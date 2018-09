Chui Sai On quer continuar a melhorar resposta às catástrofes naturais

Chui Sai On considerou, ontem, que a resposta ao tufão Mangkhut decorreu em geral com sucesso, não havendo registo de mortes e vítimas graves. Os danos na cidade estão dentro das previsões, mas o Governo tem de continuar a melhorar a resposta às grandes catástrofes naturais, reforçar as infra-estruturas, melhorar barreiras e drenagem contra inundações e intensificar a formação da equipa. A época de tufões, recorde-se, só termina em Outubro.

Cláudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, afirmou ontem haver três pontos em que é necessário fazer melhoramentos de maneira a que o território possa enfrentar calamidades naturais. Essas melhorias passam por reforçar infra-estruturas básicas, construir portões contra inundações nas zonas baixas da cidade e fortalecer a formação do pessoal. A época de tufões ainda não terminou, sendo este ano mais longa, e está previsto que só termine na primeira metade de Outubro, como foi referido pelos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG).

Ao longo das várias horas em que o Centro de Operações da Protecção Civil (COPC) esteve activo, Chui Sai On terá marcado presença assídua “para em conjunto levar a cabo o trabalho” de coordenação e orientação, explicou.

Chui Sai On considerou ontem que a resposta ao tufão Mangkhut decorreu em geral com sucesso. “Durante este período sabíamos que a prioridade é salvar vidas humanas em detrimento da protecção dos bens”, disse, frisando que o mais importante “é não haver registo de mortes nem de vítimas graves”, sendo que “os danos na cidade estão dentro das previsões”. Entretanto, sobre a ocorrência de cortes de electricidade, de água e falhas de fornecimento de internet em alguns edifícios, Chui Sai On garantiu que os serviços e instituições públicas vão considerar as referidas situações com o objectivo de se tomarem medidas de resposta e evitar a possibilidade de ocorrerem situações piores, refere um comunicado oficial.

Um ano de trabalho

A reunião de ontem para apresentação de balanço sobre os trabalhos de resposta ao super tufão Mangkhut, no Centro de Operações da Protecção Civil, foi convocada pelo Chefe do Executivo para balanço dos trabalhos de resposta e acompanhamento ao tufão, assim como para ouvir as sugestões dos membros da estrutura da protecção civil e de outros serviços com vista a consolidar os planos de resposta às calamidades naturais. “No último ano, o Governo o que esteve a fazer foi a preparação desse trabalho para responder às calamidades naturais e para elevar a capacidade de redução dos efeitos das calamidades, foi uma experiência que nós adquirimos, que não foi fácil, e que é preciosa, mas também temos muito trabalho para melhorar”, sublinhou Chui Sai On. Há três pontos a aperfeiçoar, afirmou o governante. “Temos que reforçar as nossas infra-estruturas básicas, em relação às zonas baixas temos que melhorar os portões contra inundações e, também, em termos de formação de pessoal, essas três partes temos de melhorar e reforçar”. Um comunicado oficial emitido mais tarde reforça a mensagem, indicando que Chui Sai On disse que o Governo tem de continuar a melhorar os trabalhos para fazer face e dar resposta às grandes catástrofes naturais, “incluindo reforçar as infra-estruturas, acelerar, com a China interior, a concretização do plano da construção da barragem de marés e continuar a intensificar a formação da própria equipa nesta área”.

Chui Sai On sublinhou que, na preparação para o Mangkhut, o Governou tentou “envidar todos os esforços para reduzir ao máximo os danos humanos e materiais e o seu impacto”, apesar de ser “impossível evitar por completo a destruição das catástrofes naturais”. O Chefe do Executivo referiu que no caso do super tufão Mangkhut, com grande poder de destruição, a previsão do seu impacto era a de que seria grave. A fim de reduzir o mais possível as suas consequências e prejuízos, o Governo envolveu todos os recursos humanos para activar o plano de contingência que tem como prioridade a segurança da população.

Melhorar plano de evacuação

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak reforçou a importância da colaboração e coordenação entre todas as partes que permitiu enfrentar “de forma eficiente” o tufão, evitando o registo de mortes e, ao mesmo tempo, reduzindo o número de feridos e o prejuízo de bens materiais. Wong Sio Chak considera que os trabalhos de resposta obtiveram um resultado satisfatório, e que o desempenho da protecção civil foi também reconhecido pela população.

À margem da reunião de balanço, o secretário para a Segurança disse que os membros que compõem a estrutura de protecção civil apresentaram sugestões de melhoramento do plano de contingência, tais como o aperfeiçoamento do plano de evacuação, de modo a evitar situações como as que ocorreram durante o Mangkhut, quando residentes se recusaram a cumprir as instruções das forças de segurança, pedindo “no último minuto”, que os fossem recolher. Foi sugerido melhorar, também, a drenagem contra inundações, bem como mais campanhas de sensibilização e divulgação junto do público e dos visitantes.

O Instituto de Acção Social (IAS) sugeriu uma melhor distribuição de pessoal nos centros de abrigo e da sua capacidade de comunicação em línguas estrangeiras, assim como uma melhor distribuição dos utentes pelos diversos centros. A Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau (SAAM) pretende solidificar os portões contra inundações da estação de abastecimento de água da Ilha Verde, adiantou Wong Sio Chak, que referiu ainda a necessidade de reforço da formação em línguas estrangeiras dos operacionais para melhor comunicar com os visitantes e estrangeiros. Para evitar incidentes como o buraco de grandes proporções que se abriu na Ponte Sai Van, as autoridades sugeriram avançar para o reforço deste tipo de estruturas.

Recolha de lixo mais eficaz do que no Hato

Os elementos das forças de segurança e o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) iniciaram acções de limpeza às sete da manhã do dia 17, segunda-feira, desobstruindo as principais artérias de circulação de Macau, disse o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários e comandante de acção conjunta da estrutura de protecção civil, Ma Io Kun. José Tavares, presidente do IACM, adiantou que, desde as quatro da madrugada do dia 17 até às 11 da manhã de ontem, foram recolhidos, no total, 2.545 toneladas de lixo. Só no período entre as oito da manhã do dia 17 e de ontem foram recolhidas 2.115 toneladas, o que comparativamente com as 24 horas do mesmo período durante o tufão Hato corresponde a mais 20 por cento de lixo recolhido. Este aumento traduz “uma maior eficácia da recolha e a frequência de circulação dos camiões”, refere um comunicado oficial.

O IACM informou ainda que, durante o tufão, registou-se a quebra de 2.200 ramos de árvores e a queda de 1.500 árvores, tendo sido recolhido um total de seis toneladas de resíduos desta natureza. No que se refere à segurança alimentar foram efectuadas, na segunda-feira, 350 inspecções e destruídas 2,8 toneladas de carne congelada. Ontem foram efectuadas mais 100 vistorias, tendo sido ordenada a destruição de cinco toneladas de alimentos.

O COPC foi activado assim que foi emitido o aviso de ‘Storm Surge’ vermelho pelas 21 horas do dia 15 de Setembro, mantendo-se em actividade por 46 horas para responder ao tufão. Entretanto, pelas 19 horas de 17 de Setembro, o COPC regressou ao funcionamento normal, referiu o seu coordenador, Ma Io Kun. Durante a passagem do tufão, registaram-se 598 incidentes e 40 feridos, um total de 5.650 cidadãos foram evacuados das zonas baixas e 1.346 pessoas a recorrerem aos centros de abrigo de emergência.