a partir da própria vida, as cenas serão 100% suas, e não emprestadas de ninguém”, explica o pintor. “Por outro lado, também é melhor do que pintar a partir da imaginação, o que por vezes pode ser irrealista”, afirma.

Da sobrevivência à descoberta da paixão

A pintura mais antiga da exposição remonta a 1980, por volta da época em que Mak Lei se mudou para Macau a partir da sua terra natal, Xiaolan, na cidade de Zhongshan. “Quando cheguei a Macau pela primeira vez ainda havia cabanas de madeira, favelas e casas de barcos, o que seria perfeito para pinturas. Mas eu estava na faixa dos 20 anos e a lutar pela vida, e não tive o luxo de buscar a arte”, lamenta Mak. “Acabei de fazer um ou dois esboços desse período”, acrescentou.

Quando era jovem, Mak tentou encontrar meios de subsistência em vários ofícios, incluindo restaurantes, fábricas de roupas e embalagens. “Então, por acaso, encontrei um emprego na indústria de pintura de laca artesanal. Eu senti-me com sorte porque era relevante para a minha paixão. Claro, não é exactamente o mesmo que as pinturas em exposição neste momento. Havia muitas restrições na pintura de artesanato, tive que considerar as preferências do mercado. Mas, ainda assim, deram-me espaço para “brincar um pouco, para ter as minhas próprias ideias sobre os quadros”, lembra. A experiência beneficia a sua exploração artística mais tarde, em termos de linhas, cores e composição.

Como alguém que passou por dificuldades, Mak observa: “As pessoas esperam sempre que a arte possa andar de mãos dadas com o negócio, mas, muitas vezes, é apenas um pensamento ilusório. Apenas muito poucos artistas acabam por ter um enorme valor comercial, enquanto a maioria tem que se sustentar de outras maneiras e pode sentir-se pouco valorizada”. Para artistas que têm talento, mas não têm apoio financeiro, Mak sugere que eles ganhem a vida primeiro e continuem a sua busca artística nos tempos livres.

Agora, Mak Lei trabalha no Museu de Arte de Macau (MAM), principal responsável pelo arranjo das exposições. “Eu posso olhar de perto as peças de arte de diferentes países e períodos de tempo, o que é muito útil para minha própria criação”, diz o pintor, sobre os maiores benefícios do seu trabalho com alegria.

Olhando para trás na sua jornada das últimas décadas, Mak sente que mais e mais do seu “eu” é revelado nas pinturas. À medida que as habilidades e técnicas se acumulam, o artista está mais confiante em expressar-se na forma de arte das pinturas com tinta. Quanto ao próximo passo, Mak revela: “Eu gostaria de experimentar mais, procurar novos avanços. Eu posso tentar elementos mais modernos, provavelmente ainda dentro da área de pinturas a tinta”. Mas não seguir cegamente os outros, acrescenta. “Não importa o que a moda sugere, é sempre preciso encontrar as coisas mais adequadas para si próprio. O seu estilo artístico deve ser consistente com sua personalidade. Eu sou um introvertido, e as minhas pinturas também são ‘quietas e serenas’. Você raramente verá respingos de tinta nas minhas pinturas de flores e pássaros – isso exige um pintor mais avançado!”, disse o pintor, entre sorrisos.