Assinatura de acordo no âmbito do CEPA deverá acontecer ainda este ano

Depois da 3.ª reunião de governantes do interior da China e da RAEM, que aconteceu ontem em Macau, as duas partes chegaram a um consenso sobre o enquadramento do texto do acordo sobre comércio de mercadorias. A assinatura do documento deverá acontecer ainda antes do fim deste ano, anunciou o gabinete do secretário para a Economia e Finanças.

O encontro entre os governantes da RAEM e do interior da China aconteceu no âmbito do Acordo de Estreitamento de Relações Económicas e Comerciais entre o interior da China e Macau (CEPA) e foi presidido conjuntamente pelo director do Departamento dos Assuntos de Taiwan, Hong Kong e Macau do Ministério do Comércio da China, Sun Tong, e pela chefe do gabinete do secretário para a Economia e Finanças, Teng Nga Kan. As negociações para este acordo sobre o comércio de mercadorias entre o interior da China e Macau já tinham tido início em Março de 2018 e deverão estar agora concluídas.

Este acordo deverá contribuir para promover o desenvolvimento do comércio de mercadorias dos dois territórios, dar um novo dinamismo na diversificação da economia de Macau e fomentar o desenvolvimento diversificado adequado da economia, lê-se na nota do gabinete de Lionel Leong, acrescentando que o acordo irá optimizar os critérios de origem e procedimento de negociação actualmente vigentes, criando mais condições para que os produtos de Macau beneficiem de isenção de direitos aduaneiros nas suas exportações para o interior da China. O acordo vai ainda, a título experimental, aplicar medidas para a facilitação da entrada de mercadorias na Grande Baía.