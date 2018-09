“Não se pode aceitar que o património da RAEM esteja escondido num cofre”, diz Pereira Coutinho

Há dezenas de anos que ninguém vê a colecção de gravuras japonesas, avaliadas agora em 16 milhões de patacas, compradas pelo Fundo de Pensões de Macau nos anos 1980 e que estão guardadas no Banco Nacional Ultramarino. O deputado José Pereira Coutinho questiona agora o valor da avaliação e o facto de ninguém as poder ver: “Sendo património da RAEM, porque é que está escondido num cofre?”.

O deputado José Pereira Coutinho apresentou uma interpelação escrita ao Governo acerca da colecção de gravuras japonesas dos séculos XVIII e XIX adquiridas pelo Fundo de Pensões de Macau entre 1987 e 1989 e que está guardada nos cofres do Banco Nacional Ultramarino (BNU). Pereira Coutinho questiona o facto de as gravuras terem sido recentemente avaliadas em 16 milhões de patacas e também o facto de estarem “escondidas” num cofre. “É muito mau estas gravuras estarem guardadas, quer em termos promocionais quer em termos de divulgação do património”, disse Pereira Coutinho ao PONTO FINAL, sugerindo que “deveria ser permitido que os cidadãos de Macau pudessem ter acesso a essas gravuras”. “Porque é que essas peças não podem ser partilhadas com os cidadãos? Pelo menos que fossem expostas uma ou duas vezes por ano. Sendo património da RAEM, porque é que está escondido num cofre?”, questionou, sublinhando que “não se pode aceitar que o património da RAEM esteja escondido num cofre”.

Da colecção em causa fazem parte 84 gravuras japonesas. Há duas gravuras de Kitagawa Utamaro e Suzuki Harunobu e ainda dois conjuntos: um, com 46 gravuras, da autoria de Katsushika Hokusai, e um segundo conjunto, de 36, de Ando Hiroshije. Este conjunto de gravuras foi comprado pelo Fundo de Pensões de Macau no final dos anos 80 por 13,6 milhões de patacas. Agora, a empresa contratada pelo Governo, Castle Fine Arts, avaliou a colecção em 16 milhões. Montante, esse, que é questionado pelo deputado e presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM): “Nós não sabemos nada da empresa que foi escolhida para fixar o montante. Pode valer mais ou pode valer menos. A imparcialidade e a independência da própria empresa também estão em causa”.

“Tenho dúvidas sobre o porquê de a valorização ter sido tão diminuta e, por outro lado, sobre em que condições estão guardadas essas gravuras”, refere o deputado, que na interpelação escrita questiona o estado actual da colecção, “tendo em consideração os altos índices de humidade em Macau”. Sobre a possibilidade de o retorno ser nulo, o deputado, com assento na AL desde 2005, diz que só depois da resposta do Governo é que conseguirá ter uma melhor noção sobre essa hipótese.

Pereira Coutinho indica que tem recebido queixas sobre este assunto por parte dos aposentados do Fundo de Pensões de Macau: “As queixas que me têm chegado dos aposentados têm a ver com as condições em que as obras estão depositadas, porque é que o valor é tão diminuto e porque é que esse património que foi comprado com o erário dos fundos públicos de Macau não pode ser partilhado com os cidadãos”.

O também conselheiro das Comunidades Portuguesas diz ainda que estão em causa os pagamentos das pensões de aposentação da função pública. O Governo tem de injectar mais dinheiro no fundo de pensões, “até porque as suas instalações estão num dos blocos comerciais mais caros e luxuosos de Macau”. “Para sustentar o pagamento da sua renda, que é extraordinariamente elevada, o Governo terá de injectar dinheiro”. Questionado sobre se esse dinheiro poderia provir destas gravuras, Pereira Coutinho responde: “Não, não estou a dizer isso. Estou só a dizer apenas que o fundo de pensões precisa de injecção de capitais”.