Sinal 10 de tempestade tropical pode ser içado no fim-de-semana

Não está excluída uma situação semelhante à do Hato, com a passagem do super tufão Mangkhut que poderá levar ao içar do sinal 10 de tempestade tropical no fim-de-semana. Ontem, vários departamentos governamentais estiveram reunidos em preparação daquela que se espera que seja a pior tempestade deste ano.

Catarina Vila Nova

O super tufão Mangkhut pode obrigar os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) a içar o sinal 10 neste fim-de-semana. A acontecer, esta será a primeira vez que será içado o sinal máximo de tempestade tropical desde a passagem do tufão Hato por Macau, a 23 de Agosto do ano passado. Após a reunião de emergência de ontem do Centro de Operações da Protecção Civil, Tang Iu Man, director substituto dos SMG, afirmou que se o Mangkhut atingir a costa Oeste da Foz do Rio das Pérolas não está excluída uma situação semelhante à do Hato, o que poderá levar a uma subida das marés até dois metros, segundo declarações remetidas ao PONTO FINAL pelos SMG.

“Caso o Mangkhut atinja a costa Oeste da Foz do Rio das Pérolas, não se pode excluir uma situação semelhante à do Hato, cujo impacto pode ser grande. Com a previsão actual, o Mangkhut poderá atingir a costa de Guangdong no dia 16 à tarde. Caso o tufão atinja a costa Oeste da Foz do Rio das Pérolas pode provocar um aumento [do nível] de água superior a dois metros”, afirmou Tang Iu Man. Segundo explicou o director substituto dos SMG, o campo de vento forte do Mangkhut tem uma área superior a 500 quilómetros e a média da velocidade máxima do vento no centro do tufão é superior a 200 quilómetros por hora. “O tufão é tão forte que caso cruze a menos de 200 quilómetros do território, é muito provável emitir o sinal número 10”, afirmou o dirigente.

Tang Iu Man explicou ainda que o Mangkhut deverá entrar no Mar do Sul da China no sábado, após atravessar o Norte das Filipinas, e irá atingir terra na costa de Guangdong. Amanhã, o tufão não deverá atingir directamente nem as Filipinas nem Taiwan, pelo que a sua intensidade se deverá manter e poderá entrar no Mar do Sul da China como um tufão severo ou um super tufão.

O director substituto dos SMG falava aos jornalistas após a reunião de emergência da Protecção Civil. De acordo com um comunicado dos Serviços de Polícia Unitários (SPU), na reunião procedeu-se ao cancelamento das férias do pessoal das forças e serviços de segurança e foram elaborados planos de reforço do pessoal e de verificação dos recursos de busca, salvamento e de telecomunicações. Com o Instituto de Acção Social (IAS) foram recolhidos os contactos dos residentes com necessidades de apoio incluídos no Plano de Evacuação das Zonas Baixas em Situação de ‘Storm Surge’.

Para além da reunião de emergência, presidida pelo secretário para a Segurança, os membros da Estrutura de Protecção Civil realizaram trabalhos paralelos para a prevenção de inundações como o desentupimento dos esgotos, retirada das árvores com risco de queda, remoção do lixo, verificação do estado de prontidão dos centros de abrigo e dos recursos de resposta a emergência e colocação de sacos de areia para prevenir cheias no Porto Interior, indica o mesmo comunicado. Para além dos 29 membros da Estrutura de Protecção Civil, a reunião contou ainda com o subchefe do Estado-Maior da Guarnição do Exército de Libertação do Povo Chinês, na qualidade de observador.

Ontem, o IAS começou a transportar os materiais necessários para os 16 centros de acolhimento de emergência em Macau, Taipa e Coloane. Os 190 elementos das equipas de plantão foram também avisados para a necessidade de estarem preparados para quando forem chamados, indica o organismo em comunicado. O IAS recorda que, caso seja emitido o aviso de ‘storm surge’, todos os 16 centros de emergência serão abertos. Os cidadãos com dificuldades de locomoção podem dirigir-se a um dos quatro locais de encontro para serem encaminhados para um dos centros de acolhimento de emergência.

De forma a garantir o fornecimento de bens essenciais, o Conselho de Consumidores e a Direcção dos Serviços de Economia reuniram-se ontem com vários grossistas e retalhistas. Em comunicado, o Conselho de Consumidores garante que os produtos de primeira necessidade são, de momento, suficientes e o seu abastecimento mantém-se estável. Em caso de infracções como aumento dos preços ou açambarcamento de produtos por parte dos estabelecimentos comerciais, os cidadãos podem apresentar queixa ao Conselho de Consumidores através do número de WhatsApp 62980886.

Ontem realizou-se ainda uma reunião entre a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau com as seis concessionárias. O comunicado dos três organismos indica que, em caso de emergência, “será ponderada a segurança das pessoas dentro dos casinos para decidir a suspensão de funcionamento dos mesmos recintos”. Caso um empregador determine que o trabalhador preste trabalho enquanto estiver içado o sinal número 8 ou superior, o mesmo deve adquirir a respectiva apólice de seguro laboral.

Quatro voos cancelados com a passagem do Barijat

O ciclone tropical Barijat obrigou ontem ao cancelamento de quatro voos da Xiamen Airlines com ligações entre Macau e Jinjiang e Fuzhou. O sinal 3 de tempestade tropical foi emitido às 13 horas e, ontem à noite, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) previam que continuasse içado até às cinco da manhã de hoje. Ontem à noite, o Barijat localizava-se a cerca de 130 quilómetros de Macau e estava a encaminhar-se para a península de Leizhou.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO:

Armazenar água potável, medicamentos e alimentos não perecíveis

Proteger as janelas com fita-cola

Evitar deslocações às zonas costeiras e armazéns ou parques de estacionamento subterrâneos

Ajustar planos de deslocação

Prestar atenção às informações das autoridades

Retirar os veículos dos parques de estacionamento subterrâneos

Evitar sair à rua enquanto estiver içado o sinal número 8 de tempestade tropical ou superior

CENTROS DE ACOLHIMENTO DE EMERGÊNCIA:

Centro de Abrigo de Vento da Ilha Verde

Colégio Mateus Ricci

Escola Católica Estrela do Mar

Instituto Salesiano

Centro de Acção Social da Taipa e Coloane (Sucursal da Taipa)

Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional

Escola Secundário Pui Ching

Pavilhão Polidesportivo Tap Seac – Pavilhão A

Pavilhão Polidesportivo Tap Seac – Pavilhão B

Pavilhão Polidesportivo do Instituto Politécnico

Centro Desportivo Olímpico – Estádio

Escola Superior das Forças de Segurança

Flying Eagle Training Center

Centro de Formação do Instituto do Desporto (Edifício Centro Comercial Chong Fok)

Nave Desportiva dos Jogos da Ásia

Centro de Acção Social da Taipa e Coloane

PONTOS DE ENCONTRO:

Centro de Abrigo da Ilha Verde

Mercado Municipal de S. Lourenço

Mercado Municipal do Patane

Mercado de S. Domingos