Barijat: Possibilidade de sinal 3 na manhã de hoje

O ciclone tropical “Barijat”, que se encaminha para a península de Leizhou, já passou por Taiwan e deverá passar a menos de 200 quilómetros de Macau durante a próxima noite, o que deverá fazer com que as autoridades icem o sinal 3 de tempestade esta manhã. Também o “super tufão” “Mangkhut” poderá afectar Macau durante este fim-de-semana.

O ciclone tropical “Barijat” já passou pelo Sul de Taiwan e estava, segundo a actualização das 23 horas de ontem da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), a 400 quilómetros de Macau. Prevê-se que, durante o dia de hoje, o ciclone se continue a intensificar enquanto atravessa a parte Norte do mar do Sul da China, movendo-se a rápida velocidade para Oeste, em direcção à península de Leizhou. A probabilidade de o sinal n.º3 de tempestade tropical ser içado durante esta quarta-feira é relativamente alta, informam os serviços meteorológicos.

O sinal n.º3 de tempestade tropical aplica-se quando o vento está ou se espera entre os 41 e os 62 quilómetros por hora, acompanhado de rajadas na ordem dos 110 quilómetros por hora. Com este nível de aviso, as autoridades pedem que se verifique a segurança de portas e janelas e se desobstruam sarjetas e goteiras, o sector marítimo deve assegurar a segurança de embarcações e instalações relacionadas e recolher as embarcações aos lugares adequados. Além disso, em caso de vento forte, aconselha-se os condutores de motociclos ou ciclomotores que utilizem a via reservada a motociclos ou ciclomotores na Ponte de Sai Van.

Como medida de precaução face a este ciclone, as autoridades emitiram o aviso nº1 de tempestade tropical durante o dia de ontem. Por outro lado, o alerta “storm surge” foi emitido pelas 17 horas de ontem e a probabilidade de este alerta ser emitido também hoje é moderada.

Além do “Barijat”, vai ainda passar próximo de Macau o “Mangkhut”, a que os serviços meteorológicos se referem como “super tufão”. O “Mangkhut” está, de acordo com a última actualização, localizado na parte Noroeste do Oceano Pacífico e continua a mover-se em direcção a Oeste, fazendo com que exista a possibilidade de afectar significativamente a costa meridional da China e Macau, em particular, durante o fim-de-semana. Ainda assim, como ainda está a uma distância considerável de Macau, há poucas certezas sobre o seu impacto. A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos pede à população para se preocupar primeiro com o ciclone “Barikat”.

Para o dia de hoje há também a previsão de que as concentrações de ozono sejam elevadas, já que a ausência de nuvens vai facilitar a produção do poluente. A qualidade do ar pode, assim, atingir o nível insalubre. Os serviços meteorológicos pedem às pessoas com problemas respiratórios ou cardiovasculares que reduzam o esforço físico e que evitem fazer actividades ao ar livre. Esta quarta-feira a temperatura vai oscilar entre os 25 e os 31ºC e a humidade vai andar entre os 65% e os 95%.