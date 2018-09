Paulo Sousa eliminado em Macau na ‘Champions’ Asiática

A Liga dos Campeões Asiática veio a Macau pela mão do Tianjin Quanjian, treinado por Paulo Sousa, que acabou por ver a sua equipa ser eliminada nos quartos-de-final da competição com uns expressivos 5-0 no somatório das duas mãos contra os japoneses do Kashima Antlers.

A equipa chinesa do Tianjin Quanjian, que jogou em Macau “em casa” mas a quase dois mil quilómetros do seu estádio, saiu com uma pesada derrota no território. Ontem, a equipa de Paulo Sousa, Alexandre Pato e companhia sofreu três golos sem resposta, o que colocou a eliminatória nos 5-0 a favor dos nipónicos do Kashima Antlers, que seguem, assim, para as meias-finais da Champions Asiática.

A equipa de Paulo Sousa, que fazia este ano a estreia nesta competição, queria reverter a derrota por 2-0 com que saiu do Japão na primeira-mão da eliminatória e até começou melhor a partida, com mais bola e mais chegada à área, mas sem eficácia. Os golos do médio brasileiro Serginho, aos 13 minutos através de um cabeceamento depois de um canto, e de Hiroki Abe, aos 27 num remate colocado, deitaram o Tianjin Quanjian por terra. Apesar do bom início dos chineses, a primeira parte foi dominada pelos japoneses, que iam criando perigo a cada incursão, com o guarda-redes chinês Lu Zhang a fazer várias boas defesas. Por seu lado, o ataque do Tianjin dependia de um desinspirado Alexandre Pato, que, ainda assim, era o mais inconformado. O brasileiro, ex-jogador do AC Milan, tentava pegar no jogo, mas sem o acompanhamento da equipa.

Nas bancadas estavam mais de oito mil pessoas – números da organização – que acabaram por ver uma segunda parte semelhante. Bom início do Tianjin Quanjian, mas rapidamente controlado pelo Kashima Antlers, que aos 66 minutos fez o terceiro golo num remate fulminante de pé esquerdo de Shoma Doi à entrada da área. Mesmo sem acelerarem muito, os japoneses continuavam a criar perigo, com a defesa chinesa a ver jogar. Foi apenas aos 88 minutos que surgiu a melhor oportunidade para a equipa de Paulo Sousa, com um remate forte de Pato ao poste. No final do jogo, depois de uma derrota por 3-0 “em casa”, a equipa do Tianjin Quanjian acabou ovacionada pelos seus adeptos.

Paulo Sousa vive agora um momento delicado na China. O Tianjin Quanjian não vence há quatro partidas, caiu agora com estrondo na ‘Champions’ Asiática e está em 10º lugar na Superliga Chinesa.

A equipa da cidade de Tianjin veio jogar a Macau a segunda mão da Liga dos Campeões da Ásia, que fica a quase dois mil quilómetros de distância, sem que tivesse havido nenhuma confirmação oficial da razão para a mudança de estádio. O jornal South China Morning Post escreve que o motivo da mudança terá a ver com a realização de um encontro do Fórum Económico Mundial em Tianjin.

A Liga dos Campeões Asiática segue agora para as meias-finais e ainda pode haver um treinador português a fazer a festa. O Al-Sadd, treinado por Jesualdo Ferreira, vai jogar contra os iranianos do Persepolis, enquanto o Kashima Antlers, que derrotou agora a equipa de Paulo Sousa, irá jogar frente ao Jeonbuk Motors ou o Suwon Bluewings, ambas equipas sul-coreanas.