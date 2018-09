Comissariado da Auditoria: GIT criou a ilusão de que não houve derrapagens no metro ligeiro

A alteração da estimativa dos custos do sistema do metro ligeiro tem criado a ilusão de que não houve derrapagens orçamentais no projecto. Quem o diz é o Comissariado da Auditoria, naquele que é já o quarto relatório sobre a empreitada sucessivamente adiada.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT) “nunca foi capaz de calcular o custo global do investimento” no projecto do metro ligeiro e, “à medida que a obra vai sendo executada, há tendência para alterar a estimativa dos custos, criando a ilusão de que nunca houve derrapagens no orçamento”. A crítica consta do último relatório do Comissariado da Auditoria (CA), ontem divulgado, que repassa os avanços e os montantes gastos com o Sistema do Metro Ligeiro, até Dezembro de 2017. O GIT deverá agora determinar o custo global do projecto, algo que afirmou já não ser possível. De acordo com as estimativas do CA, o metro ligeiro poderá custar mais de 51 mil milhões de patacas.

Naquele que é já o quarto relatório do CA sobre o metro ligeiro, o organismo aponta que existe “uma grande diferença entre o que foi inicialmente planeado e o que foi executado”, referindo-se ao plano inicial e à execução efectiva do sistema de metro ligeiro, incluindo a definição dos traçados, estimativa dos custos de construção, gestão de obras e a data de conclusão. “O GIT nunca foi capaz de calcular o custo global do investimento em análise e, à medida que a obra vai sendo executada, há tendência para alterar a estimativa dos custos, criando a ilusão de que nunca houve derrapagens no orçamento”, pode ler-se no relatório.

O CA solicitou ao GIT que apresentasse o custo global do investimento no metro ligeiro mas, por o gabinete apenas ter apresentado os custos referentes à linha da Taipa, o comissariado efectuou a sua própria estimativa. O montante avançado no relatório ultrapassa os 51 mil milhões de patacas, um valor bastante superior aos 16,4 mil milhões previstos para o projecto actual, excluindo a linha da Península de Macau. Neste número avançado pelo CA estão incluídos todos os traçados dos planos a curto, médio e longo prazo.

GIT DEVE APRESENTAR ORÇAMENTO GLOBAL

De acordo com o documento, desde o início das obras dos três segmentos da linha da Taipa já foram concedidas várias prorrogações do prazo contratual, “de tal maneira que estas correspondem a um aumento de 95% a 111% do prazo inicialmente previsto”. Segundo explica o CA, o sector da construção civil de Macau determina que o empreiteiro comunique ao dono da obra factos que impeçam o seu normal funcionamento cinco dias após ter tido conhecimento dos mesmos. “A função do prazo em questão é para garantir que o factor desestabilizador do normal andamento da obra possa ser resolvido com a maior brevidade possível. Todavia, o GIT revelou ser incapaz de impor ou seguir tal preceito”, criticou o organismo, acrescentando que “houve deficiências por parte do GIT na apreciação dos pedidos de prorrogação e na coordenação e gestão dos trabalhos”.

“Caso os serviços públicos continuem a descurar a análise e o controlo dos pedidos de prorrogação e a estipulação de cláusulas penais nos contratos, os adjudicatários irão continuar a executar os trabalhos conforme entenderem e tampouco ponderarão de forma séria se têm ou não capacidade de executar a obra em causa, pois saberão que nenhuma consequência daí advirá se não o fizerem”, afirma o CA. Daqui resulta, continua o organismo, que “as sucessivas falhas, atrasos, incumprimentos da lei e não aplicação de multas”, contribuam para que “tanto a estimativa do custo como o prazo de conclusão das obras se desviassem substancialmente em relação ao que estava inicialmente aprovado e previsto”.

Assim, o CA determina que o GIT realize uma estimativa dos custos da obra, que desempenhe as suas funções com “seriedade e responsabilidade” e que esclareça as dúvidas da população em relação ao projecto do metro ligeiro. “Os problemas constatados na construção do metro ligeiro devem servir de exemplo aos outros serviços públicos que também sejam responsáveis por obras públicas, no sentido de estes examinarem com muito cuidado eventuais insuficiências”, pode ler-se no relatório.

“NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR O CUSTO DO PROJECTO GLOBAL DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO”

Na resposta, que se encontra já incluída no relatório do CA, o GIT assegura que tem vindo a solicitar aos empreiteiros melhorias relacionadas com a questão da insuficiência na contratação de recursos humanos e da afectação de equipamentos. O GIT garante ainda que vai “aperfeiçoar ainda mais” os trabalhos de coordenação na fase preliminar das obras, a redacção das cláusulas contratuais e dos cadernos de encargos e a previsão de sanções no caso de violação das obrigações contratuais.

Porém, em relação à estimativa do investimento global do projecto, o GIT explica que, “devido ao diferente estado de desenvolvimento de cada um dos projectos de linhas que integram o traçado do sistema de metro ligeiro e às diferentes condições fundamentais da respectiva avaliação financeira, não é possível determinar o custo do projecto global do sistema de metro ligeiro”. Assim, o GIT considera que a estimativa de custos e a sua gestão financeira devem ser realizadas com base em cada uma das diferentes linhas que compõem o traçado do sistema de metro ligeiro.