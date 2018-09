Obrigatoriedade de facultar dados pessoais na compra de cartões pré-pagos terá efeitos retroactivos

A obrigatoriedade de facultar dados pessoais na compra de um cartão pré-pago será aplicada a quem adquirir um destes cartões até à entrada em vigor da Lei da Cibersegurança. A proposta de lei, ontem apresentada, prevê multas que podem ir até aos cinco milhões de patacas.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Quem adquirir um cartão pré-pago para acesso à internet e serviços telefónicos até à entrada em vigor da Lei da Cibersegurança também vai ser obrigado a facultar os seus dados pessoais. A medida era já conhecida e foi anunciada aquando do lançamento da consulta pública do diploma, mas ontem, na apresentação da proposta de lei, ficou a saber-se que esta terá efeitos retroactivos. A Lei da Cibersegurança prevê ainda uma moldura sancionatória que vai de 50 mil a cinco milhões de patacas e sanções acessórias como o impedimento de participação em concursos públicos.

Após a entrada em vigor da Lei da Cibersegurança, os operadores de rede terão 60 dias para solicitar os dados de identificação de quem adquiriu cartões pré-pagos. Estes, após serem notificados, têm 60 dias para cumprir com o pedido, e, caso não o façam, as operadores estão autorizadas a desactivar o seu cartão, explicou ontem Chan Hin Chi, assessor do gabinete do secretário para a Segurança, em conferência de imprensa.

A proposta de lei ontem apresentada prevê a criação da figura do principal responsável da cibersegurança nas 12 entidades supervisoras existentes. Quem assumir este cargo deve ter como residência habitual a RAEM e terá o dever de comunicar ao Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança (CARIC) quaisquer incidentes relacionados com cibersegurança. O CARIC é um dos organismos que compõem o sistema de cibersegurança de Macau, que inclui também a Comissão Permanente para a Cibersegurança e as 12 entidades supervisoras.

A Comissão Permanente para a Cibersegurança, explicou Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, é um órgão com poder de decisão do Governo, competindo-lhe definir orientações, objectivos de ordem geral e estratégicas de cibersegurança. O CARIC é composto por 10 entidades públicas com funções técnicas relacionadas com segurança de rede, cuja coordenação compete à Polícia Judiciária. As entidades supervisoras de cibersegurança têm como função fiscalizar o cumprimento das regras de cibersegurança por parte dos operadores de infra-estruturas críticas.

Leong Heng Teng explicou que as infra-estruturas críticas incluem os serviços, órgãos e entidades públicas, bem como as entidades privadas de transportes, telecomunicações, bancos e seguros, cuidados de saúde e abastecimento de água e electricidade. Durante a apresentação da consulta pública da Lei da Cibersegurança, o secretário para a Segurança disse que existem 116 infra-estruturas críticas em Macau. Os operadores destas infra-estruturas estão vinculados ao dever de auto-avaliação e elaboração de um relatório de cibersegurança a ser apresentado à entidade supervisora, de cooperação e de criação da posição de principal responsável da cibersegurança.

Questionado sobre se todos estes deveres se aplicam ao sector da comunicação social, Chan Hin Chi respondeu que “sim, todos os deveres são aplicáveis a qualquer sector”. “Para entrar nas instalações da comunicação social só quando houver ou surgir qualquer incidente de cibersegurança, caso contrário nós não vamos descodificar nem retirar qualquer informação sobre dados ocorridos nas instalações da comunicação social”, afirmou o responsável, acrescentando que isto seria uma “violação da lei de protecção de dados pessoais”.