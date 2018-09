Governo prepara fase inicial de concursos para a quarta ligação Macau-Taipa

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes garantiu que o estudo complementar e a fase inicial de design da quarta ponte para fazer a ligação entre Macau e a Taipa já estão concluídos e está agora a trabalhar na preparação da fase inicial de concursos. Sobre uma quinta ponte, o Governo diz que o estudo de viabilidade também já foi concluído.

pontofinalmacau@gmail.com

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Lei Chan U, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) garantiu que o estudo complementar para a quarta ponte entre Macau e Taipa já foi concluído, assim como a fase inicial do design. Actualmente, a direcção está a trabalhar na preparação inicial de concursos, lê-se na resposta do Governo.

Na interpelação escrita, o vice-presidente da FAOM diz que as três pontes que actualmente ligam Macau à Taipa estão sobrecarregadas há muito tempo. “A capacidade das três pontes actuais não consegue dar resposta às necessidades, pelo que a população anseia pela entrada em funcionamento de uma quarta via, de modo a aliviar o trânsito rodoviário entre os dois lados do mar”, refere Lei Chan U, acrescentando que esta ponte é uma “infra-estrutura de importância significativa” devido ao futuro fluxo de veículos provenientes da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

“Pelo facto de a quarta ligação marítima não poder estar concluída ao mesmo tempo que a abertura em breve da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, pode-se prever um aumento substancial da pressão do trânsito rodoviário nas actuais ligações marítimas, resultando num agravamento da situação do trânsito entre a península de Macau e as ilhas”, refere o deputado.

Lei Chan U recorda que o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas informou que os trabalhos no âmbito do estudo complementar sobre os canais marítimos de navegação tinham sido concluídos em Janeiro e o relatório tinha sido submetido ao Governo Central, que foi aprovado por Pequim em Abril. O deputado dos operários questiona a DSSOPT sobre a possibilidade de a quarta ponte Macau-Taipa estar pronta até 2020. A direcção não fala em prazos, mas esclarece que, além de o Governo Central já ter aprovado o estudo complementar, a fase inicial do design da quarta ponte também já foi concluída. A DSSOPT está agora a trabalhar na preparação da fase inicial de concursos.

Lei Chan U lembra ainda que o Governo assegurou que o relatório de uma quinta ponte entre a península de Macau e as ilhas iria estar pronto no final deste ano. Ainda assim, “a sociedade não viu nenhum trabalho relativo a esse relatório”, indica o deputado, questionando: “Esse relatório está concluído? Quando é que será divulgado à sociedade?”. Na resposta, assinada pelo director da DSSOPT, Li Canfeng, lê-se que o estudo de viabilidade da quinta passagem Macau-Taipa já foi concluído no final de 2017. “Actualmente, de acordo com o conteúdo do relatório do estudo, a DSSOPT está a preparar os estudos específicos de funcionamento, avaliação ambiental, protecção contra inundações, hidrologia, utilização de áreas marítimas, etc”. E indica que, “depois de concluir todos os trabalhos dos estudos, o Gabinete vai publicá-los”.