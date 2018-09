Empréstimos hipotecários para habitação caem quase 30%

Os novos empréstimos hipotecários para habitação aprovados pelos bancos de Macau decresceram, no mês de Julho, 29,3% face a Junho, para um valor de 5,2 mil milhões de patacas. Os novos empréstimos hipotecários aos residentes locais, que representam uma fatia de 98,4% do total, até aumentaram relativamente ao mês anterior na ordem dos 9,5% para os 5,1 mil milhões de patacas. Contudo, para os não-residentes, os novos empréstimos hipotecários para habitação reduziram em 96,9%, para os 84,5 milhões de patacas. Entre Maio e Julho, os novos empréstimos hipotecários para habitação atingiram uma média mensal de 5,8 mil milhões de patacas, indica o relatório da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), o que reflecte um aumento de 7,7% em comparação com o mesmo período do ano transacto.

Neste relatório, a AMCM faz também referência aos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias aprovados que também decresceram 36,4% em relação ao mês anterior, atingindo os 4,1 mil milhões de patacas. Quase a totalidade dos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias (99,1%) foram concedidos aos residentes locais, registando uma diminuição de 35,8%. Já a componente não-residente diminuiu 65,4%.

Em Julho, o saldo bruto dos empréstimos hipotecários para habitação atingiu um total de 199,6 mil milhões de patacas, registando um aumento de 1,1% face ao mês anterior e de 6,2% comparativamente com Julho do ano passado. Também o saldo bruto dos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias aumentou 1,3% em Julho face a Junho, o que representa um aumento de 14,7% face ao mesmo mês de 2017.

No mês em estudo, o rácio das dívidas não pagas aos empréstimos hipotecários para habitação atingiu 0,18%, menos 0,01% do que no mês anterior e mais 0,01% face ao período homólogo. Já relativamente aos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias, o rácio de dívidas não pagas atingiu os 0,13%, mantendo-se inalterado em relação ao mês anterior e também em relação a Julho de 2017.