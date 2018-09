Tribunal rejeita pedido de John Mo para sair em liberdade

John Mo Shijian vai continuar a aguardar julgamento por alegada violação em prisão preventiva, após o Tribunal de Segunda Instância (TSI) ter rejeitado um recurso apresentado pelo antigo director da Faculdade de Direito da Universidade de Macau (UMAC) contra a medida de coacção.

Vítor Quintã

“Negado provimento ao recurso”. Foi desta forma sucinta que o TSI confirmou ontem, na página dos tribunais de Macau na Internet, a rejeição do pedido apresentado por John Mo para sair em liberdade. O antigo director da Faculdade de Direito da UM, acusado de violar uma estudante, tinha apresentado um recurso, não apenas contra a medida de coação que lhe foi aplicada, a prisão preventiva, mas também contra um despacho proferido pelo Juízo de Instrução Criminal (JIC).

A decisão completa não foi ainda tornada pública mas, ao que o PONTO FINAL conseguiu apurar, o JIC decidiu-se pela pronúncia. Ou seja, o juiz encarregue do caso achou que havia provas suficientes para o processo avançar, o que significa que John Mo vai mesmo ter de ir a julgamento. O PONTO FINAL pediu mais informações à Polícia Judiciária (PJ) e ao Ministério Público (MP) mas não recebeu resposta.

Em Junho passado, a PJ confirmou ter recebido uma única queixa de uma jovem da China continental, estudante em Macau, numa outra instituição de ensino superior que não a UM. Segundo um comunicado, John Mo foi detido a 26 de Junho pela PJ e encaminhado para o MP “por suspeita de ter abusado sexualmente de um indivíduo de sexo feminino”, tendo ficado em prisão preventiva. Em comunicado, o MP justificou a medida de coacção aplicada “tendo em consideração a gravidade dos factos participados do arguido e as circunstâncias concretas do respectivo inquérito”. O crime de violação, de acordo com o Código Penal, é punível com pena de prisão de três a 12 anos.

Assim que a detenção se tornou pública, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, disse que tinha pedido ao reitor da UM, Song Yonghua, que conduzisse uma investigação sobre os acontecimentos. Isto apesar da universidade ter afirmado num comunicado que a alegada violação não aconteceu no campus da UM, na Ilha da Montanha. “Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que o senhor estava bêbado e ficou assim”, acrescentou na altura o secretário. No mesmo dia, a UM anunciou ter despedido John Mo, que era director da Escola de Pós-Graduação da universidade, e garantiu que já tinha entregue um relatório a Alexis Tam. O PONTO FINAL perguntou ao gabinete de Alexis Tam se o relatório iria ser tornado público, mas não recebeu qualquer resposta.

A UM garantiu em Junho passado que “tem vindo a implementar uma política de ‘tolerância zero’ em relação a quaisquer infracções”. Paul Pang Chap Chong, director do Comité para a Igualdade de Género da universidade, confirmou na altura ao PONTO FINAL que o organismo não recebeu nenhuma queixa durante o ano lectivo 2017/2018. “Nós não recebemos nenhuma queixa durante todo o ano, mas em relação a anos anteriores ou informações pessoais nós não estamos autorizados a divulgar”, declarou Paul Pang.

O Comité para a Igualdade de Género foi criado em Março de 2015, um mês após Wang Jianwei, antigo director do Departamento de Governação e Administração Pública da UM, ter assumido alegações de assédio sexual. Wang não chegou a ser acusado formalmente e virou aliás queixoso, tendo processado a Macau Concealers por difamação. O Tribunal Judicial de Base absolveu na semana passada o director da publicação online em língua chinesa, o activista Jason Chao.