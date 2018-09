Mangkhut pode ter “impacto devastador” nas Filipinas

As autoridades filipinas alertaram ontem para o impacto do super tufão Mangkhut, que pode ser “tão devastador” como o Haiyan, que em 2013 deixou mais de 6.000 mortos e 14.000 desalojados no país.

“As agências governamentais estão preparadas para o pior”, disse o director-executivo do Centro Nacional para a Redução de Desastres (NDRRMC), Ricardo Jawad, em conferência de imprensa.

O Mangkhut contava ontem com ventos de 255 quilómetros por hora, a cerca de 725 quilómetros da costa de Luzon, no norte das Filipinas, onde as autoridades esperam que entre em terra já amanhã.

Na ilha filipina de Luzon, palco dos principais terrenos agrícolas do país, prevêem-se “ventos fortes, chuvas torrenciais, deslizamentos de terra e maremotos”, de acordo com as autoridades de emergência.

De acordo com a agência norte-americana Associated Press, na província de Cagayan, no nordeste da ilha, as aulas já foram suspensas e os escritórios evacuados. Moradores das zonas mais ameaçadas já começaram a ser retirados.

“Estamos muito preocupados com as 10 milhões de pessoas que vivem nas áreas de passagem desta tempestade destrutiva”, advertiu em comunicado o presidente da Cruz Vermelha nas Filipinas, Richard Gordon.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são hasteados tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.