Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau abre este ano, diz empresa

A Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau vai abrir ao trânsito no último trimestre deste ano, diz uma empresa que vai gerir os espaços publicitários na ilha artificial que serve de ligação à ponte. Mas a Polícia de Segurança Pública (PSP) diz que não há ainda qualquer data oficial para a inauguração.

Vítor Quintã

pontofinalmacau@gmail.com

“Espera-se que a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e a fronteira de Zhuhai entrem em funcionamento no quarto trimestre de 2018”. A garantia vem num comunicado enviado na terça-feira à Bolsa de Valores de Hong Kong pela Asiaray Media Group Limited, empresa que garantiu a gestão dos espaços publicitários na ilha artificial que serve de ligação à ponte. A PSP admitiu ontem ao PONTO FINAL, no entanto, que não há ainda qualquer data oficial para a inauguração da ponte, cuja construção foi concluída em Fevereiro.

A Asiaray anunciou que a subsidiária da empresa em Xangai estabeleceu uma parceria com a Zhuhai Yuehe Enterprise Management Company Limited para gerir, através de uma “concessão exclusiva”, a construção e operação dos espaços publicitários no Edifício do Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. O comunicado não revela mais pormenores sobre a atribuição desta concessão nem a sua duração. O PONTO FINAL pediu mais informações à empresa mas ainda não recebeu qualquer resposta.

Também não foi possível obter um comentário do gabinete do porta-voz do Governo ou da Comissão de Trabalho Conjunto das Três Regiões da Ponte de Hong Kong-Zhuhai-Macau. Já a PSP reiterou que ainda não há uma data para a abertura da nova fronteira entre a RAEM e a cidade vizinha na ilha artificial da ponte, que vai implementar um “modelo inovador de controlo fronteiriço”. “A data de lançamento” deste novo modelo “vai ser confirmada” pela Administração Geral das Alfândegas da China continental, disse a PSP.

Uma só fronteira

A Polícia confirmou ainda que a fronteira entre Zhuhai e Macau na ilha vai ser a primeira a receber o novo modelo de controlo fronteiriço. Um modelo no qual residentes e visitantes poderão escolher partilhar com a Alfândega de Zhuhai dados biométricos, por exemplo “informações faciais”, para em troca atravessar mais facilmente a fronteira. “Os balcões e equipamento de inspecção” dos dois lados “vão ser montados na fronteira entre o continente e Macau. Não haverá uma ‘zona de ninguém’ no meio e após esperar na fila uma vez e apresentar os dados uma vez (…) as formalidades de inspecção de ambos os lados estarão completas”, explicou a PSP.

A Polícia defende que a partilha de dados é legal, tendo em conta que é feita “tendo como base a protecção de interesse público importante”. A jurista Catarina Guerra Gonçalves discorda deste argumento e disse ao PONTO FINAL que o “interesse público importante” a que se refere a Lei da Protecção de Dados Pessoais “não é o interesse público do país destinatário dos dados, ‘in casu’ China, mas sim o interesse público da RAEM”. “Qualquer outra interpretação permitiria facilmente a violação deste requisito por um país terceiro”, avisou a autora do livro “Fluxos de Dados Transfronteiriços e o Quadro de Protecção de Dados da RAEM”. Catarina sublinhou que a China não tem “um quadro legal adequado de protecção” dos dados pessoais que possa impedir a utilização da informação para outros fins ou mesmo a transferência para outros países.

A PSP garantiu que os dados não serão arquivados e servirão apenas para verificação de identidade. O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP) concorda. Num parecer favorável de 27 de Dezembro, mas só tornado público no relatório anual do Gabinete, divulgado no mês passado, o GPDP pediu apenas à PSP para apresentar um novo pedido, mais detalhado, para tratamento de dados pessoais. Algo que foi feito logo em Janeiro, confirma a PSP.

Mas, também no mês passado, Dan Shefet, fundador da Association for Accountability and Internet Democracy, disse ao PONTO FINAL temer que “o verdadeiro objectivo da recolha destes dados” seja “precisamente para os arquivar para uso posterior, por exemplo para reconhecimento facial”. A utilização de reconhecimento facial por parte da polícia da China continental tem aumentado nos últimos anos, com críticos a dizer que, mais do que proteger a segurança pública e detectar criminosos, o objectivo é controlar a sociedade.

Também para o activista Jason Chao, as garantias do GPDP dão pouco alento. O antigo presidente da Associação Novo Macau, que está actualmente a tirar um mestrado em ‘Big Data’ e Futuros Digitais na Universidade de Warwick, no Reino Unido, teme que esta partilha de informação esteja ligada à revisão da Lei Relativa à Defesa do Estado – actualmente a ser preparada pelo Governo – e que ambas sejam usadas para controlar “as actividades políticas de grupos dissidentes ou sem ligações ao poder”.