Lam Lon Wai queixou-se dos jovens que correm e fumam, Governo diz estar atento

Ao anoitecer, no bairro do Fai Chi Kei, há jovens que, “para se divertirem”, correm atrás uns dos outros, berram, dizem palavrões, fumam e trocam carícias nos bancos de madeira, denuncia, numa interpelação ao Governo, o deputado Lam Lon Wai. “A situação é preocupante”, diz. O gabinete do secretário para a Segurança respondeu garantindo que a polícia está vigilante.

Numa interpelação remetida ao Governo a 8 de Junho, o deputado Lam Lon Wai, da FAOM, denunciou que há adolescentes entre os 14 e 15 anos a juntar-se ao anoitecer “para se divertirem” na zona de lazer do Fai Chi Kei. Na resposta da chefe do gabinete do secretário para a Segurança, ontem enviada à imprensa pelo deputado, as autoridades dizem estar atentas à movimentação dos jovens através de patrulhas nocturnas, assim como têm realizado acções de fiscalização nas lojas para evitar que se venda tabaco a adolescentes.

O deputado, que é também professor e subdirector da Escola para Filhos e Irmãos dos Operários, refere que “os jovens correm atrás uns dos outros, berrando, trocando palavrões e fumando e, entre eles, encontram-se alguns namorados que trocam carícias nos bancos de madeira”. Para Lam Lon Wai, “a situação é preocupante, especialmente para os pais”. O deputado à Assembleia Legislativa, eleito por sufrágio indirecto, indica que “a falta de descanso e o vício do fumo afectam gravemente a saúde e os estudos dos jovens”, e o facto de se reunirem à noite em recintos públicos “facilmente os transforma em bandos de jovens dos quais malfeitores se podem aproveitar e fazer deles vítimas”. Lam Lon Wai diz ainda que o prolongamento do horário de funcionamento dos postos fronteiriços e as facilidades de transportes fazem com que os jovens se desloquem à China para consumirem drogas.

Assim, o deputado começa por referir a lei do tabaco, segundo a qual é proibida a venda de tabaco a menores de 18 anos. “Para prevenir a respectiva venda a menores, há que aplicar eficazmente a lei e intensificar as acções de sensibilização entre os jovens”, pede Lam Lon Wai. Em resposta à interpelação do deputado, a chefe do gabinete do secretário para a Segurança, Cheong Ioc Ieng, disse que o Corpo de Polícia de Segurança Pública faz a supervisão através de patrulhas diárias. Além disso, a chefe de gabinete diz que a PSP também faz patrulhas nas lojas para ver se existem casos de venda de tabaco a menores. “A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude coopera estreitamente com a Direcção dos Serviços de Saúde na promoção do projecto das escolas saudáveis a fim de criar um ambiente saudável de estudo para os estudantes”, lê-se na resposta de Cheong Ioc Ieng.

Lam Lon Wai chama também a atenção das autoridades para a possibilidade de os jovens que se juntam à noite poderem ser vítimas de “malfeitores”. “O Governo deve destacar mais agentes policiais e assistentes sociais para os pontos negros da cidade”, insta o deputado, ao que Cheong Ioc Ieng responde que “a polícia faz regularmente acções de patrulha nocturna” e que os agentes “falam espontaneamente com os jovens que andam na rua para conhecer a sua situação a fim de os proteger de danos ou participarem em actividades criminosas”. Na resposta do Governo lê-se ainda que “através das escolas, comunidades e associações, a polícia vai ajudar ainda mais os jovens a obedecer à lei e a afastá-los do crime”.

Sobre a saída dos jovens para a China, “os pais esperam que o Governo controle as saídas dos seus filhos menores, protegendo-os e evitando que estes se envolvam em actividades ilícitas”. “O Governo vai reforçar as inspecções fronteiriças para proteger melhor os menores?”, questiona o deputado. A chefe do gabinete do secretário para a Segurança responde que na RAEM não há legislação para a polícia controlar especificamente a entrada e a saída de menores. No entanto, “a secretaria para a Segurança está a alterar o regulamento de entrada e saída, reunindo a análise das opiniões recolhidas na consulta pública do Regime Jurídico dos Controlos de Migração e das Autorizações de Permanência e Residência, onde irá considerar de forma abrangente a questão do controlo de saída e entrada dos menores”, explica a responsável.