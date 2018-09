Macau recompõe-se depois da passagem do Mangkhut

Ainda com o Hato na memória, Macau voltou a acordar para a destruição provocada por um tufão. O Mangkhut não foi tão severo, mas deixou a zona baixa da cidade totalmente alagada. É, agora, tempo de salvar o que se pode e contabilizar o que se perdeu.

A azáfama é grande. Na Rua dos Mercadores não há ninguém de braços cruzados, há muito a fazer para recuperar aquilo que esteve debaixo de água durante o tufão Mangkhut, que passou por Macau no último domingo. Há que retirar a água de dentro das lojas, varrer a lama, limpar o que ainda é possível salvar e fazer as contas aos estragos. A cada porta há um comerciante de mangueira e vassoura em punho. Não há um centímetro de chão que esteja seco e o lixo acumula-se a cada esquina.

Os trabalhos de remoção do entulho vão sendo feitos com suspiros de alívio, já que na memória de Macau ainda está o tufão Hato, que passou há cerca de um ano, deixando danos bem maiores. Desta vez, os avisos das autoridades foram mais eficazes e a população preparou-se melhor.

“É O MELHOR PREGO DE MACAU, É IMPORTANTE PROTEGÊ-LO”

Mas não foi assim para todos. Pedro Esteves, dono de um pequeno estabelecimento de comida na Rua dos Ervanários, confessa ao PONTO FINAL que a sua Food Truck Company sofreu mais danos porque, ao contrário do ano passado, a porta partiu com a pressão da água: “Fechei-a com silicone para ver se a água não entrava, mas com a pressão acabou por partir”. “Era vidros espalhados por todo o lado e lá dentro ficou tudo inundado. O que vale é que desta vez foi só um metro de água, menos do que no ano passado”, conta Pedro Esteves, em Macau há 15 anos. Só depois de verificar se as máquinas estão a trabalhar é que fará uma estimativa dos prejuízos, acrescentou. Já na rua, o cenário é diferente: “Em comparação com o ano passado, ainda assim, está melhor, há menos entulho na rua, há muito menos lixo”.

A ajudar Pedro Esteves nos trabalhos de limpeza está a equipa portuguesa que ia participar no festival de fogo-de-artifício de Macau. Actuação, essa, que estava prevista para este fim-de-semana, mas que teve de ser suspensa precisamente devido à passagem do Mangkhut. Vítor Machado, da Lusopirotecnia, confessa-nos que é a primeira vez que vive uma situação destas: “É uma experiência nova, nunca tínhamos passado por uma tempestade deste género. As forças da natureza são, de facto, muito fortes”. A natureza parece não querer ver fogo-de-artifício português nos céus de Macau. Vítor Machado recorda que a equipa já o ano passado tinha sido convidada para um espectáculo, que acabou por ser anulado devido ao Hato. Agora foi a vez do Mangkhut fazer a desfeita à Lusopirotecnia: “Já o ano passado a nossa presença foi anulada por causa do tufão e este ano voltaram a convidar-nos e acontece isto…”. Enquanto esperam por nova data para o espectáculo, a equipa portuguesa foi dar uma ajuda a Pedro Esteves, já que, quando em Macau, são presença assídua na sua Food Truck. “Estamos há uma semana sem fazer nada, tínhamos de vir ajudar”. E remata: “É o melhor prego de Macau, é importante protege-lo!”.

“AINDA NÃO SEI QUANDO, MAS VAMOS VOLTAR A ABRIR, CLARO”

Adiante, encontramos a senhora Lai, que vende uma mistura de meias, tesouras e até quadros na sua loja. Aponta para a zona da cintura quando questionada sobre a altura a que chegou a água, cerca de um metro. Depois de ouvir as notícias que davam conta da passagem do Mangkhut e da possibilidade de alerta máximo para tempestades tropicais, apressou-se a arrumar tudo numa pequena arrecadação na parte de cima da loja: “Não se estragou nada”, suspira agora a professora de pintura. “O ano passado foi muito pior”, diz, enquanto vai varrendo a água lamacenta que acabou por entrar na loja.

“A única coisa que não conseguimos tirar a tempo foi a máquina de costura, era muito pesada”, diz Sandy, dona de uma loja de roupa. “Não sabemos se está estragada ou não, temos de verificar se ainda funciona”, acrescenta. Aqui, a água também foi além de um metro de altura, mas Sandy concorda com a senhora Lai: “O ano passado foi muito pior, não houve nenhum aviso a tempo. Além disso a água chegou muito mais alto, o ano passado estragou-se tudo”. Aquando do Hato, recorda Sandy, a loja teve a ajuda de voluntários que colaboraram a retirar o entulho de dentro da loja e o Governo deu um subsídio. “Este ano ainda ninguém falou connosco, só passou por aqui a polícia para ajudar a arrumar as coisas”, diz.

Por falar em polícia, é já mais à frente, na Rua do Tarrafeiro, que vemos uma equipa da Polícia Judiciária que ajuda nos trabalhos de limpeza. São mais de uma dezena de agentes munidos de vassouras e máscaras, que vão fazendo apontamentos nos seus blocos de notas.

Antes disso, é no fim da Rua da Tercena que passamos pelo senhor Lu Jin. Está de máscara na cara e cabisbaixo a olhar para o interior do seu café, o Royal Place, enquanto os funcionários tratam de salvar o que podem. “Pusemos sacos de areia à porta, a pensar que ia ajudar. Afinal não, estragou-se tudo na mesma, máquinas, materiais, tudo”, refere. Relativamente aos prejuízos, Lu Jin faz as contas de cabeça e diz-nos que os danos foram de cerca de 100 mil patacas. Comparativamente com o Hato, o dono do Royal Place diz que este ano acabou por ter mais prejuízos, já que o ano passado o café ainda não estava aberto. O ano passado não tiveram direito a subsídio do Governo, mas este ano já passou por ali a Direcção dos Serviços de Finanças para conhecer a sua situação. Ainda assim, mostra-se confiante: “Ainda não sei quando, mas vamos voltar a abrir, claro!”, diz-nos.

Mais à frente, na Rua Cinco de Outubro, a senhora Li, dona de um pequeno restaurante, mostra-nos a marca deixada pela água no domingo. Dois palmos acima da indicação da senhora Li está uma marca pintada a vermelho do nível que a água atingiu o ano passado, por altura do Hato, que servirá de escala para as tempestades futuras. O restaurante tem um piso inferior, usado como armazém, que está totalmente inundado. De lá, saem dois tubos azuis que vão tentando fazer a sucção da água que está no andar de baixo. “Ainda pusemos os sacos de areia na porta, mas a água entrou e ficou tudo alagado lá em baixo, estragou-nos tudo e ainda por cima ficámos sem electricidade”, refere, explicando que o ano passado ainda foi pior: “Há um ano nem nos conseguimos precaver, não levantaram o sinal de tempestade a tempo”. “O ano passado ainda recebemos um subsídio por causa do Hato, este ano passaram por aqui, mas só nos deram uns sacos de plásticos para metermos o lixo”, diz, descontente. Quanto aos danos deste ano, afirma que o restaurante teve um prejuízo de, pelo menos, 150 mil patacas. Contudo, garante que o estabelecimento volta a abrir dentro de “quatro ou cinco dias”.

Por entre os trabalhos de remoção do entulho e de limpeza das ruas, a calma já está de regresso. Numa das esquinas da Rua dos Faitiões há idosos a jogar mahjong, como se nada se tivesse passado no dia anterior.