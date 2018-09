Interesses dos deputados devem ser ignorados para existir avanço no trabalho legislativo, defende Ho Iat Seng

Por a Assembleia Legislativa reunir vozes de vários sectores, os interesses dos deputados devem ser ignorados de forma a existir avanço no trabalho legislativo. A ideia foi ontem deixada por Ho Iat Seng, que diz não haver conflito de interesses na Comissão de Regimento e Mandatos analisar um protesto originado pelo seu secretário, Vong Hin Fai.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Ho Iat Seng não entende que haja conflito de interesses se a Comissão de Regimento e Mandatos da Assembleia Legislativa (AL) analisar um protesto do seu secretário, Vong Hin Fai. Em causa estão declarações do deputado Sulu Sou, que utilizou, durante uma sessão plenária, a expressão “assembleia do lixo” – um trocadilho em cantonense com o nome original do órgão legislativo – e que motivou um protesto de Vong Hin Fai, remetido pelo presidente da AL à Comissão de Regimento e Mandatos. Para além de não ver aqui um conflito de interesses, Ho Iat Seng afirmou que, se forem atendidos todos os interesses presentes no hemiciclo, nunca a AL haverá de concluir nenhum trabalho.

“O Parlamento reúne as vozes de vários sectores. Se nós impedirmos o uso da palavra dessas pessoas então qual é o sentido de haver este Parlamento? Não faz nenhum sentido”, declarou ontem Ho Iat Seng, numa conferência de imprensa de balanço da última sessão legislativa. O presidente da AL defendeu que, ao reunirem-se vozes de sectores diferentes no hemiciclo, que vão lutar pelos interesses do seu sector, se atinge um “equilíbrio que se deve reflectir no plenário e na votação”. “Se dermos lugar a esse impedimento então não conseguimos alcançar nenhum trabalho e nem reunimos o quórum para a votação”, declarou.

Em relação ao caso específico do protesto de Vong Hin Fai, Ho Iat Seng disse não ter sido encontrado nenhum artigo que impedisse o deputado de participar na discussão sendo secretário da comissão. “Naquela altura alguns deputados levantaram esta questão da ofensa. Se um deputado tem uma tese e outro deputado tem outra tese, então neste caso só posso entregar esta matéria à Comissão de Regimento e Mandatos para dar o devido acompanhamento”, explicou o presidente da AL.

Sobre a expressão utilizada por Sulu Sou na sessão plenária de 13 de Agosto – “assembleia do lixo” – Ho Iat Seng questionou a decisão do deputado pertencer a um órgão por si classificado nestes termos. “Se um deputado disse que a Assembleia Legislativa a que pertence é uma assembleia de lixo então porque é que entrou na Assembleia Legislativa?”, atirou o presidente da AL, acrescentando que não lhe cabe decidir se esta expressão é ou não uma “ofensa”.

Ho Iat Seng pronunciou-se ainda sobre o pedido de Sulu Sou de reenviar para a comissão a proposta de lei sobre o direito de reunião e manifestação, chumbada no plenário. Nessa sessão, o deputado proferiu a sua declaração de voto sobre o diploma aos gritos e de pé, após a qual atirou com os papéis para cima da mesa, antes de abandonar o hemiciclo. Ontem, o presidente da AL esclareceu que os deputados têm direito de pedir o adiamento ou alteração de propostas de lei, mas devem obedecer a um conjunto de regras estabelecidas pelo Regimento da Assembleia Legislativa. “Não é de livre vontade que quer alterar uma ou duas palavras. De acordo com o Regimento, o deputado tem este direito de sugerir mas, naquele dia, o deputado apresentou uma proposta por escrito e, por isso, temos de seguir o artigo 112 do Regimento. Não é bater na mesa e, de um momento para o outro, ter uma nova proposta e depois pedir ao plenário para votar”, criticou.

Durante a conferência de ontem, Ho Iat Seng foi por várias vezes questionado quanto à possibilidade de ser candidato ao cargo de Chefe de Executivo nas eleições do próximo ano. O presidente da AL nunca confirmou nem desmentiu se tenciona candidatar-se no próximo ano, afirmando apenas que aquele não era o momento oportuno para discutir o assunto. Já Chui Sai Cheong, vice-presidente da AL, considerou que Ho Iat Seng “reúne todas as condições para ser Chefe do Executivo”.