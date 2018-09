Touradas regressam à China em Outubro

As demonstrações tauromáquicas serão o ‘ex-libris’ de um projecto turístico de matriz portuguesa em Guizhou, inserido num ambicioso investimento de 86 hectares. “Para já” não haverá sangue e os animais usados são criados na China. Mas o objectivo é exportar o cavalo lusitano para o Oriente e fazer verdadeiras touradas, admite o cavaleiro tauromáquico Marco José, envolvido no projecto.

João Paulo Meneses

O cavaleiro tauromáquico português Marco José garantiu ao PONTO FINAL que estão reunidas as condições para no próximo mês haver as primeiras “demonstrações tauromáquicas” na província de Guizhou. Será o regresso das touradas à China, depois de uma experiência em 2004, em Xangai, iniciativa de empresários e toureiros espanhóis. Marco José, que prefere chamar “demonstrações tauromáquicas” em vez de touradas, nomeadamente porque não haverá (“para já”) sangue nos touros, é o responsável português pela iniciativa. À semelhança do que acontece noutras paragens, os touros usarão uma protecção em velcro.

O evento acontecerá num empreendimento turístico em Guizhou (zona de Suiyang), com múltiplas valências (86 hectares), designado por “Guizhou world culture and custom garden”. Um dos espaços será de matriz portuguesa (tem sido traduzido por New Português Guizhou Pecuária), e que não se limita à tauromaquia, incluindo diversas áreas do espectáculo equestre e mesmo arquitectura portuguesa, com a reprodução de espaços urbanos portugueses. Mas o recinto inspirado na Praça de Touros do Campo Pequeno será a atracção principal. Haverá espaços idênticos associados a Espanha, Itália, Tailândia, Argentina, Brasil e México).

Marco José tem dois colaboradores portugueses a trabalhar em Guizhou, treinando cavalos locais, mas o cavaleiro pretende exportar cavalos lusitanos para a China. Ao PONTO FINAL Marco José revelou os esforços que tem feito no sentido de abrir as portas do mercado chinês para estes animais, de uma forma sistemática e não pontual. “É possível pôr cavalos na China, mas não o queremos fazer sem ter um protocolo de acordo entre os países envolvidos, designadamente os Estados chinês e português””.

Ainda assim, o início das demonstrações não estará dependente desse protocolo, uma vez que o promotor chinês (um aficcionado) pretende implementar tão breve quanto possível os espectáculos “a fim de se evitarem mais protelamentos ou descrença no projecto”. As demonstrações de Outubro, mal as obras estejam concluídas, serão feitas com cavalos e touros criados na China. Marco José preferia, contudo, levar os animais de Portugal, até porque os touros locais “não têm a bravura e casta desejadas”. Contudo, o projecto global só estará concluído em 2020, conforme o estabelecido, garante Marco José.

Macau, 1997

Durante a administração portuguesa realizaram-se diversos espectáculos tauromáquicos em Macau. O primeiro terá sido em Agosto de 1966 numa praça de touros, construída em bambu nos aterros do Porto Exterior, na zona do Quartel de S. Francisco. Os relatos falam em lotação esgotada. Já os últimos realizaram-se em 1997, também com lotação esgotada, mas com protestos de defensores dos animais, protestos esses que encontraram forte eco na imprensa de Hong Kong. A arena, também toda em bambu, foi construída no Campo dos Operários. J.P.M.