TUI entende não haver razão para dar seguimento a recurso de Sulu Sou

O Tribunal de Última Instância (TUI) decidiu decretar a “extinção da instância por inutilidade superveniente da lide” do recurso interposto pela defesa de Sulu Sou relativamente à suspensão do seu mandato de deputado. Quer isto dizer que, por o também vice-presidente da Associação Novo Macau ter retomado o seu assento na Assembleia Legislativa (AL), a 3 de Julho, o TUI decidiu não ser necessário dar seguimento ao recurso. Ainda assim, no acórdão, datado de segunda-feira mas só ontem tornado público, o juiz relator Viriato Manuel Pinheiro de Lima entende que não houve “efeitos negativos” para o deputado, por este ter continuado a receber o seu vencimento durante a suspensão.

Ao PONTO FINAL, Jorge Menezes, advogado de Sulu Sou, explicou que esta decisão significa que o magistrado “entendeu, no fundo, que a utilidade que poderia derivar do processo já está assegurada: a retoma de funções do deputado na AL”. Ainda assim, entende o causídico que “a natureza atípica e de interesse público deste processo justificava a prossecução da acção”. “Era importante que os tribunais declarassem a ilegalidade dos actos da AL, pois isso contribuiria para uma melhoria das práticas daquele órgão legislativo”, frisou Menezes.

O recurso em causa, que não foi nem deferido nem indeferido pelo TUI, havia sido anteriormente liminarmente indeferido pelo Tribunal de Segunda Instância (TSI). Em causa estava a suspensão do mandato de deputado, o impedimento da sua defesa pessoal e do seu direito de voto na votação da suspensão do mandato e a não determinação de um limite para a mesma. No acórdão ontem divulgado, o TUI determina que “há lugar à extinção da instância por impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide quando o acto administrativo recorrido foi revogado com efeitos retroactivos, sem nova regulamentação da situação”.

Viriato Manuel Pinheiro de Lima defende que não existiram efeitos negativos para Sulu Sou decorrentes da suspensão do seu mandato porque “continuou a receber o seu vencimento”. Quanto às senhas de presença que teria recebido por participar nas reuniões de comissão, o magistrado afirma que “não é possível voltar ao passado”. Até porque, “não se sabe se o recorrente compareceria a reuniões de comissões entre 5 de Dezembro de 2017 e 3 de Julho de 2018 e, a ser o caso, a quantas compareceria”, acrescenta.

Este recurso poderá não ser o fim do processo que começou com a suspensão do mandato de deputado de Sulu Sou, a 5 de Dezembro, e que culminou com o seu regresso à AL, a 3 de Julho. Isto porque, explicou Jorge Menezes, “é possível reclamar desta decisão para a conferência de juízes”. Contudo, “ainda não parámos para ponderar se o faremos ou não”, acrescentou o advogado. C.V.N.