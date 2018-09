Inscrições para testes de cozinha oriental e ocidental já estão abertas

Estão abertas, desde ontem, as inscrições para os testes de obtenção do certificado de cozinheiro de culinária oriental e ocidental, anunciou a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), que vai garantir aos interessados aulas de revisão antes dos exames e orientação para a elaboração das teses. As inscrições terminam a 28 de Setembro.

A DSAL anunciou que as inscrições para os testes de técnicas de acordo com o modelo “1 teste 2 certificados” para cozinheiros de culinária oriental e ocidental do nível de técnico sénior estão abertos desde ontem, 18 de Setembro. As candidaturas mantêm-se abertas até ao dia 28 deste mês.

Estes testes compreendem três partes: defesa da tese, teste de teoria e teste de prática. Os indivíduos que forem aprovados na defesa da tese e nos testes de teoria e de prática podem obter um certificado de qualificação profissional de Macau e o certificado nacional de qualificação profissional, diz o organismo, que acrescenta que serão disponibilizadas aos interessados aulas de revisão antes da realização dos testes para proporcionar orientação sobre a elaboração de teses, da sua defesa, de conhecimentos teóricos e das aplicações na prática. Os interessados podem inscrever-se no site da DSAL, por e-mail ou, presencialmente, no Edifício industrial Tai Peng, no centro de produtividade e transferência de tecnologia de Macau ou no Edifício da Associação Comercial de Macau.

A DSAL explica que, em consonância com o Governo, tem promovido junto dos trabalhadores da restauração de Macau a obtenção do certificado de técnicas de culinária de diferentes níveis, para formar talentos locais de culinária e pessoal de gestão de empregados de mesa de alta qualidade, com o objectivo de transformar Macau num “Centro Mundial de Turismo e Lazer” com “diversificação adequada da economia”.

A DSAL recorda que, “com o intuito de acelerar a formação de talentos de culinária”, realizou, no primeiro semestre, ‘1 teste 2 certificados’ para cozinheiros de culinária oriental e ocidental e cozinheiros de pastelaria e acepipes chineses e ocidentais dos níveis elementar e intermédio, sendo que, no 4º trimestre deste ano, serão organizados testes de técnicas para cozinheiro de culinária oriental e ocidental do nível de técnico e cozinheiro de culinária oriental do nível de técnico sénior.

Além disso, a DSAL anuncia ainda que os testes para obtenção do certificado de cozinheiro de culinária oriental e ocidental, e de cozinheiro de pastelaria e acepipes chineses e ocidentais do “Programa de Estímulo à Formação e aos Exames de Credenciação dos Quadros Qualificados” coorganizados pela Comissão de Desenvolvimento de Talentos, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e Fundação Macau, já estão incluídos na segunda fase de atribuição de prémios daquele Programa. Os cidadãos aprovados nos testes referidos durante o período de 1 de Julho a 31 de Dezembro de 2018, e que atinjam o nível requerido (intermédio, avançado, técnico ou técnico sénior), podem, a partir de ontem e até 31 de Dezembro de 2018, apresentar o pedido para receber o prémio.