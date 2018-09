Super tufão obriga ao adiamento de espectáculos de fogo-de-artifício de Portugal e França

O super tufão Mangkhut, que se prevê que afecte seriamente a região no próximo fim-de-semana, levou ao adiamento da actuação das equipas de Portugal e de França no Concurso Internacional de Fogo-de-artifício de Macau. Até ontem ainda não havia uma data alternativa para a terceira etapa do evento.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) decidiu adiar as actuações das equipas de Portugal e França no Concurso Internacional de Fogo-de-artifício de Macau devido à influência do super tufão Mangkhut neste fim-de-semana. A terceira etapa do evento estava marcada para sábado à noite, não existindo, até ontem, outra data para a actuação das duas equipas. Ontem, em conferência de imprensa, Vítor Machado, representante do , e Patrick Brault, fundador e director da Alpha Pyrotechnie, apresentaram os espectáculos que trouxeram até à cidade.

“A nossa ideia desta vez foi fazer uma coisa um pouco diferente dos dois lados, tanto na parte da temática, como na parte da pirotecnia. Temos um espectáculo de música 100% portuguesa e temos um espectáculo com pirotecnia 100% fabricada em Portugal”, explicou Vítor Machado, do Grupo Luso Pirotecnia, empresa que participa no Concurso Internacional de Fogo-de-artifício de Macau desde 1999. Desta vez, o tema principal é o fado, com todas as músicas que integram a actuação a terem, de alguma forma, uma ligação com este género musical.

“Obviamente teríamos que pôr um bocadinho de Amália Rodrigues e depois também temos artistas mais contemporâneos e DJ’s como os Beat Bombers que também se inspiraram em Carlos Paredes, portanto tentamos sempre que houvesse uma ligação central com o fado”, explicou Vítor Machado. Apesar da “incontornável” Amália Rodrigues fazer parte do espectáculo, o responsável do Grupo Luso Pirotecnia disse que a empresa procurou ir além da “imagem de fado mais antiga e mais clássica”. Assim, a companhia escolheu também temas de António Zambujo, Pedro Abrunhosa, Camané, Dulce Pontes e Deolinda.

Na vertente pirotécnica, o Grupo Luso Pirotecnia procurou apostar “na diferença em termos de efeitos” no espectáculo chamado “Fogo e Alma”. Vítor Machado recorda a “grande tradição pirotécnica da China”, que é a maior exportadora do mundo, mas sublinha que, em Portugal, “também há uma grande tradição de fabrico de pirotecnia”. “Já há três ou quatro países a fabricar pirotecnia na Europa, Portugal, Espanha e Itália, principalmente, e também França”, afirmou Machado.

O espectáculo da equipa francesa chama-se “Vozes do Céu” e, explicou Patrick Brault, “descreve uma viagem até ao céu e de regresso”. “Começamos por abrir as portas do céu com uma música famosa chamada “Knocking on Heaven’s Door”, e depois é como uma viagem com muitos aspectos associados ao céu, emoções fortes como o amor e, no final, fechamos as portas do céu e regressamos à terra”, descreveu Brault.

Até ontem ainda não era conhecida a data de substituição da actuação das equipas portuguesa e francesa. Para já, a próxima etapa do Concurso Internacional de Fogo-de-artifício de Macau está marcada para 24 de Setembro, com as equipas da Alemanha e Áustria e a última para 1 de Outubro, com as equipas de Itália e China.