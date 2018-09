Autoridades: Vídeo de aterragem de emergência durante tufão é falso

A Autoridade de Aviação Civil diz que é falso um vídeo partilhado nas redes sociais que mostra uma aterragem de emergência de um avião durante a passagem do tufão Mangkhut. Um caso que poderia implicar o crime de falso alarme social, proposto na Lei de Bases da Protecção Civil.

Vítor Quintã

pontofinalmacau@gmail.com

Milhões de pessoas viram e partilharam nas redes sociais um vídeo que supostamente mostra uma aterragem de emergência em Shenzhen, durante a passagem do tufão Mangkhut, de um avião que tinha a RAEM como destino. Mas a Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) confirmou ao PONTO FINAL que as imagens não são autênticas, algo também já referido pelo portal de verificação de factos Snopes. Ainda assim, só no Facebook foram centenas as pessoas que partilharam o vídeo, que começou a circular na aplicação WhatsApp. E para aquelas que vivem em Macau, partilhar poderá ser no futuro punível com uma pena até três anos de prisão, de acordo com o crime de falso alarme social, previsto na Lei de Bases da Protecção Civil proposta pelo Governo.

O vídeo começa com um avião, identificado como um Boeing 737 da Dragon Air, aparentemente a enfrentar fortes ventos cruzados que o levam mesmo a dar uma volta de 360 graus, antes de conseguir estabilizar. A imagem e o som cortam depois de forma abrupta para a pista de aterragem do Aeroporto Internacional de Shenzhen, onde se vê passageiros a sair de um avião através das rampas de emergência. O vídeo foi partilhado como sendo de um voo apanhado pelo tufão Mangkhut, que atingiu o sul da China no domingo passado.

A AACM sublinhou numa resposta escrita que todos os voos com partida e chegada no Aeroporto Internacional de Macau a 16 de Setembro foram cancelados. Segundo um comunicado da Companhia do Aeroporto de Macau (CAM), foram cancelados cerca de 160 voos no domingo e mais 29 na segunda-feira devido ao Mangkhut. “Não houve quaisquer voos nesse dia [domingo] que tenham sido desviados para aterrar em Shenzhen”, acrescenta a AACM.

O regulador sublinha até que o vídeo “na verdade apareceu nas redes sociais algum tempo antes do tufão Mangkhut ter atingido Macau”. De facto, as imagens aparecem no Youtube logo a 12 de Setembro. Segundo o portal Snopes, o vídeo combina gráficos criados em computador pela MeniThings – algo confirmado no Twitter por Meni Tsirbas, director da empresa –, que os partilhou no Youtube no ano passado, e imagens reais da aterragem de emergência em Shenzhen de um voo da Capital Airlines que se dirigia a Macau no passado dia 28 de Agosto.

Na altura, a AACM disse que esse incidente já estava sob investigação, em conjunto com o regulador do continente, a Administração da Aviação Civil da China. O regulador disse ontem ao PONTO FINAL que a investigação continua. “Vamos divulgar mais notícias assim que tivermos concluído um relatório preliminar sobre a investigação”, prometeu a AACM.

Alarme social

A partilha deste vídeo durante a passagem do Mangkhut, que levou as autoridades a içar o sinal de tufão número 10 pela segunda vez em dois anos, levanta uma outra questão do âmbito criminal. Isto porque o projecto de “Lei de Bases da Protecção Civil”, que esteve em consulta pública até ao passado dia 11 de Agosto, cria o “crime de falso alarme social”, punível com pena até três anos de prisão, para quem, “após a declaração do estado de prevenção imediata, emitam ou propaguem rumores falsos”.

Não se conhece a identidade do autor do vídeo, algo sublinhado pela própria AACM. Mas o crime de falso alarme social poderia ser aplicado não apenas à fonte dos “rumores falsos”, mas também a quem os partilha. Ou seja, “as pessoas podem ser punidas por divulgarem notícias falsas”, confirmou o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, a 28 de Junho, no arranque da consulta pública. O PONTO FINAL perguntou ao gabinete de Wong Sio Chak se a partilha deste vídeo poderia constituir um crime de falso alarme social, mas até ao fecho desta edição não recebeu qualquer resposta.

Em Julho passado, Au Kam San já tinha avisado que os cidadãos de Macau têm dificuldade em confirmar as informações que recebem através das redes sociais. Por isso mesmo, disse o deputado ao diário de língua chinesa Jornal do Cidadão, acaba por ser normal que se discuta entre os amigos certas informações, e que esse acto não deveria ser suficiente para desencadear uma acusação criminal. O activista defendeu que o Governo tem de confirmar de maneira clara que houve intenção de criar o tal “alarme social”.