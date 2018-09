Si Ka Lon: “Metodologia dos docentes tem de ser renovada”

O deputado Si Ka Lon, em interpelação escrita remetida ao Governo, refere que a metodologia e o comportamento pedagógico do pessoal docente têm de ser melhorados e renovados. “É necessário reforçar a formação profissional”, afirma. O deputado cita os dados do “resumo da eficácia da avaliação escolar global”, divulgado pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) em Outubro do ano passado, para recordar que, em Macau, apenas 62% das aulas de ensino básico conseguiam manter um ritmo contínuo e fluente, que só em menos de 36% das aulas é que os professores do ensino secundário fazem perguntas abertas aos alunos, de forma a estimular seu pensamento, e ainda que são menos de 36% as aulas do secundário ou ensino básico em que os alunos colocam questões aos professores por iniciativa própria e participam em trabalhos de grupo.

Assim, Si Ka Lon considera que, apesar de a RAEM se dedicar a promover o desenvolvimento profissional do pessoal docente do ensino não superior de Macau, “a metodologia dos docentes tem de ser renovada”. “É necessário reforçar mais a formação profissional”, acrescenta o deputado. Si Ka Lon diz ainda que “os presentes cursos não são elaborados de acordo com escolas, disciplinas ou anos diferentes” e que se verifica uma “falta de continuidade e de sistematização nos conteúdos leccionados anualmente”.

O deputado, eleito por sufrágio directo, toma como exemplo Hong Kong e cidades do interior da China, em que “a organização dos cursos de formação do pessoal docente é obviamente mais científica”. “Por exemplo, o sistema educativo de Hong Kong tem elaborado curos sistemáticos de formação destinados aos professores que trabalham com anos e responsabilidades diferentes”, cujo conteúdo “inclui o desenvolvimento e a aprendizagem autónoma dos alunos e estabelecer uma boa comunicação entre professores e estudantes”. “Como aumentar a especialização dos cursos de formação de desenvolvimento profissional do pessoal docente para aumentar a capacidade de ensino dos professores?”, questiona Si Ka Lon.