Residentes preocupados com disparidade de preços entre bairros antigos e zonas novas

Os residentes estão preocupados que a disparidade de preços entre os imóveis dos bairros antigos e das zonas novas possa impossibilitar os moradores dos bairros antigos de adquirir habitação para troca, mesmo após terem recebido a respectiva compensação. Esta foi uma das opiniões manifestada durante a primeira sessão de consulta pública do Regime Jurídico de Habitação para Alojamento Temporário e de Habitação para Troca no âmbito da Renovação Urbana, que se estende até 20 de Setembro, indica um comunicado da Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional.

Durante a sessão de consulta pública, os intervenientes apontaram ainda que o Governo deve definir “expressamente” qual o serviço que irá assumir a competência dos assuntos da renovação urbana, indica a mesma nota. Foi ainda sugerida a criação de uma equipa jurídica para ajudar na negociação com os proprietários cujas casas serão expropriadas no âmbito da renovação urbana. Outras opiniões apresentadas estavam relacionadas com a possibilidade de transformar a habitação para alojamento temporário em habitação para troca, a selecção dos lotes para habitação, o preço e os critérios da habitação para troca e o número de fracções que os lesados do Pearl Horizon podem adquirir.

De acordo com o mesmo comunicado, os representantes do Governo esclareceram que a habitação para alojamento temporário é apenas aplicável às situações passíveis de realojamento, podendo apenas ser implementado quando houver uma listagem de imóveis. Ademais, existe uma relação de complementaridade entre o alojamento temporário e a habitação para troca e haverá lugar a um desconto no valor de arrendamento e no preço dos imóveis, depois de referenciado o preço no mercado.