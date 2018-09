Scott Chiang e Alin Lam alegam inocência no caso do Hotel Estoril

Começou e terminou ontem o julgamento de Scott Chiang e Alin Lam, acusados de dano e introdução em lugar vedado. Ao PONTO FINAL, o ex-presidente da Associação Novo Macau disse que ambos se declararam inocentes de todas as acusações.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Scott Chiang e Alin Lam responderam ontem em tribunal às acusações de dano e introdução em lugar vedado por, alegadamente, terem perfurado a vedação do Hotel Estoril e entrado no perímetro do edifício. Ao PONTO FINAL, o ex-presidente da Associação Novo Macau afirmou que ambos os arguidos se declararam inocentes dos dois crimes porque, alegam, o buraco na vedação era já anterior à sua entrada no Hotel Estoril e ambos não sabiam que o local estava vedado ao público. A primeira e única audiência de julgamento decorreu ontem de manhã sem que tivesse sido facultada tradução para português, por decisão da juíza, segundo foi explicado a este jornal pela secretária do 5º juízo criminal do Tribunal Judicial de Base (TJB).

“Nós mantemos que entrámos na propriedade sem saber que estava fora de limites e, porque o buraco na vedação já lá estava há algum tempo, nós assumimos – e a julgar pelo facto que muitas pessoas vão lá explorar – que é um local abandonado onde nós podemos entrar”, disse Scott Chiang. “Ambos negamos as acusações, tanto de introdução em lugar vedado ao público como de dano”, afirmou o ex-presidente da Associação Novo Macau. Segundo explicou o activista, os arguidos tinham ido a um evento no Pavilhão do Tap Seac quando decidiram ir “espreitar” o Hotel Estoril para tirar fotografias. Ao entrar no edifício, Chiang apercebeu-se que o cartão de memória da sua máquina fotográfica estava cheio pelo que saiu e foi nessa altura que foi detido pela polícia.

De acordo com Scott Chiang, primeiro arguido neste caso, os agentes da polícia que os detiveram, em Agosto de 2016, estavam na Praça do Tap Seac quando viram uma faixa pendurada no Hotel Estoril com a frase “Alexis Tam é um assassino do património cultural”. “Os dois agentes confirmaram que imediatamente após terem visto a faixa no topo do Hotel Estoril foram do Tap Seac para as traseiras do hotel em menos de dois minutos. Quando eles chegaram eu já estava a aparecer no buraco da vedação. Se eles correram e apenas demoraram dois minutos a chegar lá e eu já estava na saída como é que podia ter sido eu a colocar a faixa?”, questionou o activista, reiterando que tanto ele como Lam negam ter colocado a faixa no edifício.

Ontem foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela defesa, dois amigos de Scott Chiang e Alin Lam; e outras quatro pelo Ministério Público, três agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e um funcionário da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF). Esta testemunha, disse o ex-presidente da Novo Macau, confirmou que o Governo é o proprietário do Hotel Estoril e que a reparação do buraco na vedação custou 800 patacas. “Os três agentes da polícia falaram sobre como nos detiveram e o que investigaram. O facto é que eles falharam em encontrar as ferramentas que eles disseram que nós usamos para cortar a vedação e falharam em encontrar provas que nos relacionassem com a faixa”, afirmou Scott Chiang.

As duas testemunhas arroladas pela defesa, que vivem na área da Praça do Tap Seac, explicou Scott Chiang, testemunharam que haviam já reparado nos danos na vedação antes dos alegados factos. “Para além das duas testemunhas que chamamos, também temos uma imagem de um serviço de mapas online que indica que, dois meses antes do incidente, o buraco já lá estava”, acrescentou o arguido.

A leitura da sentença está marcada para o próximo dia 4 de Outubro. Scott Chiang e Alin Lam incorrem numa pena de prisão até três anos pelo crime de dano e numa pena de prisão até três meses pelo crime de introdução em lugar vedado ao público.