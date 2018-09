Mangkhut em balanço: “Não há ninguém que morreu e os feridos são reduzidos”

No dia seguinte à passagem do Mangkhut pelo território, o balanço é “relativamente satisfatório”, em termos de minimização de perdas e prejuízos, diz o secretário para a Segurança. As autoridades indicam que 40 pessoas sofreram ferimentos ligeiros devido à passagem do tufão Mangkhut, não havendo registo de vítimas mortais. Os danos materiais são reduzidos, adianta Wong Sio Chak. Todos os sinais de alerta de tempestade tropical foram suspensos ontem pelas 18 horas.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Pedro André Santos

Ontem na reunião de balanço sobre o trabalho de resposta do Governo ao tufão severo Mangkhut, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, realçou os “resultados relativamente satisfatórios”, em termos de minimização de perdas e prejuízos. O Centro de Operações de Protecção Civil (COPC) registou 40 feridos ligeiros ou de menor gravidade, e não foram assinaladas vítimas mortais durante a passagem do Mangkhut. “Estes resultados que atingimos na resposta ao tufão severo Mangkhut já responde à pergunta, não há ninguém que morreu no tufão e os feridos foram reduzidos e os danos também foram reduzidos”, afirmou o secretário da Segurança, em resposta à questão se as mortes verificadas o ano passado na passagem do Hato poderiam ter sido evitadas se tivesse havido mais prevenção.

Para estes resultados contribuíram a cooperação entre as entidades ligadas à protecção civil, sob a orientação do Chefe do Executivo, Chui Sai On, e a consciência dos residentes que, na maioria, “obedeceu às ordens de evacuação”, realçou Wong Sio Chak.

Serviu de exemplo a experiência do Hato, que a 23 de Agosto do ano passado causou dez mortos, 240 feridos e prejuízos de cerca de 12,55 mil milhões de patacas. “Todos os serviços do Governo da RAEM e todos os residentes fizeram um balanço profundo e uma plena revisão após a passagem do tufão Hato do ano passado, e após um ano de melhoria dos regimes e preparação adequada, o Governo tem um notável melhoramento e aperfeiçoamento em termos da alerta prévio, operações de emergência de protecção civil, coordenação entre serviços, medidas de contingência, consciência e capacidade de resposta em tempestades, a eficiência da divulgação de informações”, afirmou Wong Sio Chak. O secretário para a Segurança salientou ainda o facto das seis operadoras de jogo terem suspendido a sua actividade no momento crítico da passagem do tufão, o que permitiu “garantir a segurança de vida do pessoal” e “evitar a pressão de trabalho das forças policiais”. Também contribuiu a decisão de encerramento antecipado, temporário, dos postos fronteiriços, para garantir a segurança dos cidadãos e turistas, assim como evitar a pressão do trânsito provocado por esse movimento, acrescentou.

Segundo os Serviços de Saúde, desde que foi içado o sinal de tufão número 8, às duas da manhã de domingo, e as 18h de ontem, segunda-feira, quando foram cancelados todos os sinais de tufão, o Centro Hospitalar Conde de São Januário, o Hospital Kiang Wu e os centros de saúde receberam um total de 40 feridos, 28 de sexo masculino e 12 de sexo feminino, com idades compreendidas entre dois e 87 anos. Entre os feridos 32 eram residentes locais, sete eram residentes do Interior da China, incluindo-se também uma mulher indonésia com 31 anos de idade. As vítimas foram assistidas devido a ferimentos de diferentes graus, incluindo cortes, entalação e fracturas em diferentes membros. Um dos feridos, com 87 anos sofreu uma fractura do fémur direito devido a uma queda. Dez pessoas foram consideradas situações moderadas e em 29 casos o diagnóstico foi de ferimentos ligeiros.

Em termos de perdas económicas, na sequência do Manghkut, prevê-se que “os prejuízos sejam menores”, comparados com os causados pelo Hato, disse Wong Sio Chak, em resposta aos jornalistas, lembrando que, em todo o caso, o cálculo das perdas é da responsabilidade do gabinete do secretário da Economia, que deverá adiantar esses números nos próximos dias.

Wong Sio Chak notou, todavia, haver espaço ainda para melhoramentos no trabalho de resposta às tempestades. Indicou como exemplo casos de indivíduos que divulgaram rumores “com intenção de destruir a ordem social”, adiantando que as autoridades estão a investigar a origem dessas informações falsas sobre a tempestade tropical, e apontando para a necessidade de melhorar o trabalho de esclarecimento. O secretário apontou, também, o facto de alguns residentes das zonas baixas terem se recusado a responder às ordens de evacuação e de visitantes terem violado as proibições policiais, deslocando-se para áreas perigosas.

Hato e Mangkhut: qual o mais forte?

No domingo, o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo de uma escala com 1, 3, 8 e 9, esteve em vigor durante nove horas, o mais longo período registado desde 1968, destacou o secretário para a Segurança, que descreveu o tufão Mangkhut como “uma outra calamidade natural muito grave tal como o tufão Hato do ano passado”. O sinal 10 de aviso de tempestade tropical foi substituído pelo nível 8 no domingo, às 20 horas, tendo sido trocado, às 4 horas da manhã de segunda-feira, pelo sinal 3, que se manteve em vigor ao longo de todo o dia seguinte à passagem do tufão. Ontem, às 18 horas, todos os sinais de alerta de tempestade tropical foram cancelados. Àquela hora, o Mangkhut localizava-se já a cerca de 740 quilómetros a oés-noroeste do território e afastava-se gradualmente de Macau.

O tufão Mangkhut foi considerado “um super tufão”, no entanto, depois de passar pelas Filipinas, enfraqueceu e chegou a Macau com menos intensidade, explicou ontem o director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), Raymond Tam, sendo que, em alguns aspectos, o Mangkhut, que passou a tufão severo, foi mais forte do que o Hato. Por exemplo, o Mangkhut esteve muito perto de Macau, com o ponto mais próximo assinalado às 16 horas de domingo, a 50 quilómetros, referiram ontem as autoridades. Além disso, registou uma velocidade do vento de 173 km por hora, com rajadas de 188,6 km por hora, na Ponte da Amizade, e altura de maré de cerca de 5,5 metros. Enquanto que o tufão Hato terá registado uma velocidade do vento de 165 km por hora, com rajadas de 217,4 km por hora, na Ponte da Amizade, e altura da maré de 5,58 metros.

As cheias ocorreram pelas 11h20 na costa do Porto Interior, com o nível das águas a atingir, pelas 15 horas, o seu máximo de cerca de 1,9 metros, recuando por completo por volta das 23 horas.

Durante a passagem do tufão Mangkhut o Centro de Operações de Protecção Civil (COPC) assinalou 573 incidentes. A maioria dos casos diz respeito à queda de placas publicitárias, toldos, janelas e outros objetos, queda de árvores, andaimes, inundações, deslizamento de terras, entre outros.

Pela primeira vez foi efectuada uma acção de evacuação das zonas baixas da cidade, e 5.650 moradores de pisos baixos foram retirados, e 1.343 pessoas foram alojadas nos 16 centros de abrigo de tempestade tropical.

20 mil clientes estiveram sem luz e 21 prédios sem água

Ontem havia, ainda, entre “mil a dois mil clientes” da Companhia de Electricidade de Macau (CEM) que permaneciam sem luz, informou o gestor do centro de despacho do sistema da direcção e da rede de energia eléctrica da CEM, Charles Leong. Cerca de 20 mil clientes da CEM foram afectados pelos cortes de electricidade. Devido às inundações nas zonas baixas, onde o nível da água chegou a atingir 1,9 metros de altura, os equipamentos de abastecimento de energia eléctrica foram fechados desde as 13 horas para evitar danos maiores, informou a companhia. As principais zonas afectadas foram a Praia da Manduco, a Rua do Almirante Sérgio, a Avenida Almeida Ribeiro, a Rua Ribeira do Patane, o Porto Interior e a Doca do Lam Mau.

Devido à passagem da tempestade e às inundações, 21 prédios registaram problemas no fornecimento de água, dos quais seis continuavam ontem em reparação e sem abastecimento.

Quase três toneladas de comida para destruir

Os trabalhos de remoção de obstáculos e detritos decorrem desde ontem, devendo ser concluídos nos próximos dias. Na conferência de imprensa, o presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, José Tavares, avançou que, por causa do corte de energia ou inundações, um total de 2.800 quilos de alimentos proveniente de 12 estabelecimentos deverão ser destruídos.

Nas operações de limpeza, até ao meio-dia de ontem, tinham sido recolhidas 455 toneladas de lixo. Cerca de 3.700 árvores foram afectadas, das quais 2.200 com ramos partidos e outras 1.500 derrubadas. Até às 13 horas de ontem, 75 toneladas de árvores e de ramos partidos haviam sido removidos.

Durante o tufão, foram realizadas acções de combate às infracções cometidas pelos taxistas e a táxis ilegais, tendo sido registados, entre as 18 horas, de sábado, dia 15, e as 16 horas de ontem, dia 17, 31 casos de cobrança excessiva de tarifa, 11 casos de recusa de transporte, dois casos de exploração ilícita do serviço de táxi e quatro casos relacionados com outras infracções.

Depois de encerradas as pontes, na noite de sábado, cinco turistas foram interceptados a tentar atravessar a Ponte Governador Nobre de Carvalho, quando, na falta de transporte, tentavam regressar ao hotel onde se alojavam, tendo sofrido “penas administrativas”, segundo a explicação avançada pelas autoridades.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) indicou que 15 semáforos na cidade sofreram danos, cinco já estão reparados, ao passo que nenhum dos 900 autocarros públicos da cidade sofreram danos.

O dia de ontem ficou marcado pela reabertura das três pontes que ligam a península à ilha da Taipa e o reinício das ligações marítimas e aéreas. Pelas 8 horas abriram todos os casinos de Macau, encerrados desde as 23 horas de sábado. A primeira ligação marítima para Hong Kong realizou-se às 9h30. Todos os serviços de autocarros retomaram os percursos originais às 18 horas de ontem.

Escolas reabrem hoje, excepto quatro estabelecimentos

Entretanto a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) anunciou que o ensino pré-primário, primário, secundário e especial voltam a ter aulas hoje, dia 18 de Setembro.

Entre 77 escolas em Macau, 73 delas já confirmaram ter condições para recomeçar as aulas enquanto quatro escolas ainda estão a proceder a obras de reparação das instalações eléctricas e de desinfecção, refere a DSEJ. São estas o Colégio Diocesano de São José, Escola Luso-Chinesa de Coloane, Escolas para Filhos e Irmãos dos Operários e Escola Ilha Verde. As instituições de ensino sem condições para recomeçar as aulas vão continuar manter suspensas as actividades educativas até terem condições adequadas. As escolas referidas são responsáveis por informar os encarregados de educação da date de recomeço das aulas. A DSEJ adianta que também vai orientar as escolas em trabalhos relacionados com ambiente e higiene, a fim de garantir a saúde dos alunos e do pessoal docente.

EPM a postos para reiniciar aulas hoje

Ontem, na Escola Portuguesa de Macau (EPM), realizaram-se as limpezas necessárias de remoção de ramos de árvores para que hoje a actividade escolar pudesse retomar normalmente, após a passagem do tufão Mangkhut, indicou ao PONTO FINAL o director da EPM, Manuel Machado.

A EPM, que com a passagem do tufão Hato sofreu prejuízos elevados de cerca de um milhão de patacas, para o que contou a queda de dois muros exteriores e vários vidros partidos, desta vez registou danos menores, adiantou Manuel Machado.

“Felizmente este ano não aconteceu nada que se pareça. Os campos exteriores tinham bastantes ramos de árvores, que já estão a ser limpos. No que diz respeito ao edifício só houve um vidro que descolou-se, nem sequer se partiu, houve algumas infiltrações de água numa ou outra sala, houve uma ou outra porta que, por força do vento, se abriu e estragou-se e, basicamente, é isto”, descreveu o director.

Manuel Machado previa que estes pequenos estragos fossem reparados ainda ontem. O director da EPM explicou ainda que na sequência dos danos que ocorreram com a passagem do Hato foi realizada uma intervenção grande na escola com reforço de janelas e portas, o que poderá ter contribuído para um menor impacto do tufão este ano no interior da escola, “que esteve menos exposta à intempérie”.