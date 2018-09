“Nós não fazemos teatro, nós vivemos o teatro, nós respiramos teatro”

“Kaléidoscope”, uma peça que reúne os esforços de uma encenadora francesa, dezanove actores e cinco organizações teatrais de várias regiões asiáticas, incluindo Macau, será apresentada no Centro Cultural de Macau (CCM) de sexta a domingo. Através de luzes e sombras, vai explorar a alma mais profunda dos indivíduos nas marés da história e mostrar a beleza das coisas aparentemente insignificantes.

Stacey Qiao

Uma ideia ousada, concebida há três anos, para produzir uma peça que envolve uma encenadora de vanguarda da Europa e profissionais teatrais de toda a Ásia tornou-se realidade. “Kaléidoscope”, a co-produção da associação local Hiu Kok Drama Association e a Performosa Theatre de Taiwan, será apresentada no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), de sexta a domingo, como parte da série “Performances para os Cidadãos” da Fundação Macau. O PONTO FINAL esteve à conversa com a encenadora, Shaghayegh Beheshti (Shasha), membro principal do Théâtre du Soleil – uma companhia globalmente aclamada em França, e com actores de Macau, Hong Kong, Taiwan e Malásia, para discutir os desafios e recompensas desta criação intercultural.

Dez mil flores num tubo

A partir de 2016, o projecto passou por audições abertas, workshops, ensaios criativos, antes das apresentações finais. “Foi pedido a quase 200 candidatos que escrevessem sobre as suas experiências pessoais e para reagirem a um poema sobre identidade e memória escrito pela encenadora de qualquer forma que quisessem”, diz CK Chan, produtora da peça. Eventualmente, 19 foram seleccionados pela encenadora e organizações em colaboração.

Obviamente, não há respostas padrão para as questões de selecção. As qualidades mais desejadas para ver no actor, diz Shasha, são “inocência, mente de criança, paixão ardente e curiosidade”. Os actores contribuem para essa peça compartilhando as suas histórias pessoais e familiares, cada um colocando um pedaço de memória no “Kaléidoscope”.

Apelidada a partir do grego kalos “beleza”, eidos “forma” e skopion “instrumento para ver”, a palavra “Kaléidoscope”, bem como o objecto, parece uma perfeita personificação da peça. “Kaléidoscope – as formas de ver a beleza – é uma das coisas que nos vai salvar durante os poucos anos que a humanidade tem na Terra. O ‘Kaléidoscope’ é também o antecessor do cinema. Outra característica essencial para mim é que as formas de beleza só podem ser vistas se houver luz, espelho e reflexão. O que eu gosto é que a forma do ‘Kaléidoscope’ é feita por ‘nadas’ – areias, pedras quebradas, vidro – muitas coisas pequenas e insignificantes que parecem nada, mas podem simplesmente tirar o fôlego e criar beleza”, explica Shasha sobre o título da peça.

“A expressão chinesa para o caleidoscópio, Wan Hua Tong, significa dez mil flores num tubo. Acho que é a imagem mais bonita para a vida”, diz a encenadora, comparando as flores aos seres humanos e o tubo ao “túnel escuro” no corpo de uma mulher, onde toda a gente passa quando nasce. As dez mil flores também se assemelham à batalha pela vida, “a parte escura, sangrenta e terrena”, que começa quando biliões de espermatozóides competem por um óvulo e pela oportunidade da vida.

Abraçar as diferenças em busca do universal

Os 19 actores são de Macau, Hong Kong, Taiwan e Malásia. Inevitavelmente, os desafios são abundantes numa equipa tão diversificada. “No primeiro dia do workshop, no ano passado, recebi uma delegação de 20 pessoas que vinham ao meu hotel e dizendo-me: “Shasha, nossas culturas são muito diferentes”…”, lembra a encenadora, a rir.

Olivia Chen Chiao-jung, actriz de Taiwan, lembra-se da resistência cultural que experimentou. Vindo de um lugar onde os políticos são constantemente satirizados e vistos como personagens engraçadas, ela estava pouco familiarizada e duvidosa com a interpretação da encenadora de governantes sérios. “Mas com o tempo, eu gradualmente percebi. Shasha está sempre a procurar algo universal. Isso é importante em todos os sentidos, incluindo o teatro, um lugar para encontrar a verdade e elementos preciosos da humanidade. Talvez seja amor, inocência, paixão, curiosidade… Não nos esquecemos das diferenças culturais, nós abraçamo-las para encontrar o universal”, diz Olivia.

“Nós falamos cantonense, mandarim, taiwanês e a Shasha até fala francês e persa. Sempre que ouvimos a voz dela a ler um poema em persa, isso sempre nos leva às lágrimas. É mágico. Abraçamos as diferenças e encontramos algo que vibra nos nossos corações. Não nos nossos cérebros, não por análise racional, não. É por acção, a tocar o coração, a ouvir todos os sons no teatro que trazem personagens para mover outras pessoas”, observa.

Deus do teatro… de uma forma inesperada

A peça não tem trama nem enredo claro. “Às vezes não é uma história, mas um momento”, diz Eugene Ng Sian Kuan, actor da Malásia. Outra actriz de Hong Kong, que vive em Singapura, Hung Chit Wah Felix (Wawa), tem a analogia perfeita: “Imagine que está no autocarro. Quando olha pela janela, vê momentos diferentes. Podem aparecer durante apenas três segundos, ou mais, um ou dois minutos, se o autocarro parar para os passageiros entrarem. Da mesma forma, todo a peça serve para capturar esses momentos da vida. Todas as personagens têm as suas histórias por trás, mas como um passageiro, você só verá isso num piscar de olhos. Terá a sua própria interpretação e imaginação dos momentos”.

Desde o início dos ensaios, a 1 de Julho, a encenadora e os actores trabalham e vivem juntos. Como Shasha diz: “Eu não faço teatro. Eu vivo o teatro, respiro teatro, durmo teatro. O espírito, dizemos no Théâtre du Soleil, não é apenas sobre o que acontece em palco, é o que acontece nos bastidores também”. A encenadora recorda a sua luta inicial para apresentar uma peça em apenas dois meses. “Um dia, liguei para a minha directora, Ariane Mnouchkine, em busca de conselhos. Ela disse, ‘Shasha, eu posso sentir o teu stress até pelo telefone. Tens de te libertar já, tens que desistir. Caso contrário, vais explodir. Vai dançar, tomar banho numa fonte termal, vai dormir e confia no deus do teatro. Eles vão limpar o espaço’”.

O que a fundadora do Théâtre du Soleil disse era relaxante, mas Shasha ainda achava difícil parar de trabalhar e descansar. Então – talvez o deus do teatro tenha intervido – um extintor de incêndio explodiu no teatro e todo o elenco foi forçado a sair com o fumo e poeira por toda parte. “Fumei, bebi whiskey, chorei e, quando voltei, um milagre aconteceu”, diz Shasha, definindo o acidente como o ponto de viragem na produção quando tudo começou a ir pelo caminho certo.

Falando das diferenças de seu envolvimento anterior ao teatro, os actores brincam que têm material suficiente para escrever um livro. “Eu nunca imaginei que um encenador pudesse passar um dia inteiro apenas a estudar onde colocar uma lâmpada”, diz Olivia. “E nós destruímo-la num segundo, depois reconstruímos”, acrescenta Un Iat Hou (Baby), um residente de Macau. Eles passam doze horas por dia no teatro, e a discussão continua quando eles voltam para o hotel. “A Shasha nunca dorme”, brinca Baby.

Embora o processo criativo possa ser o pensamento do céu azul, a encenadora tem a sua persistência. O cenário, os objectos e os actores têm de ser precisos, para que o público possa ter uma visão e interpretação não bloqueadas das cenas. “O trabalho dos actores é abrir fissuras no coração do público, deixá-los abandonar a protecção e realmente sentir o mundo”, diz Shasha. Ela pediu que os actores fossem a museus e observassem as pinturas de Van Gogh ou Cézanne, para experimentar o poder da arte e adoptá-la no seu desempenho.

Antes de Macau, “Kaléidoscope” foi encenado no Teatro Experimental de Teatro Nacional e Sala de Concertos (Taipé) de 31 de Agosto a 8 de Setembro, e recebeu uma resposta positiva do público, incluindo o realizador de cinema Hou Hsiao-hsien. A equipa espera visitar outros lugares também, para explorar as possibilidades ilimitadas do “Kaléidoscope”.

“Kaléidoscope precisa de movimento, não é imagem estética para sempre. Depois de ver uma imagem, você nunca mais a vai ver pela segunda vez. Isso dá-lhe a sensação de efemeridade. As coisas não ficam, mas você pode sempre fazer coisas novas, novas formas com as mesmas substâncias”, diz a encenadora, citando as palavras do cientista francês Antoine Lavoisier: “Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”.