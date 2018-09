Guarda prisional absolvido de corrupção passiva é demitido

Um guarda prisional foi demitido por “exercer actividades incompatíveis”, apesar de ter sido absolvido pela justiça de Macau do crime de corrupção. O homem, de nacionalidade vietnamita, era acusado de trazer artigos proibidos para dentro da prisão e, segundo o CCAC, teria confessado em 2015 receber há muito subornos de um recluso.

Um guarda do Estabelecimento Prisional de Macau (EPM) que estava acusado de aceitar pagamentos de um recluso para lhe trazer artigos proibidos para dentro da prisão foi demitido pelo secretário para a Segurança, apesar de ter sido absolvido pelos tribunais de Macau do crime de corrupção passiva para acto ilícito. Segundo uma nota colocada na página do gabinete de Wong Sio Chak na internet na sexta-feira passada, o homem foi demitido por ter “infringido anteriormente os deveres de zelo e de assiduidade e, ainda, o dever de não exercer actividades incompatíveis”.

A nota não revela o nome do guarda, mas segundo um anúncio publicado pela Direcção dos Serviços Correccionais (DSC), no Boletim Oficial no passado dia 22 de Agosto, trata-se de Pham Van Phong. O vietnamita começou a trabalhar na EPM em 2008, mas foi suspenso em Junho de 2015, após ter sido detido no âmbito de uma investigação do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC). No entanto, os tribunais decidiram que não havia “provas suficientes sobre a aceitação de vantagens por parte do arguido”, admitiu o gabinete do secretário. Como tal, a suspensão de Pham foi levantada e no final de Julho passado o director da DSC, Cheng Fong Meng, arquivou o processo disciplinar “quanto a essa matéria”.

Mas o processo disciplinar não morreu aí. Também no final de Julho a DSC aplicou uma multa equivalente a 10 dias de vencimento ao vietnamita. Duas semanas depois, Wong Sio Chak decidiu aplicar “a pena de demissão”, diz a nota do gabinete do governante. No entanto, o anúncio publicado pela DSC conta uma história diferente, e diz apenas que o contrato de Pham tinha caducado, de acordo com o artigo 15º do Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, um artigo que prevê que o contrato possa caducar “se o trabalhador sofrer de incapacidade permanente e absoluta para o exercício das suas funções”. O PONTO FINAL pediu um esclarecimento ao gabinete de Wong Sio Chak, mas até ao fecho desta edição não recebeu qualquer resposta.

A decisão da DSC dá ao guarda um prazo de 60 dias para recorrer da demissão. O PONTO FINAL perguntou também ao vietnamita se pretendia apresentar um recurso para o Tribunal de Segunda Instância, mas ainda não foi possível obter qualquer resposta.

Promessas e contrabando

O CCAC disse em 2015 que Pham tinha em sua casa “e na sua loja” produtos que se preparava para introduzir na prisão, apesar de saber que eram proibidos. O organismo alegou que o suspeito “assumiu” que tinha trazido para a EPM alimentos, medicamentos, ornamentos religiosos, sapatos de ténis e até relógios de luxo para um recluso. Em troca teria recebido “há um longo tempo” subornos, como, por exemplo, “bebidas alcoólicas de marcas prestigiadas, produtos cosméticos de marcas famosas” e “produtos alimentares valiosos”, como ginseng e chifres de veado – usados na medicina tradicional vietnamita como tratamento para a infertilidade, inflamação e hipertensão. Pham terá recebido ainda viagens, estadias em hotéis, e sobretudo a “promessa de oferta de um emprego bem remunerado no exterior”.

Pham – responsável pela custódia dos detidos e pela manutenção da segurança e ordem da zona das celas – foi apanhado no âmbito de um caso que envolvia também um chefe dos guardas do EPM suspeito de corrupção passiva por aceitar subornos de um recluso. Segundo a página do gabinete de Wong Sio Chak, o chefe foi considerado culpado e condenado pelo Tribunal Judicial de Base em Maio do ano passado a uma pena de prisão efectiva de quatro meses. No entanto, a página diz ainda que o processo disciplinar está em curso e “o resultado será divulgado posteriormente”.