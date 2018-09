Saída de Taipa e Cardinal não tem motivações políticas, assegura Ho Iat Seng

A não renovação dos contratos dos juristas Paulo Cardinal e Paulo Taipa não teve por detrás motivações políticas, justificando-se como uma “alteração normal do pessoal” do hemiciclo. A justificação foi ontem avançada por Ho Iat Seng que, ainda assim, confirmou que não foram rompidos vínculos laborais com outros assessores jurídicos.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Ho Iat Seng negou ontem que a não renovação dos contratos dos assessores jurídicos Paulo Cardinal e Paulo Taipa esteja relacionada com motivações políticas. Numa conferência de imprensa de balanço da última sessão legislativa, o presidente da Assembleia Legislativa (AL) afirmou que a saída dos dois juristas se trata de uma “alteração normal do pessoal” do hemiciclo. Por enquanto, e apesar da razão avançada a Cardinal e Taipa para a não renovação dos seus contratos estar relacionada com a renovação da equipa jurídica da AL, Ho Iat Seng confirmou que não foram quebrados vínculos laborais com outros juristas.

“Em relação à [não] renovação, não há nenhuma razão política”, afirmou Ho Iat Seng. Recorde-se que, durante um debate por ocasião do 25º aniversário da promulgação da Lei Básica, em Março último, Paulo Cardinal afirmou que o diploma tem sido alvo de ataques e violações. “É importante constatar que tem havido violações à Lei Básica, que tem havido deturpações do princípio do alto grau de autonomia, deturpações ao nível dos direitos fundamentais”, afirmou, na altura, o jurista. A notícia da não renovação dos contratos dos dois assessores foi avançada pelo Plataforma, cinco meses após estas declarações de Cardinal, em meados do mês passado.

Na altura, o mesmo jornal avançava que a razão da não renovação se prendia com a reorganização dos quadros de assessoria jurídica da AL. Ontem, Ho Iat Seng explicou apenas que a saída dos dois juristas está relacionada com uma “alteração normal do pessoal da AL”. “A saída dos dois assessores tem a ver com o contrato porque os contratos são alvo de renovação e trata-se de uma alteração normal do pessoal da AL”, afirmou o deputado. “Nós respeitamos os contratos celebrados e as partes podem renovar ou não. Este não é um grande caso. Também falei com os dois assessores que concordaram com isto. Nós estamos a cumprir o espírito contratual”, acrescentou.

Ho Iat Seng confirmou ainda que, de momento, não foram cancelados os contratos de outros assessores, para além de Paulo Cardinal e Paulo Taipa. A justificação, avançada pelo presidente da AL, relaciona-se com a idade dos juristas. “A Mesa [da AL], neste momento, ainda não cancelou os contratos de outros assessores porque os outros ainda são relativamente novos em relação à sua idade. Não estou a dizer que os outros dois são mais idosos, mas estão na idade para criar o seu negócio e nós não queremos causar um impedimento para o seu melhor futuro”, afirmou.

Com a saída de Paulo Cardinal e Paulo Taipa a equipa jurídica da AL será constituída por 22 assessores. Neste sentido, Ho Iat Seng recordou que quatro deputados são da área jurídica, entre advogados e professores de Direito, constituindo “suporte para os nossos trabalhos jurídicos”. “Há pessoal suficiente na área jurídica. Se não tivermos assessores suficientes podemos contratar assessores no futuro”, disse o presidente da AL, assegurando que os assessores que ficam “são de boa qualidade”. “Os nossos assessores conhecem a Lei Básica porque a Lei Básica foi elaborada, em primeiro lugar, em língua chinesa”, acrescentou.

Paulo Cardinal chegou a Macau há mais de 28 anos, tendo integrado a equipa jurídica do hemiciclo dois anos depois. Paulo Taipa iniciou funções na AL a 1 de Novembro de 2011, quatro anos após ter chegado a Macau. Os contratos de ambos vão terminar no próximo dia 31 de Dezembro. Actualmente, a equipa jurídica da AL é constituída por 24 assessores jurídicos: nove assessores, seis técnicos agregados e nove técnicos superiores. Com a saída de Paulo Cardinal e Paulo Taipa do hemiciclo restam quatro juristas portugueses na AL: Pedro Sena, Luís Pessanha, Sílvia Barradas e Delfim D’Aguiar.