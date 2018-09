Mangkhut deverá perder força depois de atingir as Filipinas, mas mantém-se como super tufão

O Mangkhut deverá atingir as Filipinas antes de se aproximar de Macau e, assim, perder força. Caso o super tufão mantenha a trajectória actual a previsão é que seja içado o sinal 8, não estando excluída a possibilidade de emitir o sinal máximo de tempestade tropical.

O super tufão Mangkhut poderá tocar terra na costa Norte das Filipinas e, assim, perder força antes de se aproximar de Macau. São estas as últimas previsões dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) que, ainda assim, não descuram o impacto que o Mangkhut poderá ter no domingo, dia em que estará mais próximo do território. Segundo explicou ontem Tang Iu Man, subdirector substituto dos SMG, as últimas previsões são de que o super tufão pode obrigar ao içar do sinal número 8 mas, dependendo da sua trajectória nos próximos dias, não está totalmente excluída a possibilidade de emitir o sinal máximo de tempestade tropical. Na reunião de ontem do Centro de Operações da Protecção Civil, Chui Sai On apelou à população para não entrar em pânico e se manter atenta às informações das autoridades.

Será entre o meio-dia e a tarde de domingo que o Mangkhut se vai sentir com mais intensidade em Macau, prevendo-se que passe a 200 quilómetros do território, obrigando ao içar do sinal número 8. As últimas previsões indicavam que a velocidade dos ventos era de 240 quilómetros por hora. “Apesar de poder baixar a intensidade [dos ventos] ainda continua a ser um super tufão, uma vez que atinge os 200 quilómetros por hora”, sublinhou Tang Iu Man. “Este tufão não [vai passar] muito próximo de Macau, mas tem um vento central muito forte, portanto vai ameaçar significativamente Macau e, se calhar, vai provocar ‘storm surge’ na foz do Rio das Pérolas”, alertou o subdirector substituto dos SMG, acrescentando que a previsão actual para a subida do nível de água será entre 0,5 a 1,5 metros. Há dois dias previa-se que o nível da água pudesse subir até dois metros.

Ontem, o Mangkhut localizava-se a 725 quilómetros a Leste das Filipinas, prevendo-se que, nos próximos três dias, se movimente em direcção a Oeste. “Como agora se desviou um bocado mais para a costa Norte das Filipinas, as previsões [indicam que] vai abalar primeiro as Filipinas”, explicou Tang Iu Man. O impacto do super tufão em Macau está, agora, dependente da sua trajectória, ou seja, se irá atingir primeiro as Filipinas antes de se aproximar do território ou não. “Se a circulação deste tufão se intensificar ou se tiver uma trajectória mais para Norte então o tufão vai intensificar-se. Depende muito da trajectória futura. Ainda há possibilidade de içar o sinal número 10”, assumiu o dirigente.

“A POPULAÇÃO NÃO PRECISA DE ENTRAR EM PÂNICO”

Na reunião do Centro de Operações da Protecção Civil, o Chefe do Executivo apelou à população para não entrar em pânico e para se manter atenta às informações veiculadas pelas autoridades. “A população não precisa de entrar em pânico. Deve estar atenta às informações que o Governo emite”, declarou Chui Sai On. O líder do Governo garantiu que as autoridades estão preparadas para o impacto do Mangkhut e que a prioridade é, neste momento, garantir a segurança dos cidadãos. “Estamos preparados para um impacto bastante grande. A prioridade dos nossos trabalhos é garantir a segurança da população mas precisamos da confiança de todos os colegas e dos residentes para enfrentar o impacto das calamidades naturais”, afirmou, apelando à cooperação entre os cidadãos e o Governo.

Ma Io Kun, comandante de acção conjunta do Centro de Operações da Protecção Civil, assegurou que “todos os membros da Protecção Civil estão bem preparados e estão em alto [nível de] alerta para enfrentar este tufão”. “Apelo aos residentes para prestarem atenção às últimas informações sobre o tufão e também para tomarem as medidas de prevenção de tufão e inundações. Se o aviso de ‘storm surge’ for emitido e for preciso activar o plano de evacuação, os residentes têm de cumprir as instruções da polícia para se deslocarem aos centros de abrigo”, disse o responsável. Ma Io Kun afirmou ainda que os cidadãos “não precisam de comprar tantas garrafas de água”, devendo armazenar o suficiente para três dias.

Actividades desportivas adiadas devido ao Mangkut

As inscrições presenciais para a Maratona Internacional de Macau vão ser adiadas para os dias 22 e 23 de Setembro, anunciou o Instituto do Desporto (ID). No dia 22 de Setembro far-se-ão as inscrições para a maratona e para a meia-maratona e no dia 23 será a vez das inscrições para a mini-maratona. O ID justifica a decisão com a previsão do estado do tempo para os próximos dias, já que durante este fim-de-semana deverá passar por Macau o tufão Mangkut. A Maratona Internacional de Macau vai realizar-se a 2 de Dezembro e a organização espera perto de 12 mil participantes. O ID anunciou também que, devido ao tempo instável durante os próximos dias, serão canceladas as actividades ao ar livre previstas para o fim-de-semana, como o “Dia do Desporto para Todos”, os “Postos de Atendimento e Informação Desporto e Saúde”, o “Passeio Alegre ao Ar Livre em Movimento” e os “Torneios de Outono de modalidades com bolas nos Campo Livres – 2018”.

Macao Water avança com medidas para prevenir efeitos do super tufão

O tufão Mangkut levou a que a Macao Water tome medidas de prevenção. A empresa disse à Rádio Macau que terá pessoal extra de prevenção em diferentes estações de produção e operação e que vai aumentar a frequência das inspecções em todas as estações de tratamento de água e de abastecimento. A Macao Water referiu ainda que reforçou a segurança do fornecimento de energia na estação de tratamento e que instalou barreiras de 1,6 e 2,6 metros de altura em todas as instalações, como, por exemplo, na Estação de Tratamento de Águas da Ilha Verde ou no principal reservatório de armazenamento.

IC cancela actividades programadas para o fim-de-semana

O Instituto Cultural (IC) anunciou ontem que iria cancelar ou adiar várias actividades devido à passagem do tufão Mangkut durante o fim-de-semana. O concerto “Música na Biblioteca: leituras felizes, apreciando música” e a actividade familiar “A Leitura promove o Crescimento”, que estavam previstas para sábado, foram canceladas pelo IC. Também a actividade “Domingo Artístico para Famílias”, no Museu de Arte de Macau (MAM) foi cancelada, assim como a actividade “Mundo de Estórias” das bibliotecas e as visitas guiadas ao MAM, previstas para sábado e domingo. O IC vai adiar também o concerto “Confraternizando com a Alegria Musical – Gala e Encontro Anual”, que estava agendado para sábado, agora marcado para o dia 10 de Novembro. A palestra do Programa Festival Extra do XXXII Festival Internacional de Música de Macau “L’Elisir D’Amore – O Rei da Ópera Cómica” será adiada para o dia 22 de Setembro. O instituto diz ainda que, caso seja içado o sinal 8 ou superior, as instalações do IC serão encerradas.