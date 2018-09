Leong Sun Iok questiona viabilidade económica do metro

Numa interpelação ao Governo, Leong Sun Iok questionou as verbas utilizadas na construção do sistema de metro ligeiro, e diz que “é impossível” avaliar a viabilidade deste projecto. O deputado quer saber quais são os custos anuais de funcionamento de cada linha e também se as operadoras de jogos vão apoiar o projecto.

“O planeamento da construção do metro ligeiro está a demorar anos e já foi gasta uma grande quantia de dinheiro público, ultrapassando de forma sucessiva os orçamentos e os prazos definidos”, começa por dizer Leong Sun Iok numa interpelação apresentada ao Governo, acrescentando que este projecto se está a tornar num “fardo pesado” para a sociedade. O deputado, eleito através de sufrágio directo, recorda que o Gabinete para as Infra-Estruturas e Transportes (GIT) ainda não conseguiu calcular o custo concreto de toda a construção e questiona: “no futuro, quais serão os gastos em recursos humanos e materiais?”. “É impossível avaliar se a construção do metro ligeiro é ou não economicamente viável”, aponta.

Na interpelação do deputado da FAOM lê-se ainda que “além da grande quantia gasta na fase da construção, os benefícios depois de o metro ligeiro entrar em funcionamento também são questionáveis”. “Os planos de curto prazo apenas estarão concluídos, na melhor das hipóteses, em 2026, no entanto a data de conclusão das linhas previstas para médio prazo, que irão assumir a maior tráfego, estão longe de ser definidas. Uma empresa de consultaria prevê que o fluxo de passageiros em 2026 da Linha da Taipa, incluindo a ligação à estação da Barra, seja entre 60 mil e 174 mil passageiros, incluindo correspondências, e entre 30 mil e 69 mil, excluindo correspondências. No entanto, apenas o custo médio e anual de funcionamento e manutenção já ultrapassa 900 milhões de patacas”, alerta.

Leong Sun Iok pergunta se, no futuro, através do preço dos bilhetes, poderá haver um balanço entre os lucros e os gastos, e “se ainda necessitar de mais subsídios, quanto dinheiro público é preciso para manter o funcionamento?”.

“O Governo vai fazer avaliação global dos benefícios de cada linha, incluindo dados como o custo anual de funcionamento, o rendimento de bilhetes, para a população tomar como referência?”, questiona o deputado à AL. Num segundo ponto, Leong Sun Iok pede informações sobre a contribuição do sector dos casinos neste projecto: “Depois de o metro ligeiro entrar em funcionamento, prevê-se que os turistas sejam os principais passageiros, o que pode promover o desenvolvimento turístico. Gostaria de saber se o Governo vai usar uma parte da receita do jogo para apoiar o funcionamento do metro ligeiro ou outros serviços de transporte público que precisem de apoio?”, concluiu.

Recorde-se que, num relatório divulgado na semana passada, o Comissariado da Auditoria referiu que o GIT “nunca foi capaz de calcular o custo global do investimento” no projecto do metro ligeiro e, “à medida que a obra vai sendo executada, há tendência para alterar a estimativa dos custos, criando a ilusão de que nunca houve derrapagens no orçamento”.