Sulu Sou defende manutenção dos galgos no Canídromo durante processo de adopção

O deputado, que visitou ontem as instalações do Canídromo, em resposta às queixas que diz ter recebido relativas às condições em que se encontram os animais, espera que o Governo exerça pressão sobre a Yat Yuen e a Anima para que o processo de adopção dos galgos seja acelerado. Sulu Sou contesta ainda a decisão de transferir os animais para um terreno em Coloane.

O deputado Sulu Sou está preocupado com o processo de adopção dos galgos do Canídromo e espera que o Governo pressione a Yat Yuen e a Anima a acelerar os procedimentos. Para o pró-democrata, as alternativas apresentadas pela empresa para a recolocação provisória dos animais – inicialmente para um edifício industrial no Pac On e agora para um terreno agrícola em Coloane -, que terá que acontecer até 29 de Setembro, só “trazem mais problemas”, defendendo que estes deveriam permanecer nas instalações do Canídromo até à conclusão do processo de adopção. Sulu Sou entende ainda ser necessária uma maior transparência por parte da Yat Yuen e da Anima em todo este processo.

As queixas que diz ter recebido, sobretudo de voluntários, em relação às condições em que se encontram os galgos, motivaram uma visita, ontem, de Sulu Sou às instalações do Canídromo. Vistoriado o espaço, concluiu o deputado, em declarações à imprensa, que, “em geral, o ambiente é melhor do que antes”. A preocupação do pró-democrata centra-se, contudo, no processo de adopção dos 531 animais ainda sob a alçada da Yat Yuen. “Instamos o Governo a pressionar a Yat Yuen e a Anima a fazer a adopção, a tornar os procedimentos de adopção mais rápidos. Todos nós sabemos que os procedimentos de adopção pararam desde a cooperação entre a Anima e a Yat Yuen, então estamos preocupados. Lembrámos o IACM e a Yat Yuen que deviam resolver o problema, não produzir mais problemas. Porque Coloane e o Pac On trazem mais problemas”, defendeu.

Sulu Sou acusa ainda a empresa e a Anima de falta de transparência. “Creio que a Yat Yuen e a Anima deviam aumentar a sua transparência nesta matéria. Porque depois de Angela Leong e o senhor Albano Martins terem assinado o acordo, os jornalistas não conseguem ter quaisquer respostas deles sobre o procedimento de adopção”.

“NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENCONTRAR OUTRA LOCALIZAÇÃO PARA COLOCAR OS ANIMAIS”

O deputado e vice-presidente da Novo Macau, que insiste na prioridade do processo de adopção, não encontra justificação para a transferência dos animais para os contentores que estão a ser colocados pela empresa no terreno agrícola do Largo da Cordoaria, em Coloane, fazendo eco das preocupações que diz terem-lhe sido transmitidas pelos residentes do lar de idosos que se situa nas imediações. “Penso que a adopção é a coisa mais importante. Se pudermos pressionar para que o procedimento de adopção aconteça mais rapidamente, o problema estará resolvido. Não há necessidade de encontrar outra localização para colocar os animais. Cria mais problemas, quando eles encontram outra localização. Em Coloane, uma residência transmitiu-nos que [os seus utentes] estão preocupados com o barulho dos cães”, assinalou Sulu Sou, que disse ainda não entender “porque é que o IACM aceitou a proposta de localização em Coloane”.

À semelhança da posição antes manifestada por Albano Martins, presidente da Anima, também Sulu Sou entende que os galgos deveriam permanecer nas instalações do Canídromo – desde 21 de Julho sob gestão do IACM – até à conclusão do processo de adopção dos animais, ao invés da transferência para um espaço temporário, o centro de realojamento em construção em Coloane. “Sim, desde o início que achamos que era a melhor escolha para esta questão, que o IACM recuperasse os cães e fizessem as adopções aqui. Sim, penso que é a melhor escolha”. O deputado defende ainda que o IACM, “enquanto departamento do Governo, deveria pressionar mais a Yat Yuen para cumprir as suas responsabilidades nesta matéria. Porque as maiores responsabilidades deviam ser da Yat Yuen”.

DEPUTADO EXIGE CONHECER DETALHES DO PLANO DE APROVEITAMENTO DO TERRENO DO CANÍDROMO

Sulu Sou remeteu ontem ao presidente da Assembleia Legislativa uma interpelação escrita em que solicita aceder ao relatório completo do estudo do plano de intervenção urbanística e aproveitamento do terreno do Canídromo, apresentado há duas semanas pelas Obras Públicas em reunião do Conselho do Planeamento Urbanístico, e que prevê a criação naquele lote de escolas e instalações governamentais e o alargamento do Centro Desportivo Lin Fong. O deputado diz não ter uma opinião formada sobre o projecto apresentado por desconhecer os detalhes da proposta. “Não posso confirmar a minha opinião porque há falta de informação sobre este estudo. O Governo pagou para ser feito este estudo, mas não há informação detalhada. O público não sabe como discutir [esta matéria]”, alega Sulu Sou.

Utentes do asilo Vila Madalena recusam transferência dos galgos para Coloane

Os residentes do Instituto Canossiano Vila Madalena entregaram ontem uma carta à DSSOPT e ao IACM onde contestam a transferência dos galgos do Canídromo para o terreno agricola que se situa junto às instalações do lar de idosos, em Coloane. Os utentes acusam o Governo de permitir à Yat Yuen “estabelecer, de forma violenta, habitações para cães ao lado do Instituto”. Os residentes e seus familiares alegam ainda não terem sido informados sobre a criação de centro provisório de realojamento dos galgos nas imediações do lar. Na carta, redigida em chinês, os utentes exigem que “o Governo trate deste assunto com justiça, mande parar a obra e adie a deslocalização dos galgos para o terreno agrícola ao lado do Instituto”. Por fim, uma súplica: “Por favor, respeitem os idosos que deram um contributo à sociedade e devolvam-lhes uma casa pacífica para poderem caminhar com sossego no último trajecto da vida”