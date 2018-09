Nadadores-salvadores podem entrar novamente em greve, diz Sulu Sou

Os 24 nadadores-salvadores das piscinas públicas que estão em protesto contra o tratamento injusto por parte da empresa Surf Hong podem entrar novamente em greve caso a investigação das autoridades não seja célere, garantiu Sulu Sou, depois de uma reunião no Instituto do Desporto. O deputado pediu ainda ao organismo que melhore a monitorização das empresas que prestam serviços públicos.

O deputado Sulu Sou esteve esta quarta-feira numa reunião na sede do Instituto do Desporto (ID) com o presidente deste organismo, Pun Weng Kun, para discutir a situação dos 24 nadadores-salvadores contratados pela empresa Surf Hong que estiveram em greve e a fiscalização das empresas contratadas para fazer serviço público. O também vice-presidente da associação Novo Macau avisou que os funcionários podem entrar em greve novamente caso a investigação do ID não seja suficientemente rápida.

Ao PONTO FINAL, após a reunião no ID, Sulu Sou disse que o organismo se prontificou a concluir a investigação à empresa que contratou os serviços dos nadadores-salvadores, mas não deu uma data específica para a sua resolução, acrescentando que o diferendo laboral não será resolvido até ao final da época balnear. O deputado, que tem acompanhado a batalha laboral dos funcionários da Surf Hong, pediu que o processo seja célere, com risco de os nadadores-salvadores entrarem novamente em greve: “Eles podem entrar novamente em greve caso o processo não seja rápido, deixei isso claro nesta reunião”. Contudo, o democrata disse que a empresa acabou por melhorar as condições dos trabalhadores depois da pressão feita pelos próprios, pela Novo Macau e pelas autoridades, devolvendo-lhes os dias de férias e os dias de descanso semanais.

Além disso, nesta reunião, foram ainda discutidas as condições dos contratos de concessão dadas pelo Governo para fazer serviço público às empresas, assim como a fiscalização dessas mesmas empresas. O ID terá garantido rever as condições dos contratos e o sistema de contratações de empresas para o próximo ano. “Os contratos de concessão das piscinas públicas terminam todos em 2019. As autoridades poderão depois, de acordo com a situação na altura, encontrar outras soluções legais para garantir que as piscinas proporcionem os serviços normais de nadadores-salvadores”, disse Sulu Sou. Ainda assim, o Governo vai continuar a gerir este tipo de espaços através da subcontratação de empresas, “mas há que saber se os contratos actuais serão renovados ou se se vão contratar outras empresas”, disse o democrata, acrescentando que “temos de aumentar a supervisão e tentar evitar contratar empresas irresponsáveis”. “Eles prometeram melhorar o processo no próximo ano”, referiu.

Recorde-se que, a 20 de Agosto, os 24 nadadores-salvadores que trabalham para a Surf Hong, acompanhados de Sulu Sou, deram conta do tratamento injusto imposto pela empresa, que incluía as excessivas horas de trabalho a que estavam sujeitos, a ausência de férias, ausência de folgas e de seguro para acidentes de trabalho. Além disso, os trabalhadores denunciaram também que tinham sido forçados a assinar acordos para trabalhar horas extra sem serem pagos. A greve durou três dias. Depois de os trabalhadores reunirem, no passado dia 24 de Agosto, com representantes da empresa, com o ID e com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), acabaram por voltar ao trabalho nas piscinas.