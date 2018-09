Governo quer distinguir se os não-residentes entram em Macau em trabalho ou lazer

Em resposta a uma interpelação escrita apresentada pela deputada Ella Lei, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) diz querer alterar algumas normas relacionadas com a contratação de trabalhadores não-residentes para regular os cidadãos que entram em Macau como turistas para depois arranjarem emprego, fazendo a distinção entre trabalho e lazer. O texto da lei já está redigido, diz a DSAL.

O Governo diz estar a trabalhar no sentido de alterar algumas normas da lei da contratação de trabalhadores não-residentes para regular aqueles que entram como turistas. Na resposta a uma interpelação da deputada Ella Lei, a sub-directora da DSAL, Ng Wai Han, diz que “depois de estudar e analisar globalmente as opiniões recolhidas na comunidade, actualmente já foi feito o trabalho da elaboração do texto da lei”. Através da alteração de alguns dos regulamentos relacionados com a lei da contratação de trabalhadores, pretende-se regular os não-residentes de Macau que façam trabalhos domésticos e não especializado de modo a que só recebam a autorização de permanência quando entram com documentos relacionados com o trabalho emitido pelas autoridades dos Serviços de Emigração, indica a sub-directora da DSAL. O Governo pretende, assim, distinguir os objectivos das entradas em Macau, sendo em trabalho ou lazer.

Ella Lei, da FAOM, denuncia, na sua interpelação, que “há pessoas, que não provêm do interior da China, que vêm para Macau procurar emprego na qualidade de turistas e posteriormente obtêm autorização de permanência como trabalhadoras não residentes”, o que, na opinião da deputada, “constitui um grande desafio tanto para a regulamentação dos trabalhadores não-residentes, como para a segurança pública”. Ella Lei recorda que o Governo se tinha comprometido, em meados de 2014, a colmatar as lacunas existentes na lei “para acabar com o problema da conversão de turista em trabalhador não-residente”. “Já passaram quatro anos e ainda não foi definida uma proposta clara para a consulta pública respectiva. Porquê? O Governo vai concluir a produção legislativa ainda este ano, com vista a melhorar o processo de importação de trabalhadores não residentes?”, questiona Ella Lei, numa interpelação apresentada a 12 de Julho.

Sem se comprometer com datas, a DSAL diz que, nesta fase, as autoridades dizem estar a apressar os trabalhos de alteração da lei, para tentar que entre o mais rápido possível em processo legislativo. “Espera-se que a lei, depois de aprovada pela Assembleia Legislativa e aplicada na prática, possa cooperar com outras leis e regulamentos relacionados, para regular e aperfeiçoar a entrada e gestão dos trabalhadores não-residentes”, refere a nota da DSAL.

O organismo acrescenta ainda que a lei de actividade de agências de emprego já foi aprovada na generalidade na reunião plenária da Assembleia Legislativa realizada no dia 16 de Janeiro deste ano, e que actualmente estão a ser discutidos os pormenores pela 3.ª Comissão permanente da Assembleia Legislativa. A DSAL acrescenta que, apesar de as duas leis referidas não estarem uniformizadas, isso não influencia os efeitos conjuntos que terão depois de serem aplicadas.